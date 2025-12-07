Petro denuncia descoberta de corpos no mar da Colômbia que 'podem ser' por bombardeio dos EUA

Petro, em meio a crescentes tensões diplomáticas com seu par americano, denuncia que os bombardeios são "execuções extrajudiciais" e critica a política antidrogas de Washington - (crédito: AFP)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu neste domingo (7) a abertura de uma investigação sobre o achado de dois corpos na beira do mar em um povoado na fronteira com a Venezuela e sugeriu que suas mortes podem ter sido causadas por um bombardeio americano no Caribe.

Na quinta-feira, a rede pública de televisão RTVC exibiu uma reportagem sobre o achado de dois corpos em uma comunidade de pescadores conhecida como Puerto López e de vários outros cadáveres que supostamente apareceram no lado venezuelano, sem precisar o número ou as localizações dessas descobertas.

"Esses corpos apareceram flutuando no mar da Guajira", escreveu Petro na rede social X, solicitando à autoridade forense colombiana "estabelecer identidades e coordenar com a promotoria da Venezuela".

"Podem ser mortos por bombardeio no mar", afirmou o mandatário de esquerda.

Um porta-voz da polícia do departamento de La Guajira (norte) confirmou à AFP que os corpos foram encontrados na quinta-feira nessa praia de pescadores, mas esclareceu que as circunstâncias das mortes ainda não foram determinadas.

Forças militares dos Estados Unidos bombardearam desde setembro cerca de 21 embarcações no Caribe e no Pacífico supostamente vinculadas ao narcotráfico, sob ordens do presidente Donald Trump.

Os ataques deixaram mais de 80 mortos.

Petro, em meio a crescentes tensões diplomáticas com seu par americano, denuncia que os bombardeios são "execuções extrajudiciais" e critica a política antidrogas de Washington.

Trump retirou a Colômbia neste ano de uma lista de nações aliadas na luta contra o narcotráfico, por considerar que o país não faz o suficiente para conter o tráfico de cocaína.

Também impôs severas sanções econômicas contra Petro e alguns membros de sua família.

A Colômbia é o país que mais produz cocaína no mundo.

A oito meses de deixar o poder, Petro considera que as medidas são injustas e afirma que, sob seu governo, foram atingidos recordes na apreensão de drogas.