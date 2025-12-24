"Stranger Things": as teorias sobre o que pode acontecer no final da série

Criadores de Stranger Things e elenco agora adulto [da esquerda para a direita]: Ross Duffer, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Charlie Heaton, Jamie Campbell Bower, Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke, Matt Duffer e Caleb McLaughlin - (crédito: Getty Images)

Alerta de spoiler: este texto contém alguns detalhes sobre o que aconteceu na série até agora, mas não revela nada sobre os quatro episódios finais.

Uma ceia de Natal pode estar chegando — ou talvez mais um chocolate (sem os recheados de morango, obrigada) —, mas para os fãs de Stranger Things, outro presente está prestes a ser devorado.

O grande final da série de ficção científica e terror da Netflix, extremamente popular e que também exibe algumas escolhas de moda dos anos 1980 no mínimo questionáveis, está se aproximando.

Os fãs viram os moradores de Hawkins em uma situação de perigo na abertura da quinta temporada, com Demogorgons à solta, ao lado do monstruoso Vecna. Uma batalha final está prestes a começar.

Quando os episódios chegam à Netflix?

Os próximos episódios temporada da série serão lançados em duas etapas.

Mais três episódios serão lançados no dia de Natal, a partir das 22h de Brasília.

E o último episódio, com duração de duas horas e cinco minutos, não está longe e poderá ser assistido no Brasil a partir das 22h do dia 31 de dezembro.

O que aconteceu na abertura da quinta temporada?

Netflix Millie Bobby Brown interpreta Eleven, que está sendo perseguida pelos militares por causa de seus poderes sobrenaturais.

Hawkins estava sob cerco, com fendas — ou rasgos dimensionais — se abrindo e deixando entrar aterrorizantes Demogorgons do Mundo Invertido, enquanto a cidade permanecia sob quarentena militar.

A caçada a Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, se intensificou. Ela e Hopper (David Harbour) enfrentavam forças malignas em uma base militar no Mundo Invertido. Eles se depararam com uma repugnante parede de carne e encontraram a temível cientista do governo Dra. Kay, vivida pela estrela de O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton.

A grande revelação foi Will descobrir que tem poderes sobrenaturais… além disso, algo estranho estava acontecendo em uma caverna com Max, Holly e Vecna, em sua encarnação anterior e perturbadora como Henry Creel.

Ainda há muitas pontas soltas a serem amarradas, e os fãs esperam que o desfecho não os decepcione, depois de finais de séries como Game of Thrones e Lost terem sido divisivos e frustrantes para parte do público.

O produtor executivo de Stranger Things, Shawn Levy, afirmou que o último episódio da série, com duração de longa-metragem, foi cuidadosamente elaborado para sua enorme base global de fãs.

"Eles já tiveram o coração partido por séries que amavam e que falharam com o público no final", disse ele recentemente à Variety, acrescentando que os criadores da série, os irmãos Duffer, "não quiseram, não querem e se recusam a ser uma dessas séries".

Qual é a importância da caverna?

Netflix Henry Creel apresenta sinais de Vecna no braço esquerdo… mas por que ele não entra na caverna?

Todos nós queremos saber por que Henry Kreel, interpretado por Jamie Campbell Bower, parece assustado do lado de fora da caverna onde Max Mayfield e Holly Wheeler se refugiam.

Elas parecem estar presas dentro de uma das primeiras memórias de Henry, com Holly em sua casa de infância e Max na caverna.

Fãs no Reddit e no TikTok têm algumas teorias… mas elas estão relacionadas à peça teatral Stranger Things: The First Shadow, que não vamos estragar aqui.

Já sabemos que Henry matou a mãe e a irmã, deixando o pai ferido levar a culpa. Henry, claro, acabou no Laboratório de Hawkins, onde conheceu Eleven, que o expulsou com seus poderes, transformando-o em Vecna.

Enquanto isso, Holly (interpretada por Nell Fisher), irmã de Mike e Nancy, foi sequestrada por um Demogorgon dentro de casa, onde sua mãe tentou defendê-la em uma batalha sangrenta.

Ainda não se sabe por que Holly agora tem uma fita cassete com uma cópia do sucesso dos anos 80 de Tiffany, I Think We're Alone Now, dada a ela por Henry, a quem ela chamava de Sr. Whatsit.

O site Tudum, da Netflix, explica que esse nome "vem da personagem Mrs Whatsit, de A Wrinkle in Time, o clássico romance de fantasia científica de 1962 de Madeleine L'Engle", que Holly estava lendo na quinta temporada.

Max, interpretada por Sadie Sink, continua em coma em Hawkins, depois de quase ser morta por Vecna.

As outras crianças e Joyce Byers (Winona Ryder) estão fazendo o possível para salvar seus amigos e os moradores de Hawkins.

Por que a música parece deter Vecna?

Netflix Vecna está obstinado a concluir seu plano grotesco para o Mundo Invertido.

Ainda não sabemos… por enquanto.

Joyce Montepiedra especulou no GameRant que isso acontece porque "a música ajuda a redirecionar a atenção da vítima de volta à realidade e para longe dos jogos mentais de Vecna".

Quando Max parecia à beira da morte, ouvir Running Up That Hill, de Kate Bush, a manteve ancorada na realidade, preservando sua vida.

Também descobrimos, na quarta temporada, que a música Dream A Little Dream Of Me, de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, lançada em 1950, ajudou o pai de Henry Creel, Victor, a escapar das manipulações assassinas do próprio filho.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Robin Buckley (Maya Hawke) perceberam, após visitarem Victor em um hospício, que a música pode penetrar a consciência de uma pessoa — e quebrar o controle de Vecna.

Montepiedra também destaca a importância da rádio de Hawkins, que tem um programa apresentado por Robin e Steve Harrington, interpretado por Joe Keery.

"A introdução de uma estação de rádio na quinta temporada é intencional e tem um propósito", escreve ela.

"Rádios são ideais para alcançar as massas a partir de um único local."

"E se os personagens principais que assumem o controle da rádio forem justamente aqueles que conhecem a ligação entre a música e a maldição de Vecna, então eles poderão oferecer aos moradores de Hawkins uma proteção constante, disfarçada de entretenimento."

Qual é a ligação entre Vecna e Will?

Netflix Noah Schnapp interpreta Will Byers, que descobre seus poderes na quinta temporada.

A série ainda precisa se aprofundar mais nessa trama, e Noah Schnapp disse recentemente à Deadline que isso será explorado.

"Para o Will, começamos a perceber os paralelos entre Will e Vecna", afirmou.

"Para mim, isso lembrou muito Harry Potter, a ponto de eu voltar e rever os filmes, porque a relação entre Harry Potter e Voldemort parecia muito próxima da de Will e Vecna, explorando esses paralelos e o que eles significam."

Ele também disse estar satisfeito com a forma como a série termina.

"Sinto-me muito satisfeito e animado com todos os nossos personagens e com a maneira como a série se encerra", disse.

"Acho que faz um ótimo trabalho ao fechar a história individual de cada um e fazer justiça a todos eles."

É realmente o fim?

Quando a série chegar ao fim, seria tentador para os irmãos Duffer considerar, em algum momento, uma continuação lucrativa.

Stranger Things entrou no Top 10 da Netflix nos 93 países monitorados pela empresa, segundo a Variety, enquanto a quarta temporada foi a primeira série em língua inglesa a ultrapassar a marca de um bilhão de horas assistidas na plataforma.

Mas, apesar da popularidade, os gêmeos idênticos Matt e Ross Duffer descartaram uma continuação.

"Este é realmente o fim da história de Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Steve e de todos esses personagens — e de Hawkins, especificamente", disse Ross Duffer, segundo o site GamesRadar.

Matt acrescentou: "Não há, de fato, mais nada que valha a pena explorar."

"O livro está fechado, e o final não teria o mesmo impacto se o deixássemos entreaberto para algum tipo de sequência", disse.