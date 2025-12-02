Direita brasileira procura novo líder após clã Bolsonaro 'se autodestruir', diz Financial Times - (crédito: BBC Geral)

Uma reportagem do jornal britânico Financial Times publicada na segunda-feira (1/12) afirma que a direita brasileira está em busca de um novo líder depois que o "clã Bolsonaro se autodestruiu" — em referência à prisão do ex-presidente brasileiro e a disputas internas envolvendo seus filhos, esposa e outros políticos aliados.

"Jair Bolsonaro era o presidente de direita incendiário do Brasil, que idolatrava Donald Trump e buscava construir uma dinastia política na maior democracia da América Latina", afirma a reportagem do jornal.

"Mas, com o presidente de 70 anos agora preso por conspiração para dar um golpe e seus filhos sofrendo com erros cometidos por eles mesmos, seu movimento bolsonarista está em crise."

A reportagem afirma que a estratégia do clã Bolsonaro de buscar ajuda em Washington "saiu pela culatra de forma espetacular", e que o lobby do deputado Eduardo Bolsonaro por tarifas contra o Brasil "irritou a classe empresarial brasileira e expôs Eduardo a acusações em seu país".

Segundo o jornal, "grande parte do apelo do clã Bolsonaro reside em sua capacidade de leitura do sentimento da população", mas "as tentativas da família de livrar Bolsonaro da prisão, apelando para seu aliado de longa data, Trump, provaram ser desastrosas".

O Financial Times afirma que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos principais nomes da direita na disputa pela vaga de candidato à Presidência em 2026. Mas o governador só estaria disposto a concorrer, segundo o jornal, se Bolsonaro o apoiasse e desistisse de lançar um de seus filhos.

"Aos 70 anos e com a saúde debilitada, Jair Bolsonaro pode passar o resto da vida na prisão. Uma campanha de seus apoiadores por um indulto fracassou. Analistas dizem que a melhor chance do ex-presidente evitar morrer na cadeia é a família abandonar o sonho antigo de eleger outro Bolsonaro e apoiar um novo candidato conservador."

O jornal afirma que mesmo que o governador conquiste o apoio dos bolsonaristas mais radicais, "que representam cerca de 20% do eleitorado, ele enfrentará uma dura batalha pela presidência" em uma eleição contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lula é um político experiente e de grande capacidade política que já declarou sua intenção de concorrer a um quarto mandato. A economia brasileira apresenta bom desempenho, com forte crescimento de empregos e salários, visto que sua baixa dependência do mercado americano a protegeu dos piores efeitos das tarifas de Trump."

A melhor esperança da direita, segundo o Financial Times, é que assuntos como criminalidade e segurança pública, "amplamente vistos como um ponto fraco de Lula", acabem dominando a eleição.