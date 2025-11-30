A situação dos voos na Venezuela após anúncios de Trump sobre o fechamento do espaço aéreo do país

O grosso das operações aéreas durante o fim de semana foi realizado por companhias venezuelanas ou privadas - (crédito: Juan BARRETO / AFP via Getty Images)

"Eu voava no dia 24 de novembro e, quando já estava quase na porta do avião, me disseram que o voo estava cancelado. Agora não sei quando volto."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Juan Carlos Rodríguez é um dos centenas de venezuelanos que ficaram retidos nos últimos dias no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Espanha) por causa dos anúncios feitos nas últimas semanas pelo governo dos Estados Unidos sobre a Venezuela.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) pediu que as companhias aéreas "extremassem a cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul do Caribe, diante do que considerava "uma situação potencialmente perigosa na região".

O alerta levou oito companhias internacionais a suspenderem seus voos para o país caribenho, resposta que foi seguida pelas autoridades venezuelanas com o cancelamento dos direitos de tráfego aéreo de seis dessas empresas.

Mas a situação não parou aí: no sábado (29/11), o presidente Donald Trump anunciou que o espaço aéreo "sobre" e "ao redor" da Venezuela deveria ser considerado fechado "por completo".

As autoridades venezuelanas classificaram o anúncio como "ameaça colonialista" e afirmaram ter acionado "todos os mecanismos multilaterais" para obter "o fim imediato dessa ação ilegítima e ilícita".

Desde então, porém, o tráfego aéreo venezuelano tem sido muito inferior ao habitual.

Juan BARRETO / AFP via Getty Images O grosso das operações aéreas durante o fim de semana foi realizado por companhias venezuelanas ou privadas

Céus quase vazios

O anúncio de Trump agravou ainda mais o isolamento aéreo da Venezuela.

Uma consulta ao portal de monitoramento Flightradar24.com mostrava, entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, apenas um punhado de aviões sobrevoando o país — a maioria de empresas nacionais ou aeronaves privadas em rotas internas.

No fim de semana, apenas duas companhias internacionais — a panamenha Copa e a colombiana Wingo — operaram no país, segundo dados disponíveis no site do aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que atende Caracas.

A Copa anunciou que manteria dois voos diários entre Panamá e Caracas, mas apenas durante o dia.

A Wingo informou que continuaria operando a rota Bogotá–Caracas, e a Boliviana de Aviación (BoA) seguia vendendo passagens para a capital venezuelana.

Das quase 100 operações previstas para domingo em Maiquetía (pousos e decolagens), 20 eram voos internacionais para quatro destinos (Bogotá, Lima, Curaçao e Panamá), mas apenas seis eram de companhias estrangeiras, segundo o portal pró-governo Laiguana.tv.

Antes da crise, havia 105 voos semanais de/para a Venezuela. Nos últimos dias, o número caiu para 79 — uma redução de 24,7%.

Essa situação não é nova para os venezuelanos, que viram na última década suas conexões internacionais diminuírem por causa da crise econômica, política e também pela pandemia de covid.

Em relação à carga aérea, duas aeronaves da colombiana Aerosucre foram avistadas.

Por conta própria

RONALD PENA R/EPA/Shutterstock A IATA estima que cerca de 15 mil pessoas por semana estão sendo afetadas pela tensão entre Venezuela e EUA

Embora a vice-presidente Delcy Rodríguez tenha anunciado na noite de sábado a criação de "um plano especial" para repatriar venezuelanos retidos no exterior, até agora não foram divulgadas medidas concretas.

"Não temos nenhuma informação da embaixada. Eles nem atendem o telefone. Esperamos ter notícias amanhã", disse Juan Carlos Rodríguez neste domingo à BBC Mundo a partir de Madri, criticando o comportamento das companhias aéreas.

"[A venezuelana] Estelar não assumiu responsabilidade nem ofereceu qualquer tipo de assistência. O que fizeram foi mandar um grupo para Medellín (Colômbia), para que depois cada um se virasse para voltar ao seu destino final na Venezuela", relatou.

"Considero uma decisão cruel. Se você não tem dinheiro para ficar em Madri, como vão te mandar para uma cidade a centenas de quilômetros da fronteira venezuelana?", questionou.

Rodríguez contou que alguns dos passageiros retidos foram levados a um abrigo e receberam assistência da Cruz Vermelha espanhola, por não terem recursos nem família no país.

"Estamos pedindo que nos enviem para Bogotá ou Panamá, porque de lá ainda saem voos para a Venezuela", disse o especialista em energias renováveis, surpreendido pela crise enquanto estava em Madri.

Outros relatos seguem a mesma linha.

"Disseram que me devolvem o dinheiro, que eu deveria esperar até que a situação se resolva ou então ir para Bogotá e pegar o primeiro voo", contou à agência EFE Luis Morales Peix, um espanhol que estava de visita em Caracas e afirmou ter gasto cerca de US$ 2 mil (cerca de R$ 10,6 mil) extras para chegar à Colômbia — valor pago do próprio bolso.

Se o cenário persistir, veículos colombianos e venezuelanos prevêem um aumento no fluxo de travessias terrestres entre os dois países nos próximos dias.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que cerca de 15 mil passageiros por semana tenham sido afetados pela suspensão de voos de e para a Venezuela, segundo disse o vice-presidente da entidade, Peter Cerdá, à rede CNN.

Menos turistas e menos deportados

AFP via Getty Images As deportações de migrantes venezuelanos também foram afetadas pelas decisões de Washington, segundo autoridades de Caracas

As medidas adotadas pelos EUA afetam não só os venezuelanos que querem sair ou voltar ao país, mas também o turismo internacional — e até as deportações de migrantes ordenadas por Trump.

A operadora russa Pegas Touristik anunciou no domingo que redirecionará para Varadero (Cuba) os turistas que viajariam à Venezuela, segundo a agência EFE.

Nos últimos anos, a ilha de Margarita, no leste do Caribe venezuelano, se tornou um destino popular entre turistas russos.

O governo venezuelano também denunciou que Washington "suspendeu unilateralmente" as repatriações de venezuelanos deportados.

Os anúncios dos EUA sobre o espaço aéreo venezuelano ampliaram as tensões entre os dois países, já infladas pelo envio de tropas ao Caribe, ordenado pela Casa Branca com o objetivo declarado de combater o narcotráfico.

Mas tanto Caracas quanto diversos analistas avaliam que a operação busca, na verdade, pressionar pela saída de Nicolás Maduro do poder.