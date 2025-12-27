Por que zebras, pandas e outros animais são pretos e brancos?

As listras podem ajudar a proteger as zebras das picadas de mutucas - (crédito: Getty Images)

Araras-vermelhas, pavões, sapos-dardo e peixes-arco-íris — o reino animal está repleto de cores vibrantes.

Mas alguns animais se destacam por um motivo diferente: a completa ausência de cor em sua pelagem.

Animais pretos e brancos são encontrados em todas as partes do mundo, das florestas da China às savanas da África.

Mas, embora a coloração seja semelhante, existem muitas razões possíveis para que isso aconteça.

Repelente de insetos

Segundo pesquisas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, listras pretas e brancas podem impedir que insetos piquem as zebras.

As listras podem ajudar a proteger as zebras de picadas de mutucas.

"Simplesmente não parece haver uma razão muito lógica ou óbvia para que elas sejam tão listradas", disse Martin How, professor associado de ecologia visual, especialista em visão animal e autor do estudo, da Universidade de Bristol.

"Elas não estão tentando se camuflar em um ambiente listrado… a função dessas listras sempre me fascinou."

As fêmeas das mutucas picam vertebrados terrestres para se alimentar de sangue — e os pesquisadores acreditam que isso pode ser a chave para entender a pelagem das zebras.

"Elas são moscas realmente horríveis mesmo quando não estão transmitindo doenças, mas se estiverem infectadas e você for picado por uma delas nas planícies da África, isso pode ser uma questão de vida ou morte", afirmou How.

"Os mosquitos tendem a usar mais o olfato do que a visão para encontrar hospedeiros… mas, no caso das mutucas, elas dependem muito da visão."

Os pesquisadores levantaram a hipótese de que as listras pretas e brancas, de alguma forma, impedem que as mutucas piquem as zebras.

Para testar isso, eles acompanharam o voo de mutucas em direção a cavalos usando mantas cinzas e compararam com cavalos cobertos por mantas listradas em preto e branco.

How afirmou que as mutucas pousaram nas mantas cinza. Mas, quando os cavalos usavam mantas desenhadas para imitar as listras das zebras, as mutucas aceleravam para o lado e erravam completamente o animal. "Você quase consegue ver o processo de decisão do inseto: ele se aproxima e pensa 'peraí, isso não é o que eu quero', e segue adiante", disse How.

Ele contou que os pesquisadores realizaram testes semelhantes com mantas de diferentes padrões. "Descobrimos que praticamente… todo padrão preto e branco que usamos, desde que estivesse mais ou menos na mesma escala das listras das zebras… foi muito eficaz em impedir as moscas", afirmou.

Segundo How, a visão das moscas tem uma "resolução péssima", o que pode explicar a confusão. "Quando elas vêm de longe, tudo o que enxergam é uma mancha cinza; quando chegam a cerca de dois metros de distância, a resolução dos olhos começa a captar os padrões branco e preto", explicou. "Aquilo deixa de ser um objeto cinza e passa a ser algo com padrão, e acho que isso acaba confundindo as moscas."

Camuflagem

Embora a coloração preta e branca não seja considerada útil para camuflar zebras, ela pode ajudar outros animais — como os pandas, cujos pelos podem auxiliá-los a se esconder de predadores como tigres, leopardos e dholes.

"Nas florestas do oeste da China, em determinadas épocas do ano, há manchas pretas e brancas de neve, rochas e troncos de árvores", afirmou o professor Tim Caro, especialista em coloração animal, também da Universidade de Bristol.

"E, se um animal de movimentos lentos, como o panda-gigante, é visto a 50 ou 100 metros de distância, é muito difícil distingui-lo como um animal em meio ao fundo nevado e rochoso em que ele aparece."

Especialistas afirmam que a camuflagem também pode ser responsável pela coloração dos pinguins-gentoo, uma espécie que tem costas e asas pretas, mas a barriga branca.

"Quando os animais são vistos de baixo, suas barrigas claras se misturam com o céu luminoso", disse Hannah Rowland, professora sênior do Departamento de Evolução, Ecologia e Comportamento da Universidade de Liverpool, no norte da Inglaterra.

"Quando são vistos de cima, contra um fundo escuro, especialmente na água, eles se misturam com esse fundo escuro."

Alerta

Outro motivo para alguns animais serem pretos e brancos pode ser o mesmo que explica por que rãs-dardo venenosas têm cores tão vibrantes: servir como um aviso.

Segundo o professor Caro, os gambás são capazes de liberar secreções anais com um cheiro "extremamente forte", além de perigosas.

"Eles estão dizendo aos predadores: 'Olhe, eu sou preto e branco, você não vai querer tentar me atacar porque sou perigoso demais'", afirma.

Ele diz que essa teoria é reforçada pelo fato de os gambás tenderem a ter listras mais marcantes em áreas onde há muitos predadores.

Sinalização social

Marcas pretas e brancas chamativas também podem ser uma forma de sinalização para outros animais e de incentivo à coesão do grupo, segundo o professor Caro — como ocorre, por exemplo, com os lêmures-de-cauda-anelada.

Os próprios animais são cinzentos, mas têm caudas listradas em preto e branco, que mantêm erguidas no ar enquanto caminham.

"Nossa suspeita é que, como eles carregam a cauda na vertical quando se deslocam em grupo, isso funcione como um marcador para dizer: 'Estou aqui, por favor me sigam'", afirmou ele.

Há outros exemplos disso na natureza — como as manchas brancas na parte de trás das orelhas dos tigres.

"Uma minoria desses sinais em mamíferos tem provavelmente a ver com a coesão do grupo", disse ele.

A resposta não é simples

Existem outras teorias sobre a coloração preta e branca.

No caso dos pinguins-gentoo, por exemplo, além da possível camuflagem, as penas pretas do dorso são ricas em um pigmento chamado melanina, que torna as penas mais resistentes aos danos causados pelo ambiente, segundo Rowland.

As cores diferentes também podem ajudar na regulação da temperatura corporal.

"Superfícies escuras absorvem calor com muito mais facilidade e aquecem muito mais rápido do que superfícies brancas", afirmou ela.

"[Os pinguins] costumam virar as costas para o sol, ou então orientar a barriga em direção à luz quando a temperatura está bem mais alta."

Mas a verdade é que não sabemos ao certo.

"Há combinação muito complexa de fatores", disse Rowland.

"No fim das contas, a ciência quase nunca tem uma resposta preto no branco — trocadilho intencional."

