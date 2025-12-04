Como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e quem são os possíveis adversários do Brasil - (crédito: Getty Images)

Os olhos do mundo do futebol estarão voltados nesta sexta-feira (5/12) para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia acontece às 14h (horário de Brasília) em Washington D.C, a capital dos Estados Unidos.

A FIFA realizará a cerimônia no Centro Kennedy e vai anunciar os 12 grupos para a próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem.

Para os três países anfitriões, os grupos e posições já foram predefinidos.

Mas, para as outras 39 seleções classificadas, incluindo o Brasil, e mais seis que podem se classificar na repescagem em 2026, os grupos serão definidos por sorteio.

A FIFA preparou quatro potes dos quais serão retiradas bolas com os nomes de cada seleção.

Embora as bolas sejam sorteadas de forma aleatória, a FIFA estabeleceu um sistema com certas regras e restrições para garantir equidade e tornar mais atraente essa primeira Copa do Mundo com 48 seleções.

Entenda como será realizado o sorteio, transmitido ao vivo pela FIFA e pelas emissoras que possuem os direitos do campeonato (no Brasil, a TV Globo):

Os anfitriões primeiro

A primeira coisa que acontecerá na cerimônia, liderada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, é a colocação já predeterminada dos anfitriões.

O México ficará na posição A1 (primeira posição no grupo A), identificado com uma bola verde.

O Canadá corresponde à posição B1, com uma bola vermelha, e os Estados Unidos com a D1, e uma bola azul.

Essas três seleções estão no pote 1, junto com as seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA até 19 de novembro: Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.

Cada pote tem 12 seleções (mais o espaço para as classificadas na repescagem).

Os cabeças de chave

Após os anfitriões serem colocados como cabeças de chave de seus respectivos grupos, o sorteio se inicia para formar os grupos dessa fase.

As seleções que encabeçarão os outros 9 grupos virão apenas do pote 1.

Por isso, serão retiradas, uma a uma, as bolas e colocadas, conforme aparecem, em cada um dos grupos restantes em ordem alfabética: C,E,F,G,H,I,J,K,L.

Espanha, Argentina, França e Inglaterra, contudo, terão uma posição predeterminada, por causa de uma das regras implementadas pela FIFA para garantir que essas quatro seleções — as mais bem posicionadas no ranking — não se enfrentem antes das semifinais.

Assim que todas as bolas do pote 1 forem retiradas, passa-se para os outros.

Potes 2, 3 e 4

Em seguida, começam a ser retiradas as bolas do pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália.

Assim que as bolas se esgotarem, começa o sorteio das bolas do pote 3: Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

E, finalmente, serão retiradas as bolas das últimas seis seleções classificadas: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia, além dos outros seis espaços disponíveis para quem vier da repescagem.

A UEFA (União da Associação Europeia de Futebol) realizará suas próprias eliminatórias de repescagem, que terão direito a quatro vagas entre 16 seleções.

Já a FIFA realizará uma repescagem com duas vagas para a Copa do Mundo, a serem disputadas por oito equipes das outras confederações.

Com exceção dos países anfitriões, todas as bolas para as equipes nos quatro potes serão brancas.

Horários dos jogos

Diferentemente de sorteios de outras Copas, nesta sexta não será sorteada a posição de cada seleção nos grupos.

Essa posição define horários, ordens dos confrontos e locais das partidas.

A Fifa só tem pré-definida a posição que ocupará a seleção sorteada dos potes 2, 3 e 4. Portanto, elas já serão colocadas diretamente nessas posições.

No grupo A, por exemplo, o México (anfitrião) será o primeiro, seguido por uma seleção do pote 3 em segundo lugar, depois uma do pote 2 em terceiro e uma seleção do pote 4 em quarto. Assim, o México já tem definido que sua primeira partida será contra um rival do pote 3, em 11 de junho.

O calendário completo, com sedes e horários, será divulgado pela FIFA em uma transmissão ao vivo 24 horas após o sorteio, no sábado (6/12).