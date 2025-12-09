O que está por trás da disputa entre Netflix e Paramount pela Warner

Trump diz que estará 'envolvido' na decisão sobre a fusão da Warner Bros - (crédito: Reuters)

A Paramount Skydance fez uma nova oferta para comprar a Warner Bros Discovery, buscando superar uma oferta da concorrente Netflix para adquirir o estúdio e as plataformas de streaming da empresa. A Warner Bros Discovery é dona, por exemplo, da HBO e de clássicos como Looney Tunes, Friends, Batman e Harry Potter.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Paramount, apoiada pela bilionária família Ellison, afirmou que está fazendo uma oferta direta aos acionistas de US$?30 (cerca de R$?163) por ação para adquirir toda a Warner Bros Discovery, incluindo suas redes tradicionais de televisão. A oferta da Paramount avalia a companhia inteira em US$?108,4 bilhões (cerca de R$?588 bilhões).

Segundo o grupo, essa proposta é uma "alternativa superior" à da Netflix, oferecendo mais dinheiro imediato aos acionistas e maior perspectiva de aprovação pelos órgãos reguladores.

A oferta feita pela Netflix, declarada vencedora pela Warner Bros Discovery no dia 05/12, totaliza cerca de US$?83 bilhões (cerca de R$?451 bilhões), já considerando dívidas. Mas a oferta da Netflix não inclui a empresa inteira. Se esse acerto for concretizado, a venda seria concluída após uma divisão planejada de outras partes dos negócios da Warner Bros Discovery, incluindo a emissora CNN, que se tornaria uma empresa independente.

A Warner Bros Discovery afirmou que analisará a oferta da Paramount, mas que não mudou sua recomendação até o momento a favor da compra pela Netflix. A resposta deve sair em até dez dias úteis.

A oferta feita pela Paramount é uma tentativa de "aquisição hostil". Em negociações entre corporações, isso ocorre quando uma empresa tenta comprar outra sem o consentimento da administração da empresa a ser comprada, geralmente oferecendo-se para comprar as ações negociadas na Bolsa dessa empresa-alvo.

Ela difere da "aquisição amigável", que é mutuamente acordada pelos conselhos de administração e acionistas da empresa compradora e da empresa comprada. A oferta da Netflix está mais próxima desse tipo de aquisição.

As ações da Warner Bros subiram mais de 4% na segunda-feira, enquanto as da Paramount saltaram 9%. As ações da Netflix, no entanto, caíram mais de 3%.

Qualquer que seja a empresa vencedora dessa disputa, a aquisição deve passar por análise de órgãos reguladores de concorrência nos Estados Unidos e na Europa. O processo, que vai analisar sobretudo o impacto sobre os consumidores, deve durar meses.

O presidente dos EUA, Donald Trump, por exemplo, afirmou que "poderia haver um problema" se a compra fora feita pela Netflix, citando preocupações ligadas às regras americanas sobre concorrência devido ao tamanho das empresas.

Por que a Paramount e a Netflix querem a Warner Bros.?

A Warner Bros Discovery, que remonta a cerca de um século, possui um vasto catálogo, que vai de clássicos como Casablanca e Friends, Super-Homem e Harry Potter. Sua divisão HBO é conhecida por séries de prestígio, incluindo The Sopranos (Família Soprano), Sex and the City e Succession.

Mas a tradicional empresa vem sofrendo pressão comercial com a transformação causada pelo streaming online nas indústrias de cinema e TV.

Para a Netflix, a maior empresa de streaming do mercado, com mais de 300 milhões de assinantes ao redor do mundo, a compra da divisão de filmes e streaming reforçaria seu catálogo de filmes e séries e impediria que concorrentes em potencial tentassem adquirir o valioso conteúdo da Warner Bros Discovery.

A Paramount, por outro lado, busca um parceiro que lhe dê a escala necessária para competir com gigantes da indústria como Netflix e Disney.

Uma aquisição complementaria a compra da Paramount feita por John Ellison, que a incorporou recentemente ao seu estúdio de cinema Skydance.

No setor de streaming, os controladores da Paramount buscam adicionar os cerca de 120 milhões de assinantes do HBO Max aos 79 milhões da Paramount.

Analistas afirmam que uma fusão também poderia trazer benefícios para as emissoras tradicionais de TV paga, que enfrentam dificuldades, dando-lhes maior poder de negociação e apresentando oportunidades de redução de custos.

As emissoras tradicionais da Paramount incluem marcas como Nickelodeon, CBS e Comedy Central, enquanto a Warner Bros. traria a CNN, o Food Network e uma variedade de canais esportivos.

Elos com Trump

Reuters Trump diz que estará 'envolvido' na decisão sobre a fusão da Warner Bros

Menor que a Netflix, a Paramount começou a apresentar ofertas de compra há alguns meses, o que levou a Warner Bros Discovery a abrir formalmente o processo de ofertas que acabou sendo vencido pela Netflix.

Analistas do mercado financeiro afirmam há tempos que uma combinação entre Paramount e Warner Bros Discovery faria sentido, pois daria à empresa compradora escala suficiente para competir com rivais como a Netflix e a Disney.

A Paramount também é vista como uma concorrente forte porque a relação entre Trump e a família Ellison, incluindo Larry Ellison, bilionário da tecnologia e mega doador para o partido de Trump, poderia facilitar a aprovação da operação.

Jared Kushner, genro de Trump, está entre os parceiros financeiros da Paramount no negócio, segundo documentos enviados à SEC (a comissão federal responsável pela regulação do mercado financeiro americano).

Os planos da Paramount, que colocariam CBS e CNN sob a mesma holding — empresa que controla outras companhias sem produzir bens ou serviços diretamente —, também são acompanhados de perto pelo potencial impacto no setor de notícias e pelas ligações da família Ellison com Trump.

O presidente disse, no fim de semana, que esperava participar do processo de aprovação, mas ofereceu poucas certezas sobre sua posição.

No domingo (07/12), ao mencionar possíveis preocupações sobre a fusão da Netflix, elogiou também os executivos do serviço de streaming. Já na segunda-feira (08/12), nas redes sociais, atacou a Paramount por uma entrevista exibida no programa 60 Minutes com a ex-aliada de Trump Marjorie Taylor Greene, representante republicana.

Em entrevista à CNBC, o CEO da Paramount, David Ellison, afirmou ter tido "ótimas conversas" com Trump sobre o negócio, mas destacou que não queria falar em nome do presidente.

"Quem mais precisa desse negócio é a Paramount, não a Netflix", disse Ben Barringer, chefe de pesquisa em tecnologia da Quilter Cheviot, classificando os ativos da Warner Bros. apenas como "um bônus" para o serviço de streaming.

BBC Netflix e Paramount disputam aquisição da Warner Bros Discovery

Em entrevista à CNBC na segunda-feira (08/12), Ellison destacou os benefícios de seu plano para toda a indústria de mídia, argumentando que a aquisição da Warner Bros Discovery pela Netflix daria a uma única empresa poder excessivo sobre atores e outros profissionais do setor.

"É um péssimo negócio para Hollywood", disse Ellison.

Ellison também afirmou que acreditava que o plano da Warner Bros Discovery de transformar suas redes tradicionais em uma empresa independente poderia levá-las ao fracasso e se provar um erro para os acionistas.

"Creio que [as ações] vão valer muito menos do que as pessoas estão dizendo", afirmou.

Executivos da Netflix, que falaram em uma conferência de negócios na segunda-feira (08/12), disseram estar confiantes de que a aquisição poderá ser aprovada, lembrando que o plano não inclui cortes significativos.

A Netflix é a maior empresa de streaming do mundo, com mais de 300 milhões de assinantes.

Na segunda-feira (08/12), executivos da Netflix disseram confiar em seus planos de compra da Warner Bros Discovery e classificaram a tentativa de compra pela Paramount como "totalmente esperada".

Analistas afirmam que o plano da Netflix provavelmente atrairia escrutínio sobre o tamanho do domínio da empresa no setor de streaming, enquanto a proposta da Paramount exigiria revisão do impacto sobre anunciantes e distribuidores de TV locais, devido ao poder de uma empresa combinada sobre redes esportivas e infantis.