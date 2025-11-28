As freiras fugitivas que viraram 'hit' nas redes sociais e voltaram para convento sem autorização

As três freiras moram no castelo Schloss Goldenstein há décadas - (crédito: BBC/Bethany Bell)

As três freiras austríacas, na casa dos 80 anos de idade, que fugiram da casa de repouso onde foram internadas, foram autorizadas a permanecer no seu convento "até segunda ordem".

Mas autoridades da Igreja Católica afirmam que elas só poderão ficar lá se pararem de fazer postagens em redes sociais.

A irmã Bernadette, de 88 anos, a irmã Regina, de 86, e a irmã Rita, de 82 anos de idade, são as três últimas freiras do convento Kloster Goldenstein em Elsbethen, nos arredores de Salzburgo, na Áustria.

As três afirmaram terem sido levadas do convento contra a vontade, em dezembro de 2023.

Elas voltaram para o convento em setembro, com a ajuda de antigos alunos e de um chaveiro, despertando a ira das autoridades eclesiásticas.

Seu superior, o reitor da Abadia de Reichersberg, Markus Grasl, convocou as freiras a retornar para a casa de repouso. Ela afirma que sua decisão de voltar ao convento foi "totalmente incompreensível".

A história das freiras despertou interesse em todo o mundo. Seus apoiadores as ajudaram com alimentos, eletricidade e nas redes sociais, postando vídeos sobre o seu dia a dia.

Eles mostram as freiras durante as orações ou na hora do almoço, incluindo os exercícios da irmã Rita, por exemplo. Ela ganhou recentemente um par de luvas de boxe.

As freiras do convento Goldenstein conquistaram quase 100 mil seguidores no Instagram e milhares de outros no Facebook.

O impasse já dura quase três meses. Um porta-voz do reitor, Harald Schiffl, declarou à agência de notícias austríaca APA que as freiras podem permanecer no convento por enquanto.

A decisão foi tomada após uma reunião no início da semana, quando foi proposta uma solução.

As freiras poderiam permanecer no convento, segundo Schiffl, sob certas condições. Uma delas é suspender suas atividades nas redes sociais.

As autoridades católicas também querem que as freiras impeçam o acesso à parte fechada do convento de pessoas que não pertençam à ordem.

Em troca, elas serão autorizadas a permanecer e receberão assistência médica e espiritual de um padre.

As freiras ainda não anunciaram se concordam com estas condições. "Agora, é com as irmãs", declarou Schiffl à APA.

A BBC entrou em contato com elas, em busca de uma resposta.

As três freiras passaram grande parte da sua vida no castelo Schloss Goldenstein, que foi transformado em convento e escola particular para meninas em 1877. A escola começou a aceitar meninos em 2017 e funciona até hoje.

A própria irmã Bernadette estudou na escola. Ela chegou quando era adolescente, em 1948.

Uma das suas colegas foi a atriz Romy Schneider (1938-1982), nascida em Viena, que se tornou uma das maiores estrelas do cinema do mundo nas décadas de 1960 e 1970.

A irmã Regina chegou ao convento em 1958 e a irmã Rita, em 1962. As três lecionaram na escola por muitos anos e a irmã Regina foi diretora.

Mas o número de freiras diminuiu muito. Em 2022, a Arquidiocese de Salzburgo e a Abadia de Reicherberg, um monastério agostiniano, assumiram a edificação.

O reitor da Abadia, Markus Grasl, passou a ser o superior das freiras e a comunidade foi oficialmente dissolvida no início de 2024.

As freiras restantes receberam direito de residência pelo resto da vida, desde que sua saúde e sua capacidade mental o permitissem.

Mas, em dezembro de 2023, foi tomada a decisão de transferi-las para uma casa de repouso católica, o que as deixou insatisfeitas.

No início de setembro, as irmãs Bernadette, Rita e Regina voltaram para o convento, com o auxílio de um grupo de ex-alunos.

Na ocasião, as freiras declararam à BBC que estavam determinadas a permanecer no convento.

"Antes que eu morra naquela casa de idosos, prefiro ir para uma campina e entrar na eternidade desta forma", disse a irmã Bernadette.