Vaca Muerta: a nova riqueza do boom do petróleo da Argentina

Na parte de baixo da foto, a estrada e a borracharia 'El Pampita', rodeada de árvores. Em cima, o planalto, onde está sendo construída a nova Añelo. - (crédito: BBC)

Em julho de 2013, as empresas petrolíferas YPF e Chevron assinaram um acordo para explorar petróleo e gás na região argentina de Vaca Muerta, no norte da Patagônia.

Na época, a pequena cidade de Añelo vivia da agropecuária, especialmente da criação de cabras. Mas a situação estava a ponto de mudar radicalmente.

No passado, a exploração de petróleo e gás já havia transformado outras localidades da província argentina de Neuquén, no oeste do país. Povoados se transformaram rapidamente em cidades, como Plaza Huincul, Cutralcó e Rincón de los Sauces.

O segundo poço de petróleo de Neuquén foi descoberto em 1918, antes mesmo que o território fosse declarado oficialmente como província. Mas Añelo, que estava a ponto de completar 98 anos de fundação em julho de 2013, havia se mantido à parte da história petrolífera da região.

A primeira mudança no povoado foi observada nas vias de acesso. Elas começaram a receber o trânsito das clássicas vans brancas das empresas petrolíferas e veículos pesados.

O tráfego ficou congestionado. No ano passado, 24.956 veículos ingressaram diariamente em Añelo. Destes, 6,4 mil eram caminhões.

Favio Javier Jiménez ficou por todo o tempo ao lado da estrada, com sua borracharia chamada "El Pampita".

"Cheguei com meu pai no ano de 1994, quando Añelo não era Vaca Muerta", ele conta.

"Construímos a borracharia em meio às dunas, muito longe do centro do povoado, que, depois, cresceu, chegou à nossa porta e nos ultrapassou de longe."

E o povoado não cresceu apenas em área. Añelo se expandiu também para cima. Hoje, existe uma segunda cidade mais além do centro histórico, no planalto próximo.

Atualmente, Vaca Muerta fornece mais da metade do gás e petróleo produzido na Argentina. E, quase duas décadas depois, o local solucionou o problema de desabastecimento de combustíveis enfrentado pelo país.

Em uma economia sempre necessitada de dólares, a Argentina atingiu, no ano passado, superávit de cerca de US$ 6 bilhões (cerca de R$ 32,4 bilhões) na sua balança energética.

Para Añelo, Vaca Muerta representou outro tipo de revolução, mais íntima e menos pública, ao mesmo tempo benéfica e problemática.

A BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) viajou até a cidade em crescimento para ouvir moradores que ali moram por muitos anos contarem como ocorreu tamanha transformação.

O caminho

Chegar a Añelo da capital da província, a cidade de Neuquén, é uma espécie de Via Crucis de vans e caminhões, em estradas de pista simples em mau estado de conservação.

À direita da estrada, em um cruzamento da rodovia 7 com uma rua de terra, fica a borracharia de Jiménez. Ele chegou à região há mais de 30 anos, proveniente de Cinco Saltos, na província de Rio Negro, onde seu negócio não prosperava.

"Sou borracheiro desde os nove anos, acompanhando a borracharia familiar, 'El Pampita'", ele conta.

"Quando chegamos a Añelo, era uma cidadezinha de cerca de 3 mil habitantes, onde não havia gás, nem água, e a luz era cortada a todo instante."

Jiménez recorda que a única atividade extrativa de que se falava na época era a exploração convencional de gás em um local chamado Loma de la Lata. Mas, uma década depois, surgiu o nome Vaca Muerta.

"Começaram a falar de camadas embaixo da terra que podem ter muito petróleo, podem ter muito gás", relembra ele. "Começamos a ouvir o que era fracking, algo que nunca havia sido ouvido por aqui antes."

O fracking é a exploração não convencional de petróleo e gás, que possibilitou o primeiro acordo entre a YPF e a Chevron em 2013. E ocasionou, um ano depois, uma reforma da Lei de Hidrocarbonetos da Argentina.

O processo implica fraturar a rocha-mãe onde ficam contidos o gás ou o petróleo, a cerca de 3 mil metros de profundidade, utilizando enormes quantidades de água para separar as lâminas de crosta.

Em seguida, são lançados grãos de areia que servem de cunha, para que a fratura não se feche.

BBC Favio Javier Jiménez, na borracharia da família

A areia não pode ser de qualquer qualidade. A areia adequada para estas fraturas não existe em Neuquén, mas na província de Entre Rios, a cerca de 1,3 mil quilômetros de distância.

Como não há trem ligando as duas regiões, toneladas de areia precisam ser transportadas de caminhão.

"As estradas que chegam a Añelo se dirigiam a uma zona rural, de chácaras", explica Jiménez.

"Elas não estavam preparadas para o boom de Vaca Muerta, para os veículos pesados, e começaram a apresentar rachaduras. Até que se declarou emergência de tráfego, devido ao número de acidentes."

Os acidentes causaram um número de mortes incomum na província.

A secretária de Emergências e Gestão de Riscos de Neuquén, Luciana Ortiz, informou à BBC que houve 10 mortos em um período de seis meses, em um trecho de 50 km da rodovia 7, que liga Añelo à localidade de Chañar.

Este fato fez reviver o debate sobre quem deveria reformar as estradas e aumentar o número de pistas: o governo da província, que cobra os royalties das empresas petrolíferas, ou as companhias, que saturaram o tráfego das estradas com sua atividade.

Alheio ao debate e beneficiado pelo aumento do tráfego, Jiménez abriu mais uma borracharia, exclusiva para veículos pesados, no planalto — o território árido localizado acima do centro histórico de Añelo, onde foi preciso criar outra cidade.

O planalto

O planalto é totalmente o oposto da primeira cidade de Añelo. O local não tem rio, nem árvores. É totalmente plano e árido.

Nuvens de pó atravessam continuamente o planalto, mas o importante é que, ali, há espaço para receber as milhares de pessoas que vieram para a cidade.

"Hoje, em Añelo, temos cerca de 12 mil habitantes permanentes", conta à BBC News Mundo o prefeito da cidade, Fernando Banderet. "Dois ou três anos atrás, éramos a metade."

A estas pessoas radicadas em Añelo, somam-se cerca de 15 mil trabalhadores da indústria, que pousam na cidade.

"Por isso, continuamos sendo, muitas vezes, o acampamento mineiro ou a cidade de passagem, que abriga trabalhadores e muito poucas famílias", explica Banderet, "mas esperamos, daqui a cinco anos, mudar esta situação e ter uma comunidade permanente de 50 mil habitantes."

O prefeito conta que, em 2011, a ocupação de terras causada pela demanda habitacional fez com que um cidadão privado loteasse terrenos no planalto, levando os primeiros serviços para a parte alta da cidade.

"Primeiramente, começaram com bairros sociais, que a província ou a nação ofereceu a pessoas que moravam em Añelo há muitos anos", conta à BBC Marina Demaría, da Imobiliária Demaría Hermanos. Ela trabalha com grandes construtoras da região.

"O que veio depois foi a necessidade imperiosa de camas para alojar as pessoas que trabalham na indústria petrolífera. Assim, foi elaborado todo um plano para que as pessoas pudessem também construir casas para alugar a esses trabalhadores."

Esses terrenos tinham cerca de 360 metros quadrados. Mas, depois, chegaram as construtoras e compraram lotes de cerca de 5 mil metros quadrados para desenvolver complexos de apartamentos e hotéis.

"As empresas petrolíferas pedem às construtoras dois quartos para quatro pessoas, sala e copa, cozinha, uma pequena churrasqueira, para que as pessoas fiquem razoavelmente confortáveis, e dois banheiros para tomar banho de manhã sem perder tanto tempo", explica Demaría.

Para entender a demanda habitacional existente em Añelo, basta dizer que estas unidades são alugadas a cerca de 2,8 milhões de pesos (cerca de US$ 2,2 mil, ou R$ 11,9 mil). Já o aluguel de um imóvel com as mesmas características na capital da província, Neuquén, custa pouco mais de 1 milhão de pesos (cerca de US$ 800, ou R$ 4,3 mil).

BBC Uma das duas estradas que ligam o centro histórico de Añelo (dir.) à cidade nova no planalto (esq.)

As imobiliárias não precisam apenas administrar os imóveis. Elas também necessitam oferecer serviços de limpeza, manutenção e reparos, o que não é tão simples em Añelo.

"Aqui, existe apenas um serralheiro que, às vezes, atende o telefone", explica Demaría. "Existem duas vidraçarias, mas uma atende exclusivamente as vans."

"Também é difícil conseguir limpeza. Muitas vezes, as mesmas pessoas que trabalham nos hotéis limpam essas casas, à tarde."

Enquanto Demaría trabalha com clientes grandes, Mariel Catullo, da Gestoría Imobiliária, atende clientes menores, beneficiados pelos primeiros lotes, onde construíram suas casas e que abrigaram a primeira onda de trabalhadores do petróleo.

"O que observei é que essas pessoas batiam às portas das empresas em busca de aluguel, mas era difícil, pois as companhias procuravam casas maiores para colocar mais gente", ela conta. "E, além disso, elas logo começaram a planejar suas próprias moradias."

Catullo conta à BBC que sugeriu àqueles proprietários que abrissem a possibilidade de alugar diretamente para as famílias que começaram a chegar a Añelo em busca de oportunidades. E também solicitou que eles reduzissem os preços dos aluguéis, até que essas pessoas pudessem se inserir no mercado de trabalho.

Ela própria é um exemplo dessas famílias. Catullo chegou à cidade em janeiro de 2025, com o sonho de ser motorista das empresas de petróleo, levando seus trabalhadores para os poços.

Mas ela não conseguiu. E, como tinha experiência com imóveis, abriu sua imobiliária no planalto, onde também mora.

Perguntamos a ela como é morar no planalto.

"Aqui, existem muitas ruas de terra", ela conta. "Mas estou acostumada ao sul da Argentina, aos ventos, e você se adapta. Você precisa fazer amizade com o vento e um pouquinho com a terra."

E quem são essas famílias que chegam para procurar trabalho? A escola secundarista CPEM 39 oferece algumas respostas.

BBC A rua onde mora Mariel Catullo, em pleno planalto, ao amanhecer

A escola

"Calculávamos outro dia, a grosso modo, que nos chegam mais ou menos 10 a 12 alunos novos por mês", declarou à BBC News Mundo o diretor da escola secundarista CPEM 39 de Añelo, José Luis Cabrera.

Mas nem todos eles ficam...

"Esta é uma particularidade. Muitas famílias chegam, matriculam os filhos na escola e, talvez depois de um ano ou até antes, precisam retornar, pois as empresas os transferem e as crianças seguem o mesmo destino."

"Tivemos crianças que passaram o ano em três ou quatro escolas diferentes", afirma o diretor.

Cabrera chegou a Añelo quando era criança, no ano de 1978. Ele acompanhava seu pai, contratado como pedreiro. E, 30 anos depois, começou a lecionar História na escola.

Nas aulas, ele observou tanto o aumento do número de alunos quanto suas diferentes origens.

"No começo da década passada, começaram a chegar migrantes, sobretudo do norte da Argentina", relembra ele. "Agora, chegam também do sul, de outras cidades petrolíferas, como Chubut e Santa Cruz."

"Mas, a partir de 2015 e 2016, começaram a chegar também pessoas de outros países, como o Paraguai e a Bolívia, além das mulheres dominicanas."

BBC José Luis Cabrera na biblioteca da escola secundarista CPEM 39 de Añelo, na Argentina

O professor explica que as famílias paraguaias procuravam trabalho na construção civil. Já as bolivianas chegaram associadas à agricultura e, depois, passaram a se dedicar à venda de roupas e produtos de informática.

"No caso das mulheres dominicanas, perguntei a respeito e fiquei sabendo que havia vindo um grupo considerável para Rincón de los Sauces, especificamente para se dedicar à prostituição", conta Cabrera. "E, aqui para Añelo, elas já chegaram com poder aquisitivo um pouco melhor para se radicar na cidade."

Esta diversidade de migrantes coincide com os relatos ouvidos pela BBC nas ruas de Añelo, ao longo dos dias que a reportagem passou no coração de Vaca Muerta.

Quando o petróleo chega a um lugar, surgem imediatamente todos os tipos de demanda e consequências da instalação da indústria. Elas podem variar do transporte e alojamento até a prostituição e o consumo problemático de drogas e álcool.

BBC Dois contêineres que funcionam como salas de aula no pátio da escola secundarista CPEM 39

O crescimento desordenado da cidade também prejudicou as aulas.

"As matrículas com que contávamos, quando comecei como diretor da escola, em 2018, eram mais ou menos 260 a 270 estudantes", relembra Cabrera. "Hoje, são mais de 500. Ou seja, o número quase dobrou em pouco tempo."

O diretor destaca que este aumento do número de estudantes não foi acompanhado pelo crescimento da infraestrutura. Isso fez com que alguns alunos precisassem estudar em contêineres instalados no pátio da escola, entre outras consequências.

A velocidade imposta pelo setor petrolífero em Vaca Muerta fez com que as localidades próximas à formação geológica, como Añelo e Rincón de los Sauces, precisassem se adaptar rapidamente às mudanças, seja nas estradas, nas escolas ou no setor de saúde.

O hospital

"Añelo não tem profissionais, nem contadores, nem escrivães, nem mesmo um dentista radicado aqui", segundo Jiménez. "Se alguém tiver dor de dente às 10 horas da noite, não há onde recorrer."

"As pessoas acreditam que Añelo é Vaca Muerta e só se pode vir para trabalhar no petróleo. E elas estão erradas."

"Temos falta de ginecologistas, obstetras e pediatras", prossegue o dono da borracharia. "Estão nascendo mais crianças e, neste sentido, a cidade ficou um pouco para trás."

O diretor do único hospital público de Añelo, o médico Nicolás Ochoa, explica que a unidade conta com 10 clínicos gerais e contratar especialistas não é uma tarefa tão simples.

"Trazer profissionais formados é o mais difícil", ele conta.

"A questão não é de estrutura, nem de dinheiro, mas sobre o que Añelo pode oferecer para que esse profissional, formado depois de anos de especialização, queira vir trabalhar aqui."

Além disso, segundo o diretor do hospital, na saúde pública, o pediatra pode ganhar o mesmo dinheiro em Añelo, que agora está se transformando em uma cidade, com todas as carências que isso implica, ou em destinos mais turísticos, como San Martín de los Andes, Villa Langostura ou na capital da província.

Esta situação pode começar a mudar, agora que chegou a primeira clínica particular a Añelo. Ela está localizada no planalto, mas existem também outras considerações a serem levadas em conta.

"Aqui, independentemente de haver escola, como os professores vêm de 100 ou 150 km de distância, normalmente não há aula porque está ventando, porque o ônibus quebrou, por milhares de fatores, e o profissional observa isso."

"Portanto, calculando o custo-benefício, ele prefere uma cidade na qual sua família possa desenvolver uma vida normal", conclui Ochoa.

A BBC News Mundo perguntou ao diretor da escola CPEM 39 por que os docentes, incluindo a ele próprio, viajam todos os dias para dar aulas.

"Temos entre 110 e 112 professores", explica Cabrera. "Os 10 que moram em Añelo não são suficientes."

"A grande maioria vem de diferentes lugares da região que chamamos de 'o Vale': Neuquén, Centenário, Vista Alegre e até regiões de Rio Negro, como Cinco Saltos ou Chañar."

O auge gerado pelo petróleo em Vaca Muerta e a luta dos professores fizeram com que eles tivessem acesso ao transporte pago pelo Conselho Provincial de Educação, há sete ou oito anos. Até então, muitos chegavam a pé ou em veículos particulares, com todos colaborando para cobrir os gastos.

"Muitos professores manifestaram o desejo de se radicar aqui em Añelo e evitar todo esse transtorno de ida e volta, mas os altos custos locais não permitem", explica o diretor.

Ele menciona como exemplo o caso de uma assessora pedagógica que mora no centro histórico e trabalha na escola há pouco tempo.

"Ela paga 1 milhão de pesos (cerca de US$ 800, ou R$ 4,3 mil) por um pequeno apartamento de um quarto. Ou seja, é um ambiente e o banheiro. E ela paga metade do salário."

BBC Os professores chegam à escola em ônibus de viagem (atrás, na imagem). Alguns deles ficam em Añelo e outros tomam outro transporte para seguir até escolas mais distantes

O prefeito de Añelo admite que existem duas realidades distintas na cidade.

"O trabalhador direto da indústria, que ganha um salário de valor considerável, entre 3 milhões e 10 ou 12 milhões de pesos [cerca de US$ 2,4 mil a US$ 9,6 mil, ou R$ 13 mil a R$ 52 mil] e os que recebem salário menor, como funcionários públicos, médicos e policiais, que podem começar com 500 mil pesos e, depois de muitos anos de serviço, chegar a um milhão e meio ou dois milhões [US$ 400 a US$ 1,6 mil, ou R$ 2,2 mil a R$ 8,6 mil]", explica Fernando Banderet.

Devido a esta disparidade, o município precisou idealizar um programa municipal de moradias, com plano de pagamento a longo prazo, para oferecer um teto para as pessoas não vinculadas diretamente à indústria do petróleo.

O futuro

A exploração não convencional de petróleo e gás em Vaca Muerta permitiu à Argentina pôr fim ao seu déficit energético, depois de passar duas décadas importando energia para o consumo interno. Mas, ao atingir a autossuficiência, seu objetivo passou a ser a exportação.

Políticos e economistas argentinos desejam que as divisas trazidas pela exportação de petróleo e gás possam solucionar os problemas da sua macroeconomia em crise permanente, que consome mais dólares do que produz.

Mas, além das questões ambientais inerentes ao setor petrolífero convencional (como a contaminação), a exploração não convencional acumula críticas devido à quantidade de água consumida e ao aumento da atividade sísmica, registrado após a fratura hidráulica da rocha-mãe.

"A escola tem a necessidade e a obrigação de informar aos alunos quais são as consequências desta exploração de petróleo e gás", afirma Cabrera. "A riqueza gerada na nossa localidade causa fortes impactos à natureza."

O diretor reconhece que, muitas vezes, foi objeto de um ou outro "questionamento" por parte da sociedade.

"O fato de que alguns estudantes comentem em suas casas que o professor ou o diretor disse que o fracking consome muita água, ou que a água potável não é mais adequada para consumo, faz com que alguns pais nos perguntem: 'Vocês querem que percamos o emprego? Eles nos pagam bem e, com esse dinheiro, podemos mandar nossos filhos para a escola.'"

BBC Os lagos são fundamentais para o abastecimento de água da capital de Neuquén e de todo o vale do Rio Negro, uma das mais importantes regiões de cultivo de frutas do país

Em relação a essas crianças que frequentam a escola, Cabrera admite que houve uma mudança radical nos últimos anos.

Anteriormente, os alunos desejavam prosseguir com seus estudos e consideravam o ensino superior (seja a universidade, um curso terciário ou a escola de policiais) uma forma de sair de Añelo.

Mas "desde três ou quatro anos atrás, as crianças não querem mais sair de Añelo e perderam todo tipo de referência sobre os estudos superiores", afirma o diretor da escola.

"A grande maioria, principalmente os meninos, quer trabalhar nas empresas petrolíferas. Os altos salários têm este atrativo."

Enquanto os homens, segundo o professor, são absorvidos aos 18 ou 19 anos de idade pelo setor de petróleo e gás, as mulheres afirmam que precisam estudar mais, por questões relacionadas à higiene ou à segurança, para trabalhar nas empresas ou se dedicar à prestação de serviços para a indústria.

"Existem também as alunas que desejam se casar com um rapaz que trabalhe no setor", reconhece o professor. "Isso nos chamou muito a atenção, depois de todos os avanços que tivemos em termos de igualdade de gênero."

BBC Quando a BBC News Mundo visitou Añelo, houve um protesto da comunidade mapuche contra a empresa YPF no istmo que separa os lagos Mari Menuco e Los Barreales

O trabalho

"Neuquén é como uma ilha", declarou à BBC a jornalista Victoria Terzagui, editora do suplemento Energía On, do jornal Diario Río Negro.

"Recentemente, fecharam na Argentina cerca de 15 mil empresas", relata ela. "Já são meses de retração da atividade econômica e demissões em diferentes lugares do país."

"Mas, quando você abre os jornais de Neuquén, existem anúncios de busca de todo tipo de pessoal, seja para lavar copos no bar até, é claro, engenheiros para a produção de petróleo."

Em Añelo, o prefeito Banderet não duvida das oportunidades de trabalho do seu povoado, agora transformado em cidade.

"Em Añelo, o vendedor de tortas fritas gera um poder econômico importante, como também o borracheiro, o dono de um quiosque ou armazém", explica ele. "Não é preciso pensar apenas na indústria petrolífera, mas em todo o relacionado ao setor: lavanderias, barbearias, ateliês de costura ou serralheiros."

Inés Garros não vende tortas fritas. Ela oferece sanduíches.

No seu trailer estacionado em frente à escola CPEM 39, a especialidade é o sanduíche de lombinho com batatas fritas.

BBC Inés Garros no seu trailer de comida ao lado da estrada

Garros chegou a Añelo uma década atrás. Ela trabalhou em uma padaria chamada São Caetano e, por dois anos, vinha a pé da localidade de Chañar.

Mais tarde, com seu marido, que é de Añelo, ela abriu uma loja de ferragens. Mas seu sonho era outro.

"Desde os 15 anos, eu sonhava em ter um trailer de comida", ela conta. "E, na pandemia, consegui comprar um com a venda do meu carro."

"Depois da pandemia, começou a vir muita gente e consegui comprar minha segunda unidade."

Como fica às margens da estrada, seus clientes habituais são caminhoneiros que comentam sobre o mau estado das vias de acesso e discutem sobre as diversas construções sendo erguidas a toque de caixa, para receber trabalhadores.

Os funcionários do setor petrolífero também confessam a Garros o cansaço de trabalhar nos campos de petróleo e gás e o quanto sentem falta das suas famílias.

Um deles é Jorge, que trabalha na manutenção de poços de petróleo. Ele é de Plaza Huincul, onde a história petrolífera de Neuquén começou, antes de se tornar província.

"Vaca Muerta é um bom lugar porque é uma fonte genuína de trabalho", declarou ele à BBC News Mundo. "E, hoje, o trabalho é tudo."

Ele vê o preço do sanduíche de lombo com fritas e se queixa de como tudo aumentou em Añelo.

* Com produção de Álvaro Álvarez e Carlos Ceresole.