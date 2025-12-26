Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é preso pela PF no Paraguai: o que se sabe? - (crédito: BBC Geral)

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques foi preso na madrugada desta sexta-feira (26/12) no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai.

A informação foi confirmada à BBC News Brasil por uma fonte da Polícia Federal (PF).

Em 16 de dezembro, Vasques foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e seis meses de prisão por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Os prazos para embargos ainda não foram esgotados, motivo pelo qual a pena em regime fechado ainda não havia começado a ser cumprida.

Vasques estava proibido de deixar o país e fazia uso de tornozeleira eletrônica, que foi rompida.

Na tarde desta sexta haverá uma audiência que decidirá se o ex-diretor será deportado para o Brasil.

Esta reportagem está em atualização.