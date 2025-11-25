Generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira cumprirão pena no Comando do Exército - (crédito: BBC Geral)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o encerramento do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.

A decisão mantém Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde ele está desde sábado (22/11) quando foi preso preventivamente.

Além do ex-presidente, Moraes determinou o início do cumprimento de pena para os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Por serem militares, eles ficarão no Comando Militar do Planalto, em Brasília.

