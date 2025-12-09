Deputado Glauber Braga ocupa Mesa Diretora da Câmara em dia de votação que pode reduzir pena de Bolsonaro - (crédito: BBC Geral)

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou na tarde desta terça-feira (09/12) a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados após o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciar que será analisado na próxima semana um processo que pode cassar o mandato de Braga.

Ele precisou ser retirado do local pela Polícia Legislativa Federal.

Motta anunciou que a Câmara vai analisar no dia 17 de dezembro processos contra o deputado do PSOL e mais dois parlamentares, Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Por conta da confusão, a imprensa foi retirada do plenário da Câmara.

Braga está respondendo a um processo interno por falta de decoro parlamentar após ter empurrado e chutado um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), Gabriel Costenaro, em abril de 2024. Por isso, Braga pode perder seu mandato.

Zambelli e Ramagem, por sua vez, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — ela por violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ele por participação em uma trama golpista decorrente das eleições de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Também nesta terça, Motta anunciou a votação de um projeto que pode reduzir as penas de pessoas condenadas por atos golpistas entre 2022 e 2023, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).