As melhores fotografias da natureza de 2025

Gamma, a leoa do deserto, protege a carcaça de um lobo-marinho (que não aparece na foto) em uma praia da Namíbia - (crédito: Griet Van Malderen)

Aqui estão as imagens mais impressionantes da natureza em 2025.

Das profundezas dos oceanos até os desertos, montanhas e a Floresta Amazônica, entre gorilas acrobatas e leões à beira-mar, as fotografias da natureza mais extraordinárias deste ano mostram a diversidade do deslumbrante mundo natural em todo o seu esplendor.

Leão do mar

Nesta imagem surpreendente, uma leoa olha à distância em uma praia coberta por pedregulhos na Costa do Esqueleto, na Namíbia, enquanto ondas de tempestade arrebentam ao fundo.

Um pequeno grupo de leões do deserto deixou seus campos de caça e se mudou para o Oceano Atlântico em busca de presas. E Griet Van Malderen capturou essa mudança dramática de comportamento dos animais.

Wim van den Heever A rara hiena-marrom adotou cidades de mineração de diamantes abandonadas na Namíbia como lar

A hiena da cidade-fantasma

O fotógrafo da natureza Wim van den Heever levou 10 anos para capturar esta icônica imagem de uma hiena-marrom perambulando por uma cidade de mineradores de diamantes abandonada na Namíbia.

As hienas costumam usar as estruturas desertas para se abrigar do forte calor do deserto e chegam a ter seus filhotes nas construções degradadas.

Hussain Aga Khan O boto-cor-de-rosa é uma espécie ameaçada pela caça, pela captura em redes de pesca e pela poluição

O boto-cor-de-rosa, temido e reverenciado

Hussain Aga Khan capturou esta imagem do misterioso boto-cor-de-rosa na região amazônica, temido e reverenciado pelas comunidades indígenas da floresta.

Roie Galitz Dois jovens ursos polares brincam em meio a flores cor-de-rosa

Ursos polares de rosa

Sempre associados ao branco do gelo do Ártico, dois jovens ursos polares aparecem nesta imagem do fotógrafo da vida selvagem Roie Galitz em um mar colorido, brincando sobre flores cor-de-rosa em Nunavut, no Canadá, em agosto de 2025.

WWF Índia Gato-de-pallas com olhar fixo para uma câmera, quase 5 mil metros acima do nível do mar, no remoto vale do Mago Chu, na Índia

Gato no topo das montanhas

A WWF Índia capturou esta imagem do elusivo gato-de-pallas, a primeira evidência fotográfica de que a espécie vive nas montanhas do Estado de Arunachal Pradesh, no nordeste indiano.

A foto foi tirada a cerca de 5 mil metros acima do nível do mar.

A pesquisa da organização empregou mais de 130 câmeras instaladas no remoto vale do Mago Chu. Ela também documentou os registros em maior altitude já encontrados de leopardos comuns, leopardos-nebulosos, gatos-marmorados e várias outras espécies de animais.

Qingrong Yang Peixe-torpedo pega outro peixe menor, bem embaixo do bico de uma pequena garça

História de pescador

Esta foto incrível mostra um peixe-torpedo capturando sua presa bem debaixo do bico de uma pequena garça.

Qinrong Yang capturou este frenesi alimentar no lago Yundang, perto de sua casa, no sudeste da China. Ela ficou entre os vencedores do renomado concurso Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano.

Mark Meth Cohn/Nikon Comedy Wildlife Jovem gorila macho mostra seus dotes acrobáticos nas montanhas Virunga, em Ruanda

Gorila acrobata

Esta foto ganhou o Prêmio Comédia da Vida Selvagem de 2025.

Nas enevoadas montanhas Virunga, em Ruanda, um jovem gorila macho demonstra suas habilidades acrobáticas. Ele dá piruetas e faz acrobacias, chutando para o alto em uma clareira na floresta.

Hitomi Tsuchiya/OPY Tartaruga nada em águas ricas em ferro, perto do litoral do Japão

'Aurora' subaquática

Uma tartaruga nada através da nuvem etérea de uma "aurora subaquática", perto do litoral da ilha japonesa de Satsuma-Iojima.

Esta imagem foi finalista do prêmio Fotógrafo Oceanográfico do Ano de 2025. Seu autor é Hitomi Tsuchiya.

O Japão fica na extremidade ocidental do Círculo de Fogo do Pacífico. Com 40 mil quilômetros de extensão, ele envolve quase totalmente o Oceano Pacífico. Ali, fica a maioria dos vulcões ativos do planeta.

A extraordinária cor do oceano se deve às substâncias ricas em ferro expelidas pelos respiradouros hidrotermais subaquáticos conhecidos como "montes de ferro".

Ysabela Coll/OPY Arraias revolvem o fundo do mar, agitando a areia do leito do oceano

Engenheiro do oceano

As arraias agitam a areia do leito do oceano para fugir de predadores famintos ou para se esconder, enquanto perseguem sua presa. Elas podem mover milhares de toneladas de areia por ano, remodelando os habitats do fundo do mar e carregando nutrientes pelo leito oceânico.

Ysabela Coll capturou esta imagem no litoral do México e ficou em terceiro lugar na categoria Belas Artes do concurso Fotógrafo Oceanográfico do Ano de 2025.

Daniel Sly/OPY Este pai dedicado 'choca' seus filhotes na boca

Boca de chocadeira

Este peixe macho da espécie australiana Vincentia novaehollandiae "choca" os ovos de seus filhotes na boca.

Depois que a fêmea libera uma massa de ovos, o macho os fertiliza e parece que vai engoli-los.

Na verdade, ele recolhe os ovos fertilizados na boca para incubá-los. Este comportamento é conhecido como incubação bucal paterna.

Daniel Sly fotografou este pai dedicado durante um mergulho noturno em um movimentado cais de pesca e balsas no porto de Sydney, na Austrália. A imagem foi finalista do prêmio Fotógrafo Oceanográfico do Ano de 2025.

Georgina Steytler O 'chapeleiro louco' mostra sua estranha proteção de cabeça

O 'Chapeleiro Louco'

Georgina Steytler capturou o protetor de cabeça incomum de uma lagarta esqueletizadora-de-folhas-de-goma, conhecida como "Chapeleiro Louco".

A torre translúcida é composta de antigos protetores de cabeça, que a lagarta mantém sempre que troca sua pele. Acredita-se que ela ajude a repelir os ataques de predadores.

A foto foi uma das vencedoras do prêmio Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano de 2025.

Simone Baumeister Aranha-tecelã capturada em um círculo de luz

As luzes da aranha

Simone Baumeister capturou esta imagem surreal de uma aranha-tecelã em uma ponte de pedestres, no meio da cidade de Ibbenbüren, na Alemanha. A aranha está sentada sobre sua teia, cercada pelas luzes dos carros.

Espécies de aranha-tecelã podem ser encontradas em todo o mundo. Elas criam as conhecidas teias em espiral a partir de um ponto central.

Usando suas patas como bastões de medição, a aranha-tecelã constrói primeiramente uma estrutura não adesiva e forma em seguida camadas de um "cordão de captura" pegajoso sobre ela.

Com isso, a aranha pode ficar sobre sua obra de arte arquitetônica e aguardar que sua presa voe e caia na armadilha.

A foto foi uma das vencedoras do concurso Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano de 2025.

Chien Lee Plantas-jarro fluorescentes, em tons de rosa e púrpura

Jarro brilhante

A imagem de uma planta-jarro fluorescente, de Chien Lee, venceu a categoria Plantas e Fungos do concurso Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano de 2025.

A maior parte das plantas absorve os nutrientes necessários do solo, mas as plantas-jarro são carnívoras. Elas capturam as infelizes presas que pousam na sua borda pegajosa e as derrubam em uma piscina de sucos digestivos, onde são lentamente dissolvidas.

Lee usou um flash ultravioleta para iluminar a planta-jarro com um misterioso brilho púrpura, pouco depois do pôr do sol.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Earth.