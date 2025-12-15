O que se sabe sobre 'herói' que tomou arma de atirador na Austrália

Dois homens armados dispararam de cima de uma ponte - (crédito: Anadolu via Getty Images)

O homem classificado como 'herói' após atacar e desarmar um dos atiradores durante o ataque terrorista na praia de Bondi, na Austrália, foi identificado como Ahmed al Ahmed, de 43 anos.

Um vídeo verificado pela BBC mostra Ahmed correndo em direção ao atirador e tomando sua arma, antes de virá-la contra ele, forçando-o a recuar.

Ahmed, dono de uma frutaria e pai de dois filhos, permanece hospitalizado, onde passou por cirurgia devido aos ferimentos de bala no braço e na mão, informou sua família ao canal de TV 7News Australia.

Quinze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no tiroteio na noite de domingo, que ocorreu enquanto mais de mil pessoas participavam de um evento para celebrar a festa judaica Hannukah em Sydney.

A polícia declarou o incidente como um ato terrorista contra a comunidade judaica.

O primo de Ahmed, Mustafa, disse ao 7News Australia no final do domingo: "Ele é um herói, 100% um herói. Ele levou dois tiros, um no braço e outro na mão."

No início desta segunda-feira (15/12), Mustafa disse: "Espero que ele fique bem. Eu o vi ontem à noite. Ele estava bem, mas estamos esperando para ver o que o médico diz."

A polícia diz que os dois atiradores envolvidos eram pai e filho, de 50 e 24 anos.

Eles confirmaram que o homem de 50 anos morreu no local, enquanto o de 24 anos permanece hospitalizado em estado crítico.

As imagens que mostram Ahmed lutando contra um dos atiradores foram amplamente compartilhadas online.

Nos vídeos, é possível ver um dos homens armados atrás de uma palmeira perto de uma pequena ponte de pedestres, apontando e atirando em direção a um alvo fora do enquadramento.

Ahmed, que estava escondido atrás de um carro estacionado, é visto saltando em direção ao agressor e o derrubando.

Ele consegue tomar a arma do atirador, o empurra para o chão e aponta a arma para ele. O agressor começa a recuar em direção à ponte.

Ahmed então abaixa a arma e levanta uma das mãos, aparentemente mostrando à polícia que ele não era um dos atiradores.

Acredita-se que ele tenha sido atingido com os dois tiros durante a luta com o atirador.

'Em direção ao perigo'

O mesmo atirador foi visto algum tempo depois na mesma ponte, pegando outra arma e atirando novamente.

O outro agressor também continuou atirando da ponte. Ainda não está claro em quem ou no que eles estavam mirando.

Em uma coletiva de imprensa no final do domingo, o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Chris Minns, prestou homenagem à bravura de Ahmed, que ainda não tinha sido identificado até aquele momento.

"Esse homem é um verdadeiro herói, e não tenho dúvidas de que muitas, muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura."

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse: "Vimos australianos hoje correrem em direção ao perigo para ajudar os outros. Esses australianos são heróis, e sua bravura salvou vidas."

Falando em uma recepção de Natal na Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, também elogiou Ahmed, dizendo que tinha "grande respeito" por ele.

"Foi uma pessoa muito, muito corajosa, na verdade, que foi e atacou frontalmente um dos atiradores e salvou muitas vidas", disse ele.