Polícia investiga suposto assassinato de diretor de Hollywood e esposa

O cineasta e ator de Hollywood Rob Reiner e sua esposa, Michele Reiner, foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles (EUA) no domingo (14/12). As autoridades investigam o caso como um possível homicídio, após a polícia e os bombeiros serem acionados para a residência do casal, localizada em um bairro nobre da cidade.

Reiner é conhecido por dirigir filmes clássicos como Conta Comigo, A Princesa Prometida, Isto é Spinal Tap, Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro, Louca Obsessão e Questão de Honra.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner", disse um porta-voz da família em um comunicado à imprensa americana. "Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil."

Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou está sendo procurado pela polícia.

A polícia informou que um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos foram declarados mortos na residência, mas os policiais não identificaram imediatamente o casal nem as circunstâncias de suas mortes.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse à BBC que receberam um chamado por volta das 15h38, horário local, solicitando assistência médica para uma residência em Brentwood, um bairro onde moram várias celebridades.

Detetives da Divisão de Homicídios e Roubos do Departamento de Polícia de Los Angeles também compareceram ao local e abriram uma investigação de homicídio.

Em uma coletiva de imprensa na noite de domingo, a polícia não ofereceu detalhes sobre as mortes ou o que encontraram quando chegaram ao local. O vice-chefe de polícia Alan Hamilton disse que ambos os corpos ainda estavam dentro da casa, mais de seis horas depois que a polícia e os bombeiros foram acionados.

A polícia também não deu detalhes sobre quaisquer ferimentos sofridos pelo casal, nem se alguma arma foi encontrada ou usada. Hamilton disse que a causa da morte seria determinada pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles.

'Gênio de bom coração'

O governador da Califórnia (EUA), Gavin Newsom, divulgou um comunicado confirmando a morte de Reiner e de sua esposa.

Newsom afirmou estar "de coração partido" e descreveu o cineasta como um "gênio de bom coração por trás de tantas histórias clássicas que amamos".

Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock Rob Reiner ao lado de Christopher Guest em This Is Spinal Tap

Rob Reiner era filho do comediante Carl Reiner (1922-2020), começou sua carreira nos anos 1960 e alcançou o estrelato interpretando Meathead na série de TV All in the Family na década de 1970, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy.

Ele obteve ainda mais sucesso com o cultuado falso documentário cult Isto é Spinal Tap (This Is Spinal Tap) em 1984, que dirigiu e em que interpreta o diretor Marty DiBergi.

Isso deu início a uma série de filmes clássicos de Hollywood dirigidos por Reiner, incluindo Conta Comigo (1986), A Princesa Prometida (1987), Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro (1989), Louca Obsessão (1990) e Questão de Honra (1992), este último lhe rendendo uma indicação ao Oscar de melhor filme.

Ele se reuniu com o Spinal Tap para a tão aguardada sequência Spinal Tap II: O Último Ato, lançada em setembro deste ano.

Reuters Reiner ao lado de Jack Nicholson, Tom Cruise e Demi Moore, protagonistas de Questão de Honra, em 1992

O ex-presidente dos EUA Barack Obama disse que ele e sua esposa, Michelle Obama, ficaram devastados com a morte do casal.

"As conquistas de Rob no cinema e na televisão nos deram algumas das nossas histórias mais queridas na tela. Mas por trás de todas as histórias que ele produziu, havia uma profunda crença na bondade das pessoas, e um compromisso de vida inteira em colocar essa crença em ação", disse. "Juntos, ele e sua esposa viveram vidas definidas por um propósito. Eles serão lembrados pelos valores que defenderam e pelas inúmeras pessoas que inspiraram. Enviamos nossas mais profundas condolências a todos que os amavam."

'Uma grande perda'

Outras homenagens vieram do mundo da TV e do cinema.

Eric Idle, estrela do grupo Monty Python, descreveu Reiner como "um homem adorável". "Falei com ele ontem à noite por mais de uma hora", escreveu Idle na rede social X. "Sempre gostei da companhia dele. Conheci ele na casa de seu pai em 1975. Ele estava me contando sobre as filmagens em Stonehenge e seus planos para o futuro. Isso é terrível. Sentirei muita falta dele. Um homem inteligente, talentoso e muito atencioso. Que tragédia."

O ator John Cusack chamou Reiner de "um grande homem", enquanto o também ator Elijah Wood disse estar "horrorizado" com a morte do casal.

O ator da comédia e diretor Ben Stiller disse que foi "uma grande perda". "Rob Reiner era um dos meus diretores favoritos", escreveu Stiller. "Ele fez alguns dos filmes mais importantes para a minha geração."

Stiller ainda disse: "Ele saiu da enorme sombra cômica de Carl Reiner e de um papel de ator de TV para se tornar um grande diretor, que realizou uma sequência incrível de filmes. Spinal Tap é uma das melhores comédias já feitas, e a lista continua. Ele era uma pessoa gentil e atenciosa, além de muito, muito engraçada."

'Voz poderosa'

Reiner também foi cofundador da bem-sucedida produtora Castle Rock Entertainment.

Ele foi casado com a atriz Penny Marshall, da série Laverne & Shirley, de 1971 a 1981, e é o pai adotivo da filha de Marshall, a atriz Tracy Reiner.

Ele se casou com Michele Reiner, atriz, fotógrafa e produtora, em 1989. O casal tem três filhos.

Michele era dona da agência de fotografia e produtora Reiner Light.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, classificou o incidente como uma "perda devastadora para nossa cidade e país" e homenageou o trabalho beneficente do casal em prol do desenvolvimento infantil e da defesa dos direitos LGBTQ+.

"As contribuições de Rob Reiner reverberam por toda a cultura e sociedade americana, e ele melhorou inúmeras vidas por meio de seu trabalho criativo e sua defesa da justiça social e econômica", disse ela.

Reiner também foi um ativista em prol de causas sociais e políticas, e apoiou candidatos políticos democratas.

O governador Newsom acrescentou: "Rob era um defensor apaixonado das crianças e dos direitos civis, desde enfrentar a indústria do tabaco e lutar pela igualdade no casamento até ser uma voz influente na educação infantil".