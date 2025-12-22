Os nomes de criança mais populares no Brasil em 2025

Pelo segundo ano consecutivo, Helena é o nome preferido dos brasileiros. Ao todo, 28.271 crianças receberam esse nome no país.
Entre os meninos, Ravi assumiu a liderança, desbancando Miguel, que ocupava o topo do ranking nos últimos anos.
Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22/12) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O levantamento é baseado nas informações do Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne os dados de todos os cartórios do país.
De acordo com a Arpen-Brasil, o ranking de 2025 confirma a consolidação de nomes curtos, de fácil pronúncia e com "sonoridade global". Nomes como Gael, Theo, Noah e Maitê aparecem com destaque entre os dez mais registrados.
A entidade aponta que a escolha dos pais brasileiros mescla tradição, com a manutenção de nomes bíblicos, e a influência de personalidades do universo digital.
O crescimento de Ravi, por exemplo, coincide com a escolha do nome para filhos de influenciadores digitais de grande alcance no último ano.
Embora o ranking anual aponte novas tendências, o Brasil continua sendo um país de nomes tradicionais em sua base histórica.
"A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital", diz a entidade.
Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil. O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.
A ferramenta interativa do IBGE permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.
Nomes mais registrados no Brasil em 2025
A liderança de Helena marca uma mudança no perfil das certidões de nascimento. A última vez que um nome feminino havia liderado a lista geral foi em 2016, com Maria Eduarda.
A Arpen-Brasil afirma que o acompanhamento desses dados permite observar como as preferências sociais e culturais evoluem em tempo real em todas as regiões do país.
Abaixo, veja a lista dos nomes mais registrados em 2025.
Ranking geral
- Helena - 28.271
- Ravi - 21.982
- Miguel - 21.654
- Maitê - 20.677
- Cecília - 20.378
- Heitor - 17.751
- Arthur - 17.514
- Maria Cecília - 16.889
- Theo - 16.766
- Aurora - 16.506
Nomes femininos
- Helena - 28.271
- Maitê - 20.677
- Cecília - 20.378
- Maria Cecília - 16.889
- Aurora - 16.506
- Alice - 14.777
- Laura - 14.487
- Antonella - 10.436
- Ísis - 10.378
- Heloísa - 9.703
Nomes masculinos
- Ravi - 21.982
- Miguel - 21.654
- Heitor - 17.751
- Arthur - 17.514
- Theo - 16.766
- Gael - 16.201
- Bernardo - 15.395
- Davi - 14.425
- Noah - 14.182
- Samuel - 14.021
Com informações de Agência Brasil
