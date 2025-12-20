Homens armados mascarados e molho envenenado – como minha esposa planejou me matar

Quando dois homens armados, usando balaclavas, tentaram assassinar Christopher Mills no trailer onde ele morava com a esposa, numa área rural do País de Gales, ele lutou pela própria vida — e para proteger a mulher que amava.

Ele foi brutalmente espancado com uma arma durante o ataque, que durou apenas alguns minutos, antes de os homens fugirem.

Mas, nos dias que se seguiram àquela invasão malsucedida na vila de Cenarth, em Carmarthenshire, Christopher descobriu que sua esposa, Michelle, estava por trás do plano para matá-lo.

Ela e seu amante, Geraint Berry, queriam vê-lo morto para poderem começar uma nova vida juntos.

Os dois foram condenados a uma pena de 19 anos de prisão pela Justiça galesa na última sexta-feira (19/12).

Christopher Mills Christopher Mills foi brutalmente espancado com uma arma

"É como um roteiro de filme", disse Christopher, um veterano do Exército de 55 anos. "Eu simplesmente não consegui associar que minha esposa estivesse envolvida nisso."

Michelle Mills e o ex-fuzileiro naval Berry, ambos de 46 anos, começaram a cumprir as penas de 19 anos cada um pelo plano em setembro de 2024.

Os dois se conheceram no trabalho, uma instituição de caridade para veteranos em situação de rua.

Durante o caso extraconjugal de três meses, Michelle e Berry trocaram mensagens sobre sufocar Christopher com um travesseiro ou envenená-lo com um anticongelante (líquido usado em radiadores de carros) no molho da comida.

Ambos foram considerados culpados de conspiração para assassinato após um julgamento no Tribunal de Swansea, no País de Gales.

Um segundo homem, Steven Thomas, de 47 anos, foi absolvido da acusação de conspiração para assassinato, mas condenado a 12 meses de prisão por portar um simulacro de arma de fogo de brinquedo.

O tribunal foi informado de que ele havia sido recrutado por Berry para a missão, que tinha como objetivo fazer parecer que Christopher havia se suicidado.

O caso foi descrito pela polícia como "um drama de TV", mas, para Christopher, foi terrivelmente real.

Um casamento feliz

Christopher achava que seu casamento era feliz antes do ataque no trailer do casal, em 20 de setembro de 2024.

"Estava tudo às mil maravilhas", disse.

"Estávamos juntos havia cerca de dez anos, casados há seis. Estava tudo bem."

Embora tivesse percebido que ela havia se tornado "mais fria" e "mais distante" naquele verão, ele jamais teria imaginado o que viria a seguir.

"Quando eu estava lutando com aqueles dois homens dentro do trailer, eu estava lutando por mim e por Michelle", disse.

"Eu achei que fosse um assalto à mão armada. Mas depois descobrir que foi ela quem armou tudo é terrível."

"Eu nunca pensei que ela fosse capaz de algo assim."

Promotoria da Inglaterra e do País de Gales Michelle Mills foi presa um dia após o ataque

Na noite do ataque, Christopher e Michelle Mills estavam se preparando para dormir quando alguém bateu à porta do trailer às 23h30.

"Eu abri [a porta] e me deparei com um homem mascarado", disse ele.

"Ele simplesmente me acertou direto no rosto com uma arma. Uma coisa grande, pesada, de metal. Foi como levar uma martelada."

"Eu reagi e lutei. Então os dois fugiram correndo. Fiquei em choque."

Na ligação para o número de emergência feita por Michelle, foi possível ouvir o marido pedindo uma "resposta armada imediata".

"Sou ex-militar", disse ele. "Eu tirei as armas deles. Eles ainda podem estar por aqui. Está completamente escuro."

A proprietária do parque onde o trailer fica estacionado, Rita Owens, chegou logo depois ao local, "em pânico".

"Quando eu cheguei lá, [Christopher] estava gravemente espancado, coberto de sangue", disse ela.

Owens afirmou que perguntou a Michelle Mills o que havia acontecido, mas ela "deu de ombros" e estava "ocupada mexendo no celular".

Ela acrescentou: "Eu achava que eles eram um casal feliz, mas não."

A polícia chegou após 40 minutos, e um helicóptero encontrou Berry e Thomas escondidos na vegetação de uma pedreira próxima.

Eles tinham máscaras de gás e abraçadeiras plásticas na mochila, e Berry carregava uma falsa carta de suicídio, supostamente escrita por Christopher para a esposa.

'Meu coração afundou — eu sabia que Michelle estava envolvida'

Só no dia seguinte, quando Christopher foi preso sob suspeita de violência doméstica com base em falsas acusações feitas por sua esposa, é que ele percebeu que ela fazia parte de tudo.

"Foi naquele momento, naquele exato segundo, que eu simplesmente soube que Michelle estava envolvida", disse.

"Eu nunca cometi violência doméstica contra ninguém, muito menos contra a Michelle. Meu coração afundou. Eu só pensei: 'isso é loucura'."

Polícia de Dyfed-Powys Imagens de helicóptero da polícia mostram Geraint Berry e Steven Thomas escondidos na vegetação.

A polícia contou a ele na sequência que sua esposa estava tendo um caso e havia sido presa sob suspeita de conspirar para assassiná-lo.

"Eu fiquei devastado. Foi completamente inesperado", disse.

"Só notei uma mudança em junho de 2024, quando ela ficou um pouco mais distante, um pouco mais fria."

Quando Christopher perguntou à esposa se estava tudo bem, ela colocou a culpa no trabalho e o tranquilizou dizendo que o relacionamento deles estava bem.

Christopher viu a esposa pela primeira vez desde que ela foi presa no banco dos réus durante o julgamento, em outubro.

Ele prestou depoimento e se sentou na galeria do público todos os dias.

"Ela não parecia a Michelle que eu conhecia", disse.

"Ela mentiu, mentiu descaradamente naquele tribunal."

Michelle disse ao júri que acreditava que o plano era uma "fantasia" e uma "fuga da realidade", porque o marido seria "controlador".

Christopher acrescentou:

"Naquele ponto, eu deixei completamente de amar a Michelle."

"Eu nunca poderia perdoá-la pelo que ela fez. É simplesmente um pesadelo, e não tem fim."

Polícia de Dyfed-Powys Geraint Berry e Michelle Mills foram condenados a 19 anos de prisão em Swansea, na sexta-feira.

Christopher disse que queria o divórcio, mas que qualquer avanço era difícil com a esposa na prisão.

"Eu quase não durmo. Não saio sozinho", disse.

"Só vou ficar aliviado quando puder virar essa página. Mas ainda vai demorar muito tempo."

Polícia de Dyfed-Powys Máscaras de gás foram apreendidas pela polícia após o ataque.

Esposa ordenou que o amante apagasse as mensagens

O júri teve acesso a mais de 100 páginas de mensagens trocadas entre Mills e Berry.

Em uma delas, ele disse:

"Nós vamos assistir ele morrer e depois voltar para casa e relaxar juntos pelo resto do fim de semana, apenas esperando que alguém o encontre."

Nas horas que antecederam o ataque, Michelle Mills disse a Berry:

"Desculpa, você sabe o que está fazendo, e eu confio em você."

A última mensagem dela após o ataque foi:

"A polícia foi chamada, apague todas as comunicações, eu te amo…"

Polícia de Dyfed-Powys Geraint Berry fotografado em um veículo da polícia após sua prisão.