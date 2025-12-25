Em carta, Bolsonaro confirma filho Flávio como pré-candidato a presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a pré-candidatura à Presidência da República de seu filho Flávio, em carta lida pelo senador nesta quinta-feira (25/12).
"Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil", escreveu o ex-presidente.
Bolsonaro foi internado na quarta-feira, no hospital DF Star, em Brasília. Ele passará por uma cirurgia para tratar de uma hérnia inguinal.
"Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026", diz o texto lido pelo senador.
"Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim."
A carta lida por Flávio diz que ele "é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro."
Em pesquisa AtlasIntel realizada em novembro, um dos cenários eleitorais projetados pelo instituto mostrou que, no primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 47,3% das intenções de voto e Flávio viria em segundo lugar, com 23,1% — seguido pelos governadores de direita Ronaldo Caiado (10,2%), Ratinho Jr. (7,1% ) e Romeu Zema (5%).
O nome do filho de Jair Bolsonaro não foi incluído nas projeções de segundo turno.
Considerando diferentes características da população, Flávio só ganha de Lula na faixa etária de 16 a 24 anos (31,3% contra 23,6%); e entre os evangélicos (34,9% contra 27,1%).
Em todas as categorias de gênero, nível educacional, região do Brasil e renda familiar, Lula está à frente de Flávio.
Leia a íntegra da carta
CARTA AOS BRASILEIROS
Ao longo da minha vida tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.
Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.
Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.
Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.
Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a Pátria, a família e a liberdade.
Brasília, 25 de dezembro de 2025.
Jair Messias Bolsonaro
