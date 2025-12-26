Polícia prende suspeito de esfaquear três mulheres no metrô de Paris

Homem é preso acusado de esfaquear três mulheres no metrô de Paris - (crédito: LOUISE DALMASSO / AFPTV / AFP)

A polícia francesa prendeu, na tarde desta sexta-feira (26/12), um suspeito de esfaquear três mulheres no metrô de Paris. Caso aconteceu nesta sexta, em meio às festividades de Natal O suspeito teria atacado as vítimas em locais diferentes ao longo da linha 3 do metrô.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo os agentes de segurança, duas das mulheres foram atendidas por serviços de emergência; a terceira procurou atendimento em um hospital. O quadro é estável e sem riscos de vida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A prisão foi efetivada menos de três horas após o primeiro ocorrido. De acordo com a polícia, a identificação foi possível a partir da análise das câmeras de segurança e ferramentas de rastreamento de celular. A polícia abriu inquérito para investigar as causas do crime.

No fim do ano, a Europa vive momentos de policiamento mais intenso devido à incidência de atentados a festas públicas e eventos religiosos.

*Com informações de AFP