Por que o preço da prata bateu recorde histórico

O preço da prata bateu um recorde histórico antes de um esperado corte na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos (Fed, na sigla em inglês) enquanto a demanda do setor de tecnologia pelo metal precioso permanece alta.

A prata ultrapassou os US$ 60 por onça (equivalente a aproximadamente 28 gramas) no mercado à vista — onde é comprada e vendida para entrega imediata — pela primeira vez na terça-feira (9/12).

O ouro, que bateu seu maior recorde no início deste ano, à medida que aumentavam as preocupações sobre o impacto das tarifas dos EUA e as perspectivas da economia global, também registrou ganhos nesta semana.

Os investidores tendem a aplicar dinheiro em metais preciosos como ouro e prata quando as taxas de juros caem e o dólar americano enfraquece.

Na tarde desta quarta-feira (10/12), o banco central dos Estados Unidos reduziu as taxas de juros do país em 0,25 percentual, para a faixa de 3,50% a 3,75% ao ano — menor nível desde setembro de 2022. A decisão era esperada pelo mercado financeiro.

Quando as taxas de juros são reduzidas, os negociadores normalmente compram ativos como a prata porque diminui a vantagem de manter dinheiro no banco ou comprar títulos de curto prazo, disse Yeow Hwee Chua, da Universidade Tecnológica de Nanyang.

"Isso naturalmente desloca a demanda para ativos vistos como reserva de valor, incluindo a prata', afirmou.

Esse movimento para os chamados ativos de "porto seguro" também foi um dos principais motivos para o ouro atingir novos recordes nos últimos meses, ultrapassando US$ 4.000 por onça pela primeira vez.

A alta da prata também pode ser vista como um efeito indireto da valorização do ouro, à medida que os investidores buscam alternativas mais baratas, afirmou Christopher Wong, analista do banco OCBC.

O ouro valorizou mais de 50% este ano, em parte devido às grandes compras realizadas por bancos centrais. Os preços da platina e do paládio também subiram este ano.

Demanda supera a oferta

Especialistas afirmam que o valor da prata também foi impulsionado pela forte demanda da indústria de tecnologia, que superou a oferta.

Isso ajudou mais do que dobrar o valor da prata este ano, superando outros metais preciosos, incluindo o ouro.

"A prata não é apenas um ativo de investimento mas também um recurso físico" e mais fabricantes estão percebendo a necessidade do material, disse Kosmas Marinakis, da Universidade de Gestão de Singapura.

O metal precioso, que conduz eletricidade melhor do que o ouro ou o cobre, é usado para produzir bens como veículos elétricos e painéis solares.

Especialistas preveem que o crescimento das vendas de veículos elétricos vai impulsionar a demanda pela prata, enquanto as baterias avançadas para os carros vão exigir ainda mais desse metal.

Mas é difícil aumentar rapidamente a oferta de prata, já que a maior parte da produção global é um subproduto das minas que extraem principalmente outros metais, como chumbo, cobre ou ouro.

O preço da prata também está sendo impulsionado por preocupações de que os EUA possam impor tarifas sobre ela como parte das políticas comerciais do presidente Donald Trump.

O receio de possíveis tarifas também levou ao armazenamento de prata nos EUA, resultando em escassez em outras partes do mundo.

Os EUA importam cerca de dois terços de sua prata, que é usada na manufatura, assim como em joias e investimentos.

Os fabricantes correm para garantir o fornecimento e assegurar que suas operações não sejam interrompidas pela escassez, o que tem ajudado a impulsionar os preços nos mercados globais, disse Marinakis.

Ele acrescentou que espera que o preço da prata permaneça alto nos próximos meses.