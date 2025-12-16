Trump ordena bloqueio 'total' de todos petroleiros sancionados que entrem e saiam da Venezuela - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (16/12) que está ordenando um bloqueio "total e completo" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, ele afirmou que o governo venezuelano de Nicolás Maduro foi classificado como uma organização terrorista estrangeira.

O americano disse que a Venezuela já teria roubado bens dos EUA, além de acusar o regime de Maduro de "terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas".

"Portanto, hoje, estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", acrescentou.

O republicano disse que a Venezuela está "completamente cercada pela maior Armada [força naval ou militar] já reunida na história da América do Sul", e acrescentou que isso "só vai aumentar" e "será algo nunca visto antes".

A Venezuela ainda não respondeu às últimas declarações de Trump.

A postagem do americano foi publicada uma semana depois de os EUA apreenderem um petroleiro na costa da Venezuela, acusando o país sul-americano de violar sanções impostas por Washington.

O preço do petróleo bruto dos EUA subiu após as novas declarações: na noite de terça, era negociado a cerca de US$ 56 o barril, um aumento de cerca de 1,3% no dia.

O governo Trump já acusou em diversas ocasiões a Venezuela de tráfico de drogas.

Desde setembro, militares americanos mataram pelo menos 90 pessoas em ataques a barcos que, segundo eles, transportavam fentanil e outras drogas ilegais para os EUA.

Nos últimos meses, os EUA também deslocaram navios de guerra para a região.

A Venezuela, que abriga algumas das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, acusa Washington de tentar roubar seus recursos.

Os EUA, tanto sob Trump quanto sob o ex-presidente Joe Biden, opuseram-se ao governo Maduro por anos e pressionaram por sua saída do poder.

Na semana passada, os EUA impuseram novas sanções a mais seis navios que, segundo o país, transportavam petróleo venezuelano.

Sanções também foram impostas a alguns parentes do presidente Maduro e a empresas associadas ao que os EUA chamaram de regime ilegítimo.

Um dia antes, os EUA anunciaram a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela.

A Casa Branca afirmou que a embarcação apreendida, chamada Skipper, estava envolvida em "transporte ilegal de petróleo" e seria levada para um porto americano.

Maduro criticou a apreensão, afirmando que os EUA "sequestraram a tripulação" e "roubaram" o navio.

Os EUA vêm reforçando sua presença militar no Mar do Caribe, que cobre a Venezuela ao norte, nos dias que antecederam a operação.

A operação envolve milhares de soldados e o USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo.