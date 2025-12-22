Os nomes de criança mais populares no Brasil em 2025 - (crédito: BBC Geral)

Pelo segundo ano consecutivo, Helena é o nome preferido dos brasileiros. Ao todo, 28.271 crianças receberam esse nome no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os meninos, Ravi assumiu a liderança, desbancando Miguel, que ocupava o topo do ranking nos últimos anos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22/12) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O levantamento é baseado nas informações do Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne os dados de todos os cartórios do país.

De acordo com a Arpen-Brasil, o ranking de 2025 confirma a consolidação de nomes curtos, de fácil pronúncia e com "sonoridade global". Nomes como Gael, Theo, Noah e Maitê aparecem com destaque entre os dez mais registrados.

A entidade aponta que a escolha dos pais brasileiros mescla tradição, com a manutenção de nomes bíblicos, e a influência de personalidades do universo digital.

O crescimento de Ravi, por exemplo, coincide com a escolha do nome para filhos de influenciadores digitais de grande alcance no último ano.

Embora o ranking anual aponte novas tendências, o Brasil continua sendo um país de nomes tradicionais em sua base histórica.

"A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital", diz a entidade.

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil. O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

A ferramenta interativa do IBGE permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

Nomes mais registrados no Brasil em 2025

A liderança de Helena marca uma mudança no perfil das certidões de nascimento. A última vez que um nome feminino havia liderado a lista geral foi em 2016, com Maria Eduarda.

A Arpen-Brasil afirma que o acompanhamento desses dados permite observar como as preferências sociais e culturais evoluem em tempo real em todas as regiões do país.

Abaixo, veja a lista dos nomes mais registrados em 2025.

Ranking geral

Helena - 28.271

Ravi - 21.982

Miguel - 21.654

Maitê - 20.677

Cecília - 20.378

Heitor - 17.751

Arthur - 17.514

Maria Cecília - 16.889

Theo - 16.766

Aurora - 16.506

Nomes femininos

Helena - 28.271

Maitê - 20.677

Cecília - 20.378

Maria Cecília - 16.889

Aurora - 16.506

Alice - 14.777

Laura - 14.487

Antonella - 10.436

Ísis - 10.378

Heloísa - 9.703

Nomes masculinos

Ravi - 21.982

Miguel - 21.654

Heitor - 17.751

Arthur - 17.514

Theo - 16.766

Gael - 16.201

Bernardo - 15.395

Davi - 14.425

Noah - 14.182

Samuel - 14.021

Com informações de Agência Brasil