Imagem falsa gerada por IA leva a cancelamento de trens na Inglaterra - (crédito: BBC Geral)

A operação de trens foi interrompida por uma hora e meia no noroeste da Inglaterra após uma imagem falsa gerada por inteligência artificial circular nas redes sociais mostrando uma ponte parcialmente destruída.

A foto falsa foi postada após um tremor de magnitude 3,3 de fato atingir as regiões de Lancashire e Lake District na noite da última quarta-feira (3/12).

A Network Rail, que gerencia os serviços ferroviários na região, informou que tomou conhecimento da imagem falsa que mostrava grandes danos à ponte Carlisle, em Lancaster, à 0h30 no horário local e interrompeu os serviços no local enquanto inspeções de segurança eram realizadas.

Um jornalista da BBC usou um chatbot de inteligência artificial que identificou pontos de manipulação na imagem.

A Network Rail disse que a linha foi totalmente reaberta por volta das 2h da madrugada no horário local e pediu às pessoas que "pensem no grave impacto" antes de criar ou compartilhar imagens falsas.

"A interrupção causada pela criação e compartilhamento de imagens e vídeos falsos gera um atraso completamente desnecessário para os passageiros com um custo para o contribuinte," disse um porta-voz.

"Isso aumenta a alta carga de trabalho das nossas equipes na linha de frente, que trabalham arduamente para manter a ferrovia funcionando sem incidentes."

"A segurança dos passageiros e funcionários é a nossa prioridade número um e sempre levaremos a sério quaisquer preocupações de segurança."

A Polícia Britânica de Transporte disse que foi "informada" da situação, mas não há investigação em curso sobre o incidente.

A Network Rail disse que 32 serviços ferroviários, incluindo trens de passageiros e de carga, sofreram atrasos em razão da imagem falsa.

O especialista em linhas ferroviárias Tony Miles disse que, devido ao horário do incidente, poucos passageiros foram impactados.

"O maior problema é que a Network Rail teve que mobilizar uma equipe para checar como estava a ponte, o que pode impactar o trabalho por dias."

Ele pediu às pessoas que considerem o impacto que imagens falsas podem ter nas pessoas.

Miles disse que em outros contextos "poderia ter afetado alguém que tinha que chegar a uma consulta médica, ou tinha um voo ou um funeral".

"Pode parecer uma brincadeira, mas quem faz isso deve considerar como afetará as pessoas."

