A dominatrix que criou empresa para combater pornô de vingança após ter imagens vazadas por clientes

Madelaine Thomas conquistou diversos prêmios, incluindo o de Inovação da Cúpula de Segurança Tecnológica da organização britânica Refuge - (crédito: BBC)

A dominatrix profissional Madelaine Thomas não é uma empresária de tecnologia comum.

Depois de sofrer repetidas humilhações de clientes que vazaram suas imagens explícitas privadas, ela sentiu "raiva suficiente para fazer algo a respeito" e procurou a tecnologia em busca de respostas.

"Eram fotos bonitas, não tenho vergonha das imagens", explica Thomas. "Tenho vergonha da forma em que elas foram usadas contra mim por alguém que não sei quem é."

Sua empresa, a Image Angel, emprega marcas d'água forenses invisíveis para rastrear os abusadores.

Pouco mais de um ano após sua fundação, ela conquistou vários prêmios e foi indicada este ano como prática recomendada pela parlamentar britânica Baronesa Bertin.

Trata-se de uma mudança de rumo considerável em relação à sua atividade anterior, em que oferecia encontros sexuais consensuais, dominando clientes com práticas BDSM (sigla em inglês para submissão, dominação, sadismo e masoquismo).

O abuso de imagens íntimas, muitas vezes chamado de pornografia de vingança, é crime. No Reino Unido, os perpetradores estão sujeitos a dois anos de prisão.

No Brasil, a lei prevê reclusão de um a cinco anos, se o fato não constituir crime mais grave. Caso o criminoso seja um ex-namorado(a) e a divulgação tenha fim de vingança ou humilhação, essa pena pode aumentar de um a dois terços.

A prática está longe de ser algo vivenciado apenas pelos trabalhadores do sexo. Um relatório da Linha de Apoio sobre Pornografia de Vingança indica que 1,42% da população feminina do Reino Unido é prejudicada pelo abuso de imagens íntimas todos os anos.

Thomas tem 37 anos. Ela é de Monmouthshire, no País de Gales, e afirma que as mulheres que passam por esta situação convivem com a vergonha e a estigmatização.

"Acho que muitas pessoas diriam 'você colocou uma imagem apimentada na internet, o que você esperava?'", declarou ela. "Eu espero dignidade, espero respeito, espero confiança e não acho que isso seja negociável."

"O fato de que essas imagens possam ser compartilhadas por aí, onde eu moro ou com pessoas que eu amo, e usadas para machucá-las, foge de mim, não é minha escolha, não é erro meu, é alguém que está praticando abuso."

BBC Madelaine Thomas espera que sua empresa de tecnologia impeça que abusadores de imagens íntimas compartilhem fotos sem consentimento

Thomas trabalhou como dominatrix por 10 anos, principalmente online. Ela sempre considerou seu trabalho empoderador e gratificante.

"Sou eu como uma mulher dominadora, uma mulher forte e empoderada, oferecendo meu corpo como um presente para alguém porque eu desejo, porque eu quero, porque é o meu corpo e posso fazer com ele o que quiser", ela conta.

"As pessoas acham estranho, mas não vejo nada diferente de um nutricionista ou um contador oferecendo conselhos."

Ela aceita de bom grado ser uma espécie de anomalia no mundo da tecnologia.

"Sei que é bizarro, é uma maluquice pensar que alguém que foi uma dominatrix, agora, é fundadora de uma empresa de tecnologia, mas foi preciso que alguém passasse por isso para conhecer as brechas e as mudanças que precisavam acontecer."

Thomas destaca que não tinha nenhum conhecimento de tecnologia, mas conseguiu formar sua empresa com muitas noites sem dormir, pesquisas e "perturbando pessoas" com conhecimento tecnológico.

"Nunca me senti julgada pelo meu trabalho como dominatrix", ela conta. "Eu me senti empoderada porque posso oferecer um nível de experiência e conhecimento deste tipo de mundo que eles nunca poderiam ter."

Como funciona a tecnologia?

Qualquer plataforma online que ofereça compartilhamento de imagens de pessoas pode usar a Image Angel, incluindo aplicativos de namoro, redes sociais e websites.

Quando um usuário tem acesso a uma imagem, ele recebe automaticamente uma marca d'água forense invisível, exclusiva para ela.

Isso significa que, se você descobrir que a sua foto foi compartilhada sem o seu consentimento, se a plataforma onde você a postou tiver a tecnologia instalada, as informações da pessoa que a compartilhou estarão ocultas na imagem e poderão ser recuperadas por um especialista em recuperação de dados, para que possam ser tomadas as ações necessárias.

Até o momento, uma plataforma já adotou a tecnologia e Thomas está em negociação com várias outras.

Mas como sabemos se ela é eficiente?

"Esta tecnologia já existe em Hollywood e nas transmissões esportivas, de forma que não é algo totalmente novo", explica ela. "É apenas uma nova aplicação e um novo sistema."

"Nós a testamos, fizemos parceria com uma empresa com 30 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologia e, por isso, sabemos que é algo sólido e que precisamos, agora, testar em escala."

Thomas espera que a tecnologia também aja para dissuadir possíveis abusadores de imagens íntimas.

BBC Madelaine Thomas e a apresentadora de TV Jess Davies passaram pela experiência de ter suas imagens íntimas compartilhadas sem consentimento

Kate Worthington, da Linha de Apoio sobre Pornografia de Vingança da organização britânica Rede de Aprendizado do Sudoeste (SWGFL, na sigla em inglês), afirma ter observado pessoalmente o pânico, a angústia e a culpa das vítimas de abuso de imagens íntimas.

"Se aquela culpa for reforçada por um serviço ou amigo mal informado que diga 'bem, por que você tirou aquelas fotos?', essa culpa realmente pode ser reforçada", explica ela.

"Por isso, é muito importante que a reação das pessoas seja de que elas não fizeram nada de errado."

Worthington afirma que a decisão de Madelaine Thomas, de usar sua experiência para gerar mudanças, foi fantástica.

Para ela, "é muito importante ter essa múltipla abordagem para enfrentar o abuso de gênero facilitado pela tecnologia, pois nenhuma ferramenta ou linha de apoio será capaz de lidar com isso sozinha. É preciso haver essa abordagem múltipla."

A SWGFL conta com uma ferramenta global chamada StopNCII.org. Ela funciona criando um hash (código criptográfico) para imagens e vídeos íntimos de uma pessoa, que é compartilhado com empresas participantes. Com isso, elas podem ajudar a detectar e remover as imagens, impedindo seu compartilhamento online.

A apresentadora de TV britânica Jess Davies tinha apenas 15 anos quando imagens suas com roupas íntimas foram compartilhadas na sua cidade. Foi o primeiro de diversos incidentes vivenciados por ela na adolescência e na casa dos 20 anos, que viriam a servir de base para sua campanha pelos direitos das mulheres.

"Levou muito tempo, tempo demais para que alguém me dissesse 'não foi culpa sua' e 'isso não deveria ter acontecido'", relembra ela.

Davies mora em Penarth, no País de Gales. Ela também defende vigorosamente a transferência do estigma que envolve o abuso de imagens íntimas, das vítimas para os perpetradores.

"Não é crime enviar consensualmente uma imagem para alguém", declarou Davies, hoje com 32 anos. "Mas é crime distribuir a imagem sem consentimento e acho que é aqui que sempre reside a culpa."