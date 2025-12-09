Japão alerta para possibilidade de megaterremoto após tremor

A agência meteorológica oficial do Japão afirmou que existe uma possibilidade de um terremoto de grande magnitude atingir o norte do país até a próxima semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Com base nas estatísticas de terremotos que ocorreram em todo o mundo até o momento, existe a possibilidade de um terremoto de grande escala, com magnitude igual ou superior a 8, ocorrer ao longo da Fossa do Japão e da Fossa de Chishima, perto de Hokkaido, como consequência do terremoto da noite de segunda-feira", disse Morikubo Tsukasa, que é funcionário do gabinete da primeira-ministra para preparação para desastres, segundo a agência japonesa NHK.

"Não há certeza se um terremoto de grande escala realmente ocorrerá. No entanto, todos devem atender ao alerta e tomar precauções para proteger suas vidas."

Este é o primeiro alerta deste tipo desde que esta categoria de aviso foi introduzida em 2022.

A escala Richter, usada para classificar tremores, pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O maior terremoto já registrado foi o de 1960 no Chile, com magnitude 9,5.

AFP via Getty Images A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi

O alerta no Japão acontece depois que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas em um terremoto de magnitude 7,5 que atingiu o nordeste do Japão na noite de segunda-feira (8/12), forçando milhares de pessoas a evacuarem suas casas.

O terremoto ocorreu às 23h15 (11h15 no horário de Brasília) a uma profundidade de 50 km e a cerca de 80 km da costa da região de Aomori, informou a Agência Meteorológica do Japão. O tremor gerou alertas de tsunami, que já foram cancelados, embora ondas de 70 cm tenham sido registradas.

Alguns serviços de trens foram suspensos e milhares de casas ficaram sem energia elétrica.

Em um pronunciamento aos afetados pelo terremoto, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, disse: "Reforcem seus procedimentos diários de preparação para terremotos, como garantir que seus móveis estejam seguros, e preparem-se para evacuar imediatamente caso sintam tremores."

Ordens de evacuação foram emitidas para cerca de 90 mil moradores, segundo a agência de notícias Reuters.

O governo da província de Aomori informou que cerca de 2.700 residências ficaram sem energia elétrica. A companhia de trem East Japan Railway também suspendeu alguns serviços ao longo da costa nordeste.

O governo japonês criou um escritório de resposta dentro do centro de gerenciamento de crises da primeira-ministra e convocou uma equipe de emergência, afirmou o secretário-chefe do gabinete, Minoru Kihara.

"Estamos fazendo todos os esforços para avaliar os danos e implementar medidas de resposta a desastres, incluindo operações de resgate e socorro", acrescentou.

Após os tremores, a empresa de energia elétrica japonesa Tohoku Electric Power informou que não foram relatadas irregularidades em suas usinas nucleares de Higashidori e Onagawa em decorrência do terremoto.

Nenhuma anomalia foi detectada no local da usina nuclear desativada de Fukushima, informaram as autoridades japonesas à Agência Internacional de Energia Atômica.

Fukushima foi danificada por um terremoto de magnitude 9,0 que atingiu a costa leste do país em 11 de março de 2011.

Esse terremoto, o mais forte já registrado no Japão, desencadeou um tsunami que devastou a ilha principal de Honshu, matando mais de 18 mil pessoas e arrasando cidades inteiras.

O Japão é um dos países mais propensos a terremotos no mundo.

Localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, o país registra cerca de 1,5 mil terremotos por ano.

No início deste ano, o comitê de investigação de terremotos do Japão afirmou que havia uma probabilidade de 60% a 90% de que um megaterremoto ocorresse na Fossa de Nankai nos próximos 30 anos, com os piores cenários sugerindo que ele causaria danos bilionários e poderia matar centenas de milhares de pessoas.

Terremotos ao longo da Fossa de Nankai — uma área de intensa atividade sísmica que se estende pela costa do Pacífico do Japão — já foram responsáveis ??por milhares de mortes.