'É como dirigir até o limite da civilização': uma aventura pela desafiante Carretera Austral do Chile

Estrada no extremo sul do Chile é rota lendária entre viajantes em busca de aventura e natureza - (crédito: Egle Gerulaityte)

A balsa vinda de Hornopirén deslizava sobre as águas enquanto a parte continental do Chile desaparecia na névoa.

Mais adiante ficava o pequeno povoado de Caleta Gonzalo e o verdadeiro início da Carretera Austral, a lendária Ruta 7 chilena.

Construída pelos militares chilenos na década de 1970, essa estrada parcialmente pavimentada se estende por 1.240 km, de Puerto Montt a Villa O'Higgins, e conecta comunidades patagônicas antes isoladas em um dos terrenos mais inóspitos do planeta.

O percurso é tão insólito que dirigir por ele dá a sensação de uma jornada até o limite da civilização.

Rochas, lagos e florestas

A construção da estrada exigiu décadas de escavação em granito maciço, travessia de torrentes furiosas e abertura de um caminho onde não deveria haver nenhum.

Mesmo hoje, alguns trechos permanecem sem pavimentação.

Minha pequena caminhonete alugada muitas vezes parecia estar sendo desgastada até o último parafuso.

A paisagem, no entanto, compensava tudo: antigas florestas de lariço, fiordes chilenos espetaculares, os Andes cobertos de neve e lagos turquesa alimentados por geleiras.

Eu havia planejado percorrer os 630 km entre Chaitén e Bahía Murta, minha próxima parada, em um único dia devido à falta de tempo.

Seria uma longa jornada em qualquer viagem, mas na estrada mais solitária da Patagônia, rapidamente se tornou um desafio.

Em um pequeno café à beira da estrada, onde parei para comer em asado (uma espécie de churrasco), conversei com alguns caminhoneiros locais. Assim que souberam das minhas ambições em Bahía Murta, os motoristas não conseguiram esconder um sorriso de quem sabia algo que eu não sabia.

Logo entendi por que os moradores locais se apegavam tanto aos seus robustos veículos 4x4. Subir as curvas de cascalho solto que serpenteavam pela serra exigia toda a minha concentração e habilidade. Eu me agarrava ao volante, rezando para que o sistema de freios ABS funcionasse.

Ao passar por Puyuhuapi, conhecida por suas fontes termais naturais, a estrada nivelou-se com alguns trechos de asfalto à medida que me aproximava de Coyhaique, a última cidade grande na rota.

Depois disso, o que apareceriam seriam pequenos povoados com mercearias pequenas que também funcionavam como correios, cafés, postos de gasolina e lojas de pesca, tudo ao mesmo tempo.

A estrada se estirou brevemente antes de mergulhar novamente em trilhas de cascalho que serpenteavam por florestas escuras e antigas e contornavam as margens de rios de águas bravas com os picos imponentes dos Andes de ambos os lados.

Quando cheguei a Bahía Murta à meia-noite, entendi o sorriso dos caminhoneiros.

Bahía Murta

Bahía Murta está localizada aproximadamente na metade da Carretera Austral, onde a rodovia acompanha as margens do Lago General Carrera, o segundo maior lago da América do Sul.

De lá, segui em direção a Puerto Sánchez e às deslumbrantes Grutas de Mármore, uma maravilha natural cujo potencial completo só foi revelado recentemente pelas mudanças climáticas.

Aqui conheci Valeria Leiva, uma moradora da região cuja história familiar está intrinsecamente ligada à recente ascensão das grutas como destino turístico.

"Meu avô, Cirilo Herrera Aguilera, chegou aqui em 1948, quando tinha apenas oito anos", contou-me ela enquanto nos preparávamos para um passeio de barco em águas incrivelmente azuis.

"Ele foi um dos primeiros a se estabelecer nesta região."

Egle Gerulaityte Cavernas de Mármore foram formadas entre 10 mil e 15 mil anos atrás

O que dom Cirilo não poderia ter previsto era que sua decisão de comprar um arquipélago de 14 ilhas para a criação de ovelhas acabaria por se tornar o lar de uma das maravilhas naturais mais incríveis do mundo.

"Tudo mudou quando o nível do lago começou a baixar", explicou Leiva.

"Por causa do aquecimento global, as geleiras estão recuando e há menos neve, então as Grutas de Mármore começaram a aparecer nos últimos 40 anos."

As próprias grutas têm uma aparência etérea: formações rochosas naturais com paredes curvas cobertas por padrões minerais ondulantes, inundadas por águas turquesas que banham as cavernas em luz azul.

Formadas entre 10 mil e 15 mil anos atrás, quando a água do lago dissolveu lentamente os minerais nas rochas, elas incorporam tanto a beleza natural quanto os efeitos das mudanças climáticas.

Apreciei o silêncio e a solidão das suaves ondulações do azul inimaginável do Lago General Carrera e o calor da pequena comunidade de Puerto Sánchez.

De repente, me vi desconectando, desligando do restante e mergulhando na natureza. Ao mesmo tempo, a estrada me chamava.

Terra de gaúchos

De volta à Rota 7, a estrada encontrou seu próprio ritmo. Finalmente aceitei que meu cronograma meticulosamente planejado não tinha lugar aqui na Patagônia, onde uma mudança no tempo, um deslizamento de terra ou um atraso na balsa poderiam significar uma pausa de um ou dois dias inteiros.

Diminuí a velocidade para observar dois gaúchos a cavalo conduzindo o gado pela estrada e desliguei o motor: tanto para demonstrar respeito e não assustar os cavalos, quanto porque os vaqueiros chilenos são verdadeiramente admiráveis.

Vestidos com resistentes calças de couro, suéteres de lã e as icônicas boinas, empunhando longos chicotes e guiando seus cavalos com maestria, os gaúchos conduziam uma manada de pelo menos 20 cabeças de gado pela estrada em um caos estrondoso de cascos, chifres e poeira.

Então, tão repentinamente quanto apareceram, desapareceram.

Liguei o motor novamente, seguindo devagar e absorvendo a paisagem de paredes de granito, os Andes cobertos de geleiras e a vegetação exuberante tingida de roxo, rosa e amarelo pelas flores silvestres em plena floração.

O último trecho, de Cochrane a Villa O'Higgins, é o mais desafiador e espetacular.

Egle Gerulaityte É mais provável que os motoristas encontrem gaúchos a cavalo do que outros viajantes

Ao limite da civilização

A estrada se estreitou para uma única faixa esculpida em penhascos com precipícios assustadores, mas a essa altura eu já havia aprendido que devagar e sempre se vence a corrida.

A própria Villa O'Higgins parecia um posto avançado no limite da civilização.

Esta pequena cidade fronteiriça com menos de 500 habitantes fica em um vale cercado por picos glaciais, onde a estrada literalmente acaba.

Além dela fica o Campo de Gelo Patagônico Sul, o terceiro maior campo de gelo do mundo, depois da Antártica e da Groenlândia.

A única rua principal da cidade era ladeada por construções de madeira desgastadas. Ali, os moradores acenavam para todos os veículos que passavam.

Certa manhã, acordei com uma velha caminhonete vermelha anunciando por um alto-falante que anunciava que cerejas e mirtilos frescos estavam à venda na carroceria.

Tentado, fiz sinal para o fazendeiro parar e comprei as cerejas mais doces que já havia provado.

Egle Gerulaityte O Campo de Gelo Patagônico Meridional é o terceiro maior campo de gelo do mundo

A estrada termina em Villa O'Higgins, não porque os engenheiros tenham ficado sem fôlego, mas porque a própria terra é selvagem demais para ser domada a partir dali.

Daquele ponto, os viajantes podem fazer passeios de barco até as geleiras ou embarcar em caminhadas de vários dias, mas, para mim, era hora de seguir para o norte.

Chegar ao fim da Carretera Austral é agridoce.

A estrada representa algo cada vez mais raro: uma jornada onde o destino importa menos do que a própria estrada.

É uma estrada que elimina o conforto das viagens modernas e força você a se conectar com a paisagem, o clima e suas próprias limitações.