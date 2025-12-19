O que se sabe sobre português suspeito de matar professor do MIT e estudantes da Universidade de Brown

O suspeito do ataque que deixou dois alunos mortos e outros feridos na semana passada na Universidade Brown, nos Estados Unidos, foi encontrado morto em uma unidade de armazenamento em Salem, no Estado de New Hampshire, após uma operação de busca que durou seis dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A polícia local identificou o suspeito como Cláudio Neves Valente, cidadão português de 48 anos que é ex-aluno da universidade, localizada na cidade de Providence, no Estado de Rhode Island.

O chefe de polícia de Providence, Oscar Perez, informou que evidências em vídeo e denúncias que chegaram às autoridades levaram os investigadores a uma locadora de veículos, onde encontraram o nome de Valente e o cruzaram com os dados do suspeito.

As autoridades também acreditam que tenha sido Valente que matou o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) Nuno F Gomes Loureiro dois dias após o ataque de 13 de dezembro na Universidade Brown.

As autoridades não indicaram o motivo dos ataques.

A presidente da Universidade Brown, Christina Paxson, afirmou que Valente esteve matriculado na instituição do outono de 2000 até a primavera seguinte, quando cursava um doutorado em física. Segundo ela, ele não tinha "nenhuma afiliação ativa atual" com a universidade.

As autoridades disseram acreditar que Valente atirou e matou o professor do MIT Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 anos, na segunda-feira (15/12), em sua casa em Brookline, a cerca de 80 km de Providence.

Segundo a polícia, tanto a vítima quanto o suspeito haviam estudado na mesma universidade em Portugal no fim da década de 1990.

Os casos foram conectados quando o veículo do suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança e pelo relato de uma testemunha na Universidade Brown.

O procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, disse que Valente foi encontrado morto com uma bolsa e duas armas de fogo. Evidências encontradas em um carro nas proximidades corresponderam à cena em Providence.

O mesmo carro também foi visto perto do local onde o professor foi baleado.

As conclusões iniciais indicam que Valente morreu em decorrência de um disparo de arma de fogo autoinfligido, e a polícia afirmou não ser possível comentar por quanto tempo ele pode ter permanecido dentro da unidade de armazenamento.

"Apesar de o suspeito ter sido encontrado morto nesta noite, nosso trabalho não terminou. Há muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas", disse o agente especial encarregado do FBI, Ted Docks, acrescentando que a agência mobilizou aproximadamente 500 agentes para auxiliar as autoridades locais na investigação.

Leah B. Foley, promotora federal do Estado de Massachusetts, afirmou que Valente utilizava um telefone que "ofuscava" o rastreamento.

"Ele era sofisticado em ocultar seus rastros."

Reuters Imagens de Claudio Neves Valente exibidas durante coletiva de imprensa

Enquanto isso, os Estados Unidos suspenderam o programa de vistos de diversidade para imigrantes (DV1) após o ataque, com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmando que Valente "nunca deveria ter sido autorizado a entrar no nosso país".

Noem disse que o cidadão português entrou nos EUA em 2017 por meio do programa e recebeu um green card.

O programa disponibiliza até 50 mil vistos por ano, por meio de um processo de seleção aleatória entre candidatos de países com baixas taxas de imigração para os Estados Unidos.

Segundo ela, o esquema de vistos foi suspenso por determinação do presidente Donald Trump para "garantir que nenhum outro americano seja prejudicado por esse programa desastroso".

Nos últimos dias, muitas pessoas vinham expressando frustração com a investigação sobre o ataque a tiros ocorrido em Brown, apontando que o caso parecia avançar muito pouco quase uma semana após o episódio.

No último sábado (13/12), um atirador invadiu o prédio de engenharia Barus & Holley do campus da universidade e abriu fogo durante uma sessão de estudos para as provas do fim do semestre.

Dois estudantes morreram e outros nove ficaram feridos. Seis seguem internados.

As autoridades identificaram as duas vítimas fatais como Ella Cook, de 19 anos, estudante do segundo ano do Alabama, e Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 anos, estudante do primeiro ano e americano de origem uzbeque.

A polícia havia pedido paciência aos moradores de Rhode Island e, na quarta-feira, divulgou novas imagens de um possível suspeito, um homem que aparecia caminhando pelo campus da com uma máscara preta cobrindo a boca.

O FBI também ofereceu uma recompensa de US$ 50 mil (cerca de R$ 276 mil) por informações que levassem à identificação, prisão e condenação do responsável pelo ataque.