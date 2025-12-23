Bombeiro combate incêndio em Nova Jersey vestido de Papai Noel

Um verdadeiro milagre de Natal aconteceu na última terça-feira (16/12) em Old Bridge, estado de Nova Jersey, Estados Unidos. A Companhia de Bombeiros de South Bridge fazia o tradicional passeio de Natal dos bombeiros voluntários quando foram surpreendidos por um chamado para combater um incêndio na rua South Old Bridge. O fato que chamou a atenção foi que um dos bombeiros atuou na contenção das chamas vestido de Papai Noel.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O bombeiro que estava vestido de Papai Noel se chama Mike Hawkins, e já se veste como a figura natalina durante o desfile há 29 anos. Devido a urgência em atender o chamado, Hawkins não teve tempo de trocar de roupa, tendo que ajudar no combate do incêndio pelo lado de fora da residência, já que os protocolos de segurança dos bombeiros consideram materiais como o veludo da fantasia inadequados para o combate de incêndios.

Os bombeiros conseguiram combater o incêndio e nenhum membro da equipe ou morador saiu ferido. No entanto, a casa que ainda tem os enfeites de Natal expostos no jardim foi quase completamente consumida pelas chamas e declarada inabitável.

Em entrevista ao canal de tv norte-americano ABC, Hawkins comentou sobre o incêndio. “Um incêndio residencial é uma tragédia em qualquer época do ano, mas é muito pior agora, às vésperas do Natal. Espero sinceramente que eles consigam a ajuda de que precisam. E que, quem sabe, isso possa trazer de volta o espírito natalino para suas vidas. Sei que eles têm filhos e é uma tragédia de qualquer forma", disse o bombeiro Papai Noel.

Quando os ânimos foram acalmados e a Companhia de Bombeiros constatou que todos estavam fora de perigo, Hawkins teve um momento de descontração sobre a situação envolvendo a fantasia do bom velhinho. "Minha maior preocupação no momento era não estragar a roupa de Papai Noel, que é caríssima", brincou o bombeiro.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Mundo Greta Thunberg é presa em protesto pró-Palestina em Londres

Greta Thunberg é presa em protesto pró-Palestina em Londres Mundo O que a divulgação dos arquivos de Epstein significa para Trump e seus eleitores

O que a divulgação dos arquivos de Epstein significa para Trump e seus eleitores Mundo Como foto de mãe que recebeu corpo do bebê em caixa de papelão expõe crise de saúde no Equador