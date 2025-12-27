Simone Moro sobrevive a infarto a 5 mil metros no Nepal

O infarto não foi provocado por colesterol ou esforço excessivo, mas por desidratação severa combinada a um nível de hematócrito acima de 60% - (crédito: MARIANNA ZANATTA, SMCM)

O alpinista e piloto italiano Simone Moro, de 58 anos, desafiou as estatísticas médicas ao sobreviver a um infarto em grande altitude no Nepal. O caso ocorreu em 14 de dezembro, pouco após alcançar o cume do Mera Peak, Moro sentiu fortes dores no peito e no braço esquerdo.

Moro levou 24 horas para chegar a um hospital em Katmandu, um intervalo crítico que costuma ser fatal em casos de infarto. De acordo com o jornal El Pais, os médicos de Bérgamo, na Itália, explicaram que apenas uma em cada mil pessoas sobrevive a um evento cardíaco desse tipo sem atendimento nas primeiras seis horas.

O infarto não foi provocado por colesterol ou esforço excessivo, mas por desidratação severa combinada a um nível de hematócrito acima de 60%, deixando o sangue "denso como mel", segundo Moro, o que bloqueou sua coronária esquerda. Após passar por uma angioplastia. Em 16 de dezembo ele gravou um vídeo e disse que se recuperava bem e que a expectativa é que retorne às atividades físicas em poucas semanas.

De acordo com o El Pais , enquanto se recupera, Moro foca em seu projeto Moro Altitude, em sociedade com o Brigadeiro Rashid Ullah. A empresa contará com dois helicópteros privados para realizar resgates no Karakoram, função que antes dependia exclusivamente de aeronaves militares, muitas vezes inadequadas para altitudes extremas. O montanhista planeja expandir o serviço para a Patagônia argentina até 2027, com base em El Calafate, atendendo os picos do Fitz Roy e Cerro Torre. Moro já opera uma empresa de serviços aéreos na Itália e detém o recorde mundial de resgate na maior altitude da história, realizado a 7.800 metros no Everest.

Com primeiras ascensões invernais em quatro picos de oito mil metros, Simone Moro é conhecido por sobreviver a situações extremas. Ele já escapou de uma queda de 500 metros durante uma avalanche no Annapurna, em 1997, além de outros acidentes graves na Patagônia e no Gasherbrum II. Para o montanhista que já foi chamado de "louco" por suas ambições, este infarto representa apenas mais um capítulo de uma vida dedicada a superar limites.