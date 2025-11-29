InícioMundo
Trump anuncia fechamento total do espaço aéreo da Venezuela em meio a escalada de tensão com exercícios militares dos EUA no Caribe

Anúncio aumenta pressão americana sobre governo de Nicolás Maduro.

Milhares de passageiros já foram afetados por suspensão de voos na Venezuela nos últimos dias - (crédito: Getty Images)
A tensão entre Estados Unidos e Venezuela segue aumentando em meio às manobras militares que as Forças Armadas americanas realizam há duas semanas no Caribe com a mobilização de milhares de militares e do maior porta-aviões do mundo.

Neste sábado, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que o espaço aéreo "sobre" e "nos arredores" da Venezuela será fechado "por completo".

"A todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas: por favor considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechados em sua totalidade", escreveu na rede social Truth Social.

Até o momento não houve resposta por parte do governo venezuelano ao post.

Ainda que não traga detalhes, a mensagem aumenta ainda mais a pressão sobre a gestão de Nicolás Maduro.

Washington afirma que o objetivo de seu destacamento militar no Caribe é conter o tráfico de drogas para os EUA, mas tanto Caracas quanto diversos observadores acreditam que o verdadeiro objetivo seja forçar uma mudança de governo na Venezuela.

Desde o início de setembro, a força naval dos EUA atacou cerca de 20 embarcações suspeitas de tráfico de drogas, no Pacífico e principalmente no Caribe. As ações mataram mais de 80 pessoas e foram descritas por algumas organizações de direitos humanos como "execuções extrajudiciais" que violam o direito internacional.

Aeroporto na Venezuela
Getty Images
Milhares de passageiros já foram afetados por suspensão de voos na Venezuela nos últimos dias

Tráfego aéreo paralisado

O tráfego aéreo na Venezuela foi severamente afetado na última semana, depois que a autoridade de aviação dos EUA (Federal Aviation Administration, FAA) emitiu um alerta recomendando que as companhias aéreas tivessem cautela ao operar no espaço aéreo venezuelano "devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e ao redor da Venezuela".

"As ameaças podem representar um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida dos voos e/ou para aeroportos e aeronaves em solo", afirmou a FAA em comunicado à imprensa na semana passada.

O alerta levou companhias como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TAP, Plus Ultra e Turkish Airlines a suspenderem suas operações na Venezuela.

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela (INAC, na sigla em espanhol) deu a essas companhias aéreas 48 horas para retomar as operações, sob pena de revogar seus direitos de tráfego aéreo, que garantem posições de pouso e decolagem nos aeroportos.

Como as companhias aéreas ignoraram o aviso, na quinta-feira o INAC revogou os direitos de tráfego aéreo da Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol.

BBC
Redação - BBC News Mundo
postado em 29/11/2025 12:49
