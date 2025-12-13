Como a pobreza afeta milhões de pessoas no Reino Unido

Cerca de 4,5 milhões de menores vivem em condições de pobreza no Reino Unido, de acordo com dados do governo. - (crédito: Getty Images)

O marido de Nicole, mãe de cinco filhos que mora na Grande Manchester, no noroeste da Inglaterra, trabalha em tempo integral, mas o dinheiro não é suficiente para pagar as contas no final do mês.

E embora ela garanta que seus filhos não passam necessidade, a família teve que recorrer a bancos de alimentos para suprir todas as suas necessidades.

Isso apesar da pressão social gerada por pessoas que veem com desconfiança os benefícios sociais para os mais necessitados no Reino Unido.

"Eu tinha vergonha de usar os bancos de alimentos, especialmente com meu marido empregado. Mas algumas pessoas não percebem os problemas [econômicos] que as famílias podem enfrentar, mesmo quando trabalham", afirmou Nicole em novembro passado, em entrevista à BBC sobre um possível aumento dos auxílios sociais para famílias com mais de dois filhos.

"Eles não percebem que as circunstâncias de cada um não são iguais. E são as crianças que estão sofrendo por isso, como as pessoas podem ignorar isso?", acrescentou.

A família de Nicole não está sozinha nessa questão.

O governo estima que 14,2 milhões de pessoas vivem abaixo do nível de pobreza após pagarem os custos relacionados à moradia.

Enquanto isso, o número de crianças em situação de pobreza no Reino Unido atingiu seu nível mais alto desde que os registros comparativos começaram, em 2002.

Em abril de 2024, 4,5 milhões de menores faziam parte de famílias com renda relativamente baixa, de acordo com a medida oficial do governo para definir a pobreza.

O número, publicado pelo Departamento do Trabalho e Pensões, representa um aumento de 100.000 crianças em relação ao ano anterior e equivale a 31% das crianças do país.

O número aumentou drasticamente desde 2021, e o Child Poverty Action Group (CPAG), uma ONG que investiga a pobreza infantil no Reino Unido, prevê que 4,8 milhões de crianças estarão em situação de pobreza até o final do mandato do atual governo trabalhista (2029-30).

Adam Corlett, economista do think tank Resolution Foundation, disse à BBC em março que "os dados mais recentes são um forte lembrete da magnitude da privação entre as famílias, com quase um terço das crianças na Grã-Bretanha vivendo agora na pobreza".

Natal em perigo

Danielle, mãe de quatro filhos, teve um relacionamento de 15 anos com o pai de seus filhos, que terminou em janeiro.

Agora ela está sozinha e desempregada; deixou o emprego para cuidar de um dos seus filhos pequenos, que tem uma deficiência.

Em entrevista à BBC também em novembro, ela comentou que teve que avisar aos filhos sobre a possibilidade de não poder dar "muitos" presentes de Natal para eles.

"Agora estou sozinha e é difícil", afirmou.

Quando Danielle se separou do seu companheiro, ela e os seus filhos, com idades entre os dois e os 13 anos, receberam apoio da instituição de caridade para pessoas sem-abrigo The Wallich.

Getty Images A vice-ministra Rachel Reeves anunciou que o governo trabalhista permitirá que as famílias no Reino Unido recebam assistência social após terem mais de dois filhos.

A família foi transferida para um alojamento temporário, mas a mudança significou que "perdeu parte da sua rede de apoio", comentou Jamie-Lee Cole, que trabalha na ONG.

"E agora estou nesta situação em que não posso ir trabalhar, mas espero que algum dia possa voltar a fazê-lo", acrescentou Danielle, de 32 anos.

A mulher afirmou que seus filhos carecem de "muitas coisas" e que está preocupada com a época festiva.

"Hoje em dia nada é barato", afirmou.

Eu disse a eles que podem ter o que eu puder pagar, e se não tiverem, não há nada que eu possa fazer.

Danielle e Nicole, em entrevistas realizadas em datas diferentes, afirmaram que uma nova política promovida pelo governo trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer poderia ser de grande ajuda para suas famílias.

A iniciativa, no entanto, só entrará em vigor em 2026.

Um aumento nas ajudas

Desde 2017, devido a uma política aprovada durante o governo do conservador David Cameron, no Reino Unido as famílias de baixa renda estão impedidas de solicitar auxílio social para mais de dois filhos.

Dados publicados pela BBC News em novembro indicam que isso fez com que 1,6 milhão de crianças pertencentes a famílias numerosas não pudessem solicitar auxílios.

Este limite será eliminado a partir de abril de 2026, conforme anunciado pela atual ministra das Finanças, Rachel Reeves, na apresentação do novo orçamento.

A instituição de caridade Trussell Trust, que administra uma rede de bancos de alimentos, afirmou que o limite de dois filhos é "o principal fator que impulsiona a pobreza infantil" e que eliminá-lo seria "a coisa certa a fazer".

A organização afirmou que a limitação empurrou milhões de famílias para uma maior precariedade e impede que as crianças tenham um "bom começo de vida".

"Todas as semanas, os bancos alimentares da rede Trussell apoiam pais que fizeram tudo o que podiam para proteger os seus filhos da fome", afirmou Helen Barnard, diretora de políticas da Trussell.

Getty Images Muitas pessoas no Reino Unido, como a família de Nicole, dependem dos bancos alimentares para cobrir todas as suas necessidades.

"Eles passam semanas sem comer para que as crianças tenham o suficiente para comer, transformando em brincadeiras o ato de se enrolarem em cobertores para evitar ligar o aquecimento, tentando fingir que está tudo bem, mas não está", acrescentou.

O governo trabalhista recebeu críticas da oposição no Parlamento, que alega que ele perdeu o controle do sistema de bem-estar social e que o custo de sua medida recairá sobre os contribuintes.

Revees insiste que está "totalmente financiado", porque sua administração tratou dos problemas de fraude e erros no sistema de bem-estar social, tomou medidas contra a evasão fiscal e reformou os impostos sobre jogos de azar.

Um conceito errado

Nicole afirma que existe um "conceito errado" sobre as famílias que recebem auxílios do governo.

E essa ideia torna seus problemas ainda piores.

"Trabalho desde os 13 anos, sempre paguei ao sistema e agora, quando preciso, sinto que ele não está lá para nós", comentou.

De acordo com o Departamento do Trabalho e Pensões, 59% dos lares afetados pela restrição de dois filhos têm pessoas que trabalham.

Desde que teve seu filho mais novo, ela diz que o custo de vida aumentou. Agora ela está constantemente preocupada com dinheiro.

E sinto que ela foi "punida" por ter mais de dois filhos.

"Nossos filhos sempre têm o necessário, nós garantimos isso, mas é uma preocupação constante. Comida, livros, uniforme escolar", disse ele.

"Há 12 anos uso as mesmas roupas", disse a mulher de 30 anos.