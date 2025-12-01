A brasileira que viraliza traduzindo o caos da IA: 'As pessoas estão perdidas'

Imagem gerada por IA de uma youtuber exibida por Catharina Doria em seu canal, usada em um desafio para que seguidores identifiquem se o vídeo é real ou não. - (crédito: Reprodução)

Você sabe reconhecer se uma imagem foi criada por inteligência artificial? Sabe como se proteger de golpes que usam esse tipo de tecnologia? E entende os riscos de participar de "trends" de IA, como aquelas em que pessoas geram versões animadas de si mesmas no estilo do estúdio Ghibli?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Temas como esses poderiam parecer ficção há poucos anos, mas hoje fazem parte das discussões públicas sobre tecnologia e segurança digital.

Uma das vozes que tem se destacado nesse debate é a da brasileira Catharina Doria, especialista em letramento de IA, que viralizou nas redes ao publicar vídeos explicando, de forma acessível, como se proteger e entender os riscos da inteligência artificial.

Em menos de um ano, ela conquistou mais de 200 mil seguidores no Instagram, e alguns de seus vídeos ultrapassam a marca de um milhão de visualizações.

A saga começou quando ela publicou um vídeo em que provoca o espectador a descobrir qual vídeo foi gerado por IA e qual é real.

"Parece fácil, mas é muito difícil", diz ela na publicação, que mostra vídeos curtos de uma youtuber, uma cantora e um streamer de games. Todos falsos. "Você precisa treinar seu cérebro para se proteger dessa tecnologia", alerta ela na postagem.

O primeiro vídeo, que virou uma série, teve mais de 60 mil visualizações. "Fiz o vídeo para poder adicionar senso crítico na cabeça das pessoas, de que vários vídeos que estamos vendo online são feitos com IA — e como eles conseguem detectar que foi feito por IA", disse Doria à BBC News Brasil.

Em outro vídeo mais recente, Doria alerta para os riscos de privacidade que existem ao usar robôs aspiradores, que podem coletar dados pessoais dos usuários e até captar imagens.

"NUNCA confie no seu aspirador robô! Talvez nada aconteça. Mas talvez aconteça. E TENHO CERTEZA de que você NÃO quer ser a pessoa cuja foto no BANHEIRO vaza", diz ela, em uma publicação em inglês.

(este tema, do robô aspirador "espião", também já foi tratado em reportagem aqui na BBC News Brasil, no ano passado)

Antes de alcançar os milhares de seguidores, Catharina Doria já tinha obtido destaque por, aos 16 anos, ter feito um aplicativo para denunciar casos de assédio sexual, depois de ter passado por uma situação do tipo na rua.

Ela deu entrevista, à época, para uma série de meios de comunicação. "Sempre trabalhei com essa questão da tecnologia positiva. Mas não sabia que ia chegar na IA", disse.

Veja abaixo os principais trechos da entrevista.

Reprodução Imagem gerada por IA de uma youtuber exibida por Catharina Doria em seu canal, usada em um desafio para que seguidores identifiquem se o vídeo é real ou não.

BBC News Brasil - Como começou seu trabalho com IA?

Catharia Doria - Na hora de escrever meu TCC, em comunicação, minha professora me deu um livro que mudou a minha vida: Algorithms of Oppression [Algoritmos da Opressão], da Safiya Noble.

Ela fala sobre como o Google é enviesado e como ele não funciona da mesma maneira pra todo mundo. Se você é uma pessoa branca, funciona de uma maneira. Se é uma pessoa preta, funciona de uma maneira completamente diferente. E a maneira como pessoas pretas eram representadas no Google dez anos atrás era extremamente racista.

Eu li aquele livro e, quando terminei, falei: é isso. Vou mudar de carreira e quero trabalhar com IA e ter a certeza que essas tecnologias estão funcionando pra todo mundo. Terminei minha faculdade, ganhei prêmio de melhor tese e fui fazer um mestrado em ciência de dados.

Fiz um ano do mestrado e graduei com honra. Pra mim era muito importante não só falar da tecnologia, mas conseguir destrinchar por dentro e entender como funciona. Chorei todos os dias? Chorei. Mas aprendi a como pegar uma "machine learning pipeline" [etapas necesárias para treinar um sistema de IA], e fazer um algoritmo.

Assim que eu me graduei, entendi que a parte que eu mais queria trabalhar era a de governança e igualdade no algoritmo. Comecei a trabalhar para uma empresa americana de governança de IA.

Viajei o mundo inteiro e aprendi muito com eles sobre como pegar a IA e ativamente transformá-la em algo positivo. E como criar guardrails (salvaguardas) para que ela não seja danosa.

Mas aí aconteceu algo importante: entendi que as conversas que aconteciam na indústria eram super avançadas. Estávamos falando de OpenAI, Anthropic, EUA fazendo novas leis, etc.

Mas quando eu conversava com minha mãe ao telefone, ela não entendia o que é IA, quais golpes estavam acontecendo ou como aqueles vídeos que ela via no Instagram, na verdade, eram IA e não reais.

Comecei a ver que as conversas que a indústria e a galera da academia estavam tendo não estavam sendo traduzidas para as pessoas normais. Decidi, então, que seria a pessoa que fala com as pessoas no dia a dia. Vou criar conteúdo sobre isso.

Comecei a fazer isso há quatro meses [a entrevista foi feita em outubro] e, nesse tempo, ganhei quase 200 mil seguidores. Isso mostra várias coisas: que as pessoas estão entendendo que a IA está aqui. E que a IA está sendo muito prejudicial a elas em certas instâncias.

Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que assistem aos meus vídeos com os filhos antes de dormir. A recepção está sendo maravilhosa.

BBC News Brasil - E você continuou trabalhando para a empresa?

Catharina Doria - Não, eu saí há um ano. Estou escrevendo dois livros. Hoje em dia, o que eu faço 24 horas por dia é a criação de conteúdo de letramento de IA, falando sobre inteligência artificial ética.

BBC News Brasil - Como você escolhe os assuntos dos vídeos?

Catharina Doria - Ainda estou aprendendo a melhor maneira de encontrar temas. Para mim, o mais importante são meus pilares, um deles é o AI safety, a segurança da IA.

Por exemplo, o vídeo da Roomba (robô aspirador) ou o vídeo sobre não postar fotos nesses AI trends.

Para mim isso é muito importante porque as pessoas estão adotando IA de uma maneira um pouco irresponsável, ou pelo menos sem entender como aquilo pode ser prejudicial.

Também acho interessante comentar notícias recentes.

Por exemplo, o vídeo da Taylor Swift. Ela nunca falou abertamente se aquilo [um vídeo divulgado para promover o trabalho da cantora que, segundo críticos, teria feito uso de IA] foi IA ou não.

Eu assisti aos vídeos, não posso afirmar que é, mas, pela minha opinião, acho que foram feitos com IA. Não quero ser só a pessoa que só fala de regrinha, que tem que fazer isso ou aquilo. Quero participar da conversa de cultura pop que está acontecendo.

Outra situação: o caso Robin Williams. Criaram conteúdos de IA com ele morto. A filha dele fez um post enorme pedindo para as pessoas não utilizarem inteligência artificial para representar o pai.

Achei um tema muito importante, pouco discutido na mídia: a importância de não representar pessoas já falecidas com IA. Fiz um vídeo explicando três motivos pelos quais isso é errado.

Tento ser muito didática, porque esse tema é complexo e difícil. Não adianta chegar e começar a falar um monte de terminologia para parecer inteligente.

Tento ser o mais pé no chão possível, o mais sorridente possível, realmente chamar o público para perto. Sei que é um tema difícil e complexo e que ninguém precisa de mais um professor; as pessoas precisam de um amigo que ajude a entender esse tema.

BBC News Brasil - quem é a maior vítima da IA hoje? Idosos? Crianças? Todo mundo?

Catharina Doria - Quem está mais vulnerável é todo mundo. No último mês, tive cerca de 7,1 milhões de visualizações nos meus vídeos e centenas de milhares de comentários.

Vejo que não tem idade, não tem faixa etária. Tem gente de 16, 17 anos, tem gente de 50, de 70. Está todo mundo perdido. Dizer que existe um único grupo demográfico mais perdido seria errado, porque o letramento em IA não está acontecendo para ninguém.

Tenho amigos de 27, 28 anos que me mandam mensagem dizendo "Catha, eu não fazia ideia de como distinguir se um vídeo era IA ou não, só aprendi com seus vídeos".

São pessoas que acabaram de sair da faculdade, com letramento altíssimo em outros temas, mas que não entendem de inteligência artificial. É um problema que está acontecendo com todo mundo, o que é muito assustador.

Falamos de um problema que afeta a população inteira, e não só a brasileira. Meus conteúdos são bilíngues, faço em inglês e português. Hoje em dia mais em inglês, com legenda em português, mas meus stories também são em português, faço uma mistura.

Meus seguidores são brasileiros, norte-americanos, espanhóis, alemães, tenho gente do mundo inteiro, muitos indianos também. Está todo mundo perdido, independentemente da nacionalidade e da idade.

Acho que é por isso que meu conteúdo funciona: não falo só com mães, nem só com jovens. Falo com todo mundo, e todo mundo é bem vindo nessa conversa.

Getty Images Em outubro do ano passado circulou o mundo a notícia de que aspiradores-robô da marca chinesa Ecovacs Deebot X2 foram hackeados em diversas cidades americanas

BBC News Brasil - Por que as pessoas estão perdidas? É pela rápida evolução da tecnologia? Falta de transparência por parte das empresas?

Catharina Doria - Vários motivos diferentes. Um deles é a rapidez da adoção da inteligência artificial.

Do nada, as pessoas começaram a falar de inteligência artificial. A indústria abraçou essa tecnologia como se fosse o salvador da pátria, algo que ajudaria todo mundo a otimizar processos e a maneira de trabalhar.

Essa adoção aconteceu de maneira muito rápida e sem letramento. Converso com muitas empresas que basicamente disseram "gente, vamos começar a usar o ChatGPT, toma aqui a ferramenta".

Ninguém explicou o que era o ChatGPT, ninguém explicou quais são os problemas, ninguém explicou que hoje em dia a OpenAI está sendo processada pelo jornal New York Times, que todos os chat logs [históricos de conversa] são salvos e nada é deletado.

Ninguém explicou que não se pode colocar informação privada no chat porque isso pode ser usado para treinar modelos de IA. As empresas não fizeram isso.

O que vejo, como profissional, é que disseram "bora usar inteligência artificial porque isso vai ajudar a gente", mas o letramento de como usar não aconteceu.

As pessoas começaram a usar da maneira errada, vários probleminhas apareceram e as conversas começaram a surgir.

Hoje temos um algoritmo que define o que você vai ver ou não. Ninguém sentou com os usuários para explicar como esse algoritmo funciona. Ninguém explicou para os usuários que, se você tem um perfil aberto na Meta (dona do Facebook e Instagram), provavelmente suas fotos podem estar sendo usadas para treinar um algoritmo.

Essa transparência não existe. E isso acontece por vários motivos, inclusive porque a transparência assusta. Se os usuários entenderem que todas as fotos postadas nas redes podem ser usadas para treinar algoritmos, eles vão se perguntar o que isso significa, quais problemas isso traz.

Vejo que muitas empresas internacionais têm medo de ter essa conversa, medo de serem transparentes e da reação da população. Acho isso um grande erro. Quanto mais transparentes e verdadeiras as empresas fossem, talvez mais abertas as pessoas estariam para compartilhar seus dados.

Se existisse um letramento que dissesse "gente, a IA está sendo usada para isso, isso e isso, funciona assim, assado; se vocês quiserem que seus dados não sejam usados para treinar IA, cliquem aqui e saiam do treinamento; se não se importarem, porque estamos cuidando dos dados de vocês, podem deixar aberto", acho que a relação seria outra.

As empresas estão falhando muito em comunicar de forma transparente os riscos e a forma como lidam com os dados.

BBC News Brasil - Esse letramento virá das próprias empresas? Do Estado? Dos comunicadores? Quem vai ocupar este espaço?

Catharina Doria - Cabe a todo mundo.

Todo mundo é responsável, mas sabemos a realidade. Trabalhando muitos anos com governança de IA, vejo que muitas vezes essas empresas não são transparentes se não houver uma lei exigindo transparência.

Não sou advogada, mas trabalhei bastante nesse meio. Por exemplo, na Europa hoje temos uma lei nova, o EU AI Act, que pede mais transparência dependendo do caso de uso de IA que as empresas estão utilizando, e mesmo assim ainda há uma fricção enorme para adotarem essas regulamentações.

Mesmo com lei, já é difícil. Sem lei, considero impossível que grandes corporações adotem, por vontade própria, uma versão mais transparente e correta da inteligência artificial.

Por isso é tão importante que Estados, países e órgãos reguladores trabalhem conjuntamente para criar leis que protejam a população, porque sem elas as empresas não vão fazer isso por conta própria.

Todas as empresas que conseguirem levantar a mão e dizer "posso ajudar vocês nesse caos de informação que está acontecendo" vão se destacar positivamente nos próximos 10 anos. Quem fizer diferente vai se dar bem.

BBC News Brasil - Como fazer essa comunicação e não assustar?

Catharina Doria - O que acho interessante, só fazendo um parêntese, é que, no lado dos tech bros — as pessoas que dizem que a IA é inteligente, maravilhosa e perfeita —, muitos falam que as pessoas vão perder os trabalhos por causa da IA e, ao mesmo tempo, dizem para os jovens não irem mais para a universidade, não irem mais para a escola, porque a IA vai ser mais inteligente.

A IA vai afetar alguns trabalhos, mas ainda estamos longe dela substituir as pessoas de forma total.

Sobre o alarmismo, considero muito importante transformar medo em conhecimento.

Se eu faço um vídeo dizendo "gente, isso aqui está dando tudo errado, fiquem morrendo de medo", quando a pessoa sai do vídeo, ela sai com medo, estressada.

Então, quando crio um vídeo, explico quais são os problemas e por que devem se preocupar, e sempre tento terminar com o que a pessoa pode fazer para se empoderar, se proteger. Isso transforma medo em conhecimento.

Quando alguém diz "Catharina, esse vídeo está assustando as pessoas", eu me pergunto: sou eu que estou assustando ou a situação atual é assustadora? Estou assustando quando digo que um robô na casa pode ser usado para gravar você, ou a situação de ter um robozinho que pode ser hackeado é, por si só, assustadora?

Temos que ter essa perspectiva. Primeiro: será que, por ninguém falar dos problemas, quando eu apareço e digo "opa, tem problema", sou eu que estou deixando tudo assustador ou é porque todo mundo passou pano antes?

Segundo: por isso vejo como minha responsabilidade, como alguém que trabalha com ética em IA e letramento, nunca terminar um vídeo no alarmismo, e sim com conhecimento, ajudando as pessoas a entender o que está acontecendo e como podem transformar aquilo na vida delas, como podem se proteger.