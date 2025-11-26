Quando estreia nova temporada de 'Stranger Things' e tudo o que você precisa saber sobre a série da Netflix

O elenco de Stranger Things é formado por Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp e Millie Bobby Brown (da esquerda para direita) - (crédito: Getty Images)

Já se passaram mais de três anos desde a última visita dos fãs de Stranger Things a Hawkins, Indiana.

A cidade fictícia americana é onde se passa um dos maiores sucessos da Netflix, e a longa espera pela última temporada da série está chegando ao fim.

Mas você está perdoado por ter esquecido o que Eleven (ou Onze, em português) e seus amigos estavam aprontando quando estivemos pela última vez em seu mundo.

Aqui estão algumas das principais perguntas que você pode estar se fazendo se a sua memória já não ajuda tanto por causa do hiato da série.

Quando os novos episódios estreiam?

Os primeiros quatro episódios da quinta temporada de Stranger Things estreiam no Brasil nesta quarta-feira (26/11), às 22h (horário de Brasília), na Netflix.

O horário, que pode ser considerado tarde por alguns fãs, tem como objetivo evitar spoilers, já que os episódios vão ao ar simultaneamente no mundo todo. No Reino Unido, por exemplo, será 1h de quinta-feira (27/11).

Mas, atenção: vai ser preciso esperar até o Natal para assistir aos episódios cinco, seis e sete. E temporada final só será concluída com seu oitavo episódio, The Rightside Up, no último dia do ano, 31 de dezembro.

Isso significa que toda a história de Stranger Things será contada até o fim de 2025, mas quantos de seus personagens estarão vivos até lá?

Como terminou a última temporada?

O final da quarta temporada mostrou que Eleven e seus amigos tiveram que se separar para derrotar Vecna.

Descobrimos que Eleven essencialmente criou o vilão sozinha, usando seus poderes para enviar Henry Creel através de dimensões.

Henry havia atacado Eleven dentro de uma instalação de pesquisa onde eram realizados experimentos nela e em suas habilidades sobrenaturais.

Queimando a caminho do Mundo Invertido, ele se transformou em Vecna e, mais tarde, passou a buscar uma forma de voltar atráves de Max, amiga de Eleven, a quem ela mata — ainda que brevemente.

Enquanto seus amigos aparentemente destroem Vecna, a intervenção de Eleven para ressuscitar Max dá ao vilão uma sobrevida.

A divisão entre o Mundo Invertido e Hawkins se abre completamente quando campos de flores murcham, nuvens ficam escuras e intensos flashes de relâmpagos vermelhos preenchem o céu.

Quem é Henry Creel?

Ou deveríamos chamá-lo de One (Um, em português)? Ou Vecna?

Henry Creel ganhou poderes quando escorregou para uma dimensão alternativa por 12 horas.

A vida do excluído Henry não melhora quando sua família se muda para Hawkins, onde ele passa o tempo livre brincando com aranhas no sótão.

Durante um jantar espetacularmente desastroso, Henry usa seus poderes para matar seus pais e chama a atenção do Laboratório Nacional de Hawkins.

Uma vez lá, Dr. Brenner identifica Henry como "001" ou "One", seu primeiro objeto de pesquisa.

Dr. Brenner suprime os poderes de Henry colocando um chip em seu pescoço e passa a focar sua atenção em outras crianças, como Eleven (o objeto número 11).

Henry espera o momento certo, observando atentamente os outros objetos de pesquisa, antes de se aproximar de Eleven.

Ela o ajuda a recuperar seus poderes, o que termina mal, e a batalha entre os dois envia Henry para outra dimensão — seu caminho até lá o transforma em Vecna.

Por que Stranger Things é um grande fenômeno?

Getty Images A série ajudou a revitalizar a carreira de Winona Ryder, que interpreta a mãe de um dos amigos de Eleven

Stranger Things é uma das maiores "joias da coroa" da Netflix, e se tornou uma das primeiras séries originais de sucesso da plataforma, em meados da década de 2010.

Segundo as estatísticas da Netflix, apenas a quarta temporada da série foi vista mais de 140 milhões de vezes, o que gira em cerca de 1,8 bilhões de horas assistidas.

À medida que os fãs da série cresceram, também cresceu o destaque de seu elenco predominantemente jovem.

Millie Bobby Brown tinha 12 anos quando apareceu pela primeira vez na série como Eleven, em 2016, e tornou-se uma das maiores estrelas de Hollywood.

A atriz britânica apareceu em dois filmes de Godzilla e em um spin-off de Sherlock Holmes, baseado na irmã adolescente do detetive, Enola.

Enquanto isso, Stranger Things inspirou a produção da peça teatral The First Shadow, e revitalizou a carreira da atriz Winona Ryder, indicada duas vezes ao Oscar.

A atuação de David Harbour como Jim Hopper provou ser sua porta de entrada para grandes sucessos de bilheteria, incluindo filmes da Marvel como Viúva Negra e Thunderbolts, os Novos Vingadores.