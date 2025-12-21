3º navio petroleiro venezuelano é interceptado pelos EUA

Esta foto é de um modelo semelhante ao que foi interceptado (imagem ilustrativa) - (crédito: Hakon Rimmereid é o fotógrafo)

A Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou, neste domingo (21/12), um petroleiro de bandeira panamenha que transportava petróleo venezuelano em águas internacionais no Caribe, próximo à costa da Venezuela. A informação foi divulgada pelo The New York Times.

Segundo o jornal estadunidense, o navio abordado, chamado Centuries, havia partido recentemente da Venezuela com destino à Ásia e carregava entre 1,8 milhão e 2 milhões de barris de petróleo bruto Merey-16, embarcados no Terminal de José entre 7 e 11 de dezembro.

De acordo com um oficial dos EUA e duas fontes da indústria petrolífera venezuelana, que falaram com o jornal americano sob condição de anonimato, a embarcação não consta na lista pública de entidades sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ainda assim, a carga pertenceria a um negociante de petróleo sediado na China, com histórico de envio de petróleo venezuelano a refinarias chinesas.

No sábado (20/12), um segundo navio foi interceptado, este não estaria na lista de navios sancionados pelo Departamento do Tesouro.

Bloqueio

Na terça-feira (15/12), o presidente Donald Trump anunciou um "bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela", acusando o governo Maduro de financiar atividades ilegais com a exportação de petróleo. O presidente também afirmou, sem apresentar provas, que o líder venezuelano estaria ligado ao envio de fentanil aos Estados Unidos e ao roubo de petróleo de empresas americanas.

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, afirmou em publicação no X, que a Guarda Costeira havia "detido" um petroleiro que esteve ancorado na Venezuela. Segundo ela, o país continuará perseguindo o transporte ilícito de petróleo sancionado, que, de acordo com o governo americano, seria usado para financiar o narcoterrorismo na região.

Ainda segundo o oficial americano ouvido pelo New York Times, os EUA não têm um mandado de apreensão para tomar posse da embarcação, diferente do que ocorreu no início do mês, quando outro petroleiro foi apreendido com autorização judicial.

A Guarda Costeira tenta verificar se o registro panamenho do Centuries é legítimo. Apesar disso, o que se sabe até o momento é que o petroleiro não tem ligação conhecida com o Irã. As autoridades americanas, no entanto, afirmam que o navio integra o que chamam de "frota fantasma", grupo de embarcações que adota práticas de navegação enganosas.

No início de dezembro, agentes armados dos EUA apreenderam o petroleiro Skipper, que operava sob bandeira falsa e estava sob sanções por transportar petróleo iraniano.



