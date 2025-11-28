O que os críticos acharam da nova temporada de 'Stranger Things'

Com a popular série de ficção científica se aproximando do clímax, o fim pode estar próximo também para os corajosos moradores de Hawkins - (crédito: Netflix)

O primeiro volume da última temporada de Stranger Things foi lançado pela Netflix, — e alguns críticos elogiaram o retorno da série de sucesso, enquanto outros afirmam que ela já passou do auge.

* Esse texto não contém spoilers para quem ainda não assistiu à quinta temporada.

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada (lançados como volume 1) são "altamente divertidos, com risco real e muita emoção", disse Ed Potton, em uma avaliação de quatro estrelas para o jornal britânico The Times.

Jack Seale, do jornal britânico The Guardian, também deu quatro estrelas e afirmou que "esta luxuosa temporada final fará você se levantar da poltrona e gritar de alegria".

Nem todos, porém, compartilharam desse entusiasmo. Kelly Lawler, do jornal americano USA Today, disse que a série "oscila entre emocionante e irritante", enquanto Sophie Gilbert, da revista americana The Atlantic, descreveu a temporada como "em grande parte sem graça e sombria".

'Entretenimento de primeira para ver sem preocupação'

A Netflix apresentou uma breve instabilidade de streaming quando os quatro novos episódios foram lançados na quarta-feira (26/11) nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil. O serviço de streaming disse à revista americana Variety que o funcionamento foi restabelecido em cinco minutos.

Três novos episódios devem ser lançados no Natal, com o desfecho previsto para o Ano Novo.

Com a série se aproximando do clímax, o fim pode estar próximo também para os corajosos moradores de Hawkins, em Indiana (EUA), com a iminência do confronto entre os protagonistas adolescentes (agora adultos) e o vilão Vecna.

No Reino Unido, a fã da série Eve Edmunds, de 25 anos, acordou às 4h45 para assistir à nova temporada.

"Queria ter acordado mais cedo, mas dormi demais e perdi o primeiro despertador", disse ela ao programa Newsbeat, da BBC Radio 1. "Não tirei os olhos da tela e estou muito feliz por ter tomado essa decisão."

Ela descreveu os episódios como "incríveis".

"Valeu totalmente a espera. Prende sua atenção o tempo todo. Eles não economizaram, fizeram tudo com grande cuidado, e fiquei muito impressionada."

Vicky Jessop, do jornal britânico The Standard, também ficou satisfeita. Ela escreveu: "É uma aventura típica dos anos 1980, do melhor jeito: crianças mais espertas que os adultos, muito humor e uma quantidade surpreendente de emoção. Devorei – quero mais."

Leila Latif, da Empire, deu quatro estrelas e disse: "continua sendo uma série que sabe exatamente o que é, e que nos lembra que a juventude pode ser preciosa, mas que envelhecer ainda pode ser emocionante".

Ela acrescentou: "Todos os elementos característicos estão presentes: humor sombrio, fantasia, a poesia do trauma e a resiliência conquistada com esforço. O mais tranquilizador é ver como a série rapidamente mostra que não perdeu o senso de diversão."

'Vale se entregar a ela uma última vez'

O quarto episódio, descrito como "bombástico", mostra Stranger Things "no seu melhor", segundo Laura Martin, da BBC Culture.

"É eletrizante; e se for um prenúncio de como os irmãos Duffer planejam encerrar a série… os espectadores terão um final de TV memorável."

No jornal britânico Telegraph, Ed Power deu três estrelas e afirmou que Stranger Things "continua sendo um entretenimento de primeira para assistir sem preocupação".

"Por enquanto, apesar de um começo um pouco lento, os sinais indicam que a série pode superar Game of Thrones e entregar um desfecho à altura das expectativas do público", escreveu.

O jornal The Guardian também fez ressalvas em sua crítica positiva.

"Stranger Things definitivamente precisa desligar o toca fitas, guardar os estilingues e admitir que já está velho demais para essas aventuras, mas vale se entregar a ela uma última vez", disse Seale.

Netflix Outros críticos também destacaram o envelhecimento dos personagens

A quinta temporada de Stranger Things possui uma boa avaliação de 86% da crítica no Rotten Tomatoes — site americano que agrega críticas de filmes e séries — até o momento, embora alguns críticos não tenham se mostrado totalmente entusiasmados.

"O elenco continua crescendo, mas a série, não", escreveu Sam Adams, do site de notícias americano Slate. "Não é só Hawkins que parece isolada do mundo. É Stranger Things em si, agora selada em uma bolha hermética de personagens estagnados e uma trama confusa."

'Deixem que cresçam e sigam em frente'

Outros críticos também destacaram o envelhecimento dos personagens centrais.

Angie Han, da revista americana Hollywood Reporter, afirmou: "É hora de deixar que esses adolescentes façam o que os adolescentes devem fazer: crescer e seguir a vida".

Alison Herman, da Variety, escreveu: "Ao não desenvolver seus personagens à medida que envelhecem, Stranger Things se prende a um desenvolvimento interrompido. Quando se cresce sem se aprofundar, se acaba esticado demais."

Ben Travers, do site IndieWire, especializado em notícias e críticas de cinema, TV e cultura pop, afirmou que a quinta temporada "deixa você querendo menos".

Michael Walsh, do Nerdist, site e podcast sobre cultura nerd e entretenimento, concordou que menos poderia ter sido mais: "O início da quinta temporada de Stranger Things é demais, demais. Embora quase nada desses longos quatro episódios seja totalmente ruim (com uma grande exceção), o excesso de trama, personagens e complicações impede que o primeiro volume seja excelente."

No Brasil, a primeira parte da quinta temporada chegou à plataforma de streaming Netflix na quarta-feira (26/11), às 22h. A segunda parte será lançada em 25 de dezembro, também às 22h, com três episódios. O último capítulo estará disponível em 31 de dezembro, às 22h.