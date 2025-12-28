O que é 'futtitinni', a filosofia siciliana para tornar a vida mais leve

Uma expressão tão típica quanto seus cítricos e seus azulejos - (crédito: Getty Images)

"Na Sicília, temos uma palavra mágica, com um sabor próprio: Futtitinni", conta o ator italiano Giuseppe Capodicasa em um vídeo do BBC Reel.

"Não é um palavrão, é uma bênção", afirma.

Vale lembrar que, na Sicília, se fala italiano como no resto da Itália, mas com uma sonoridade própria, resultado de séculos de história entrelaçados na língua.

Antes do italiano se firmar como um idioma comum, os sicilianos falavam o siciliano, uma língua românica marcada pelas sucessivas conquistas e dominações da ilha — gregos, árabes, normandos e espanhóis deixaram marcas no sotaque e no vocabulário.

Quando o italiano padrão passou a se impor no século 19, não substituiu essa base, mas se misturou a ela.

Por isso, embora alguém como Capodicasa, que se define como "100% siciliano", fale italiano, é possível perceber no seu discurso tons, construções e palavras que vêm dessa herança antiga.

Futtitinni é uma dessas palavras.

Segundo Capodicasa, é uma palavra que carrega "uma filosofia de vida, uma forma de conceber a nossa existência".

"Futtitinni… como soa bonito", diz o filósofo siciliano Pietro Briguglio, ao pronunciar a palavra com prazer. "Quando você a pronuncia, descarrega um peso que carregava e fica mais leve."

Segundo Briguglio, o termo é muito presente na linguagem cotidiana porque "se presta a ser usado em muitas situações".

Pode ser entendido como "não se preocupe tanto" ou "deixe para lá", com sentidos que vão de "não se amargure" a "não se enrole" — equivalentes a expressões como o mexicano no te claves, o colombiano no te compliques, o caribenho no te calientes la cabeza, o sulista no te hagas drama ou os brasileiros, a depender da região, "não esquenta", "desencana", "fica tranquilo" ou "relaxa".

Para Capodicasa, no entanto, futtitinni "é mais matizado, mais elegante".

Elegante?

A raiz de futtitinni é o verbo siciliano futtíri, que não é particularmente elegante: trata-se de uma forma vulgar de dizer "copular" (transar, ter uma relação sexual).

O termo deriva do latim fut?ere, que em espanhol deu origem a follar, palavra coloquial para relações sexuais ainda em uso na Espanha. Em português, poderia se traçar uma equivalência com o termo "foder".

No siciliano, assim como ocorreu em outras línguas românicas com verbos de origem sexual, futtíri ampliou seus significados e passou a ter usos figurados, como enganar, importunar, roubar ou tirar vantagem, a depender do contexto.

Por isso, futtitinni carrega um tom entre o despreocupado e o levemente irreverente, algo próximo do "que se foda", mas com uma inflexão siciliana que o torna mais reflexivo do que agressivo.

Não significa achar que nada importa, nem fugir de problemas ou responsabilidades, muito menos se resignar.

"Futtitinni não é superficialidade", esclarece Capodicasa. "É a capacidade de atravessar as situações da vida com consciência e leveza."

Em algumas situações, a expressão convida a se desprender do que é imutável e seguir vivendo plenamente, como explica o site Entendendo a Itália (Understanding Italy).

Nesses casos, serve para consolar um amigo diante de uma decepção, passar por um problema financeiro ou simplesmente colocar em perspectiva um contratempo cotidiano.

É também uma ferramenta existencial que ajuda a separar o essencial do supérfluo, a não acumular cada adversidade e a priorizar o que de fato importa.

Futtitinni sintetiza uma forma de enfrentar a adversidade com leveza, dignidade e até humor, um traço particularmente desenvolvido entre os sicilianos.

Como observou o político e escritor romano Cícero, já no século 1 a.C., os sicilianos eram "uma raça inteligente, porém desconfiada e dotada de um maravilhoso senso de humor".

"Por mais terrível que seja uma situação, os sicilianos sempre têm um comentário espirituoso a fazer", acrescentou.

Essa característica acompanha os sicilianos ao longo de seus 3 mil anos de história, muitas vezes difíceis de suportar. Apenas ao adotar uma atitude reflexiva, observa o site Il Italoamericano, eles conseguiram superar a constante tentação de se transformar em figuras trágicas.

Essa postura se expressa na exortação que os sicilianos usam quando as coisas se tornam excessivamente opressivas: futtitinni.

E, embora a palavra exista no dialeto siciliano há gerações, nos últimos anos ela passou por um ressurgimento expressivo.

Competições de memes, camisetas com a inscrição "Futtitinni" e uma série de artigos e blogs resgatam seu sentido como uma espécie de "pedagogia do essencial".

Futtitinni, uma revolução

Getty Images Desesperador… mas futtitinni

Futtitinni "não é superficialidade, mas a arte do discernimento", afirma Francesco Mazzarella na revista Paese.

Segundo ele, trata-se de um discernimento "que distingue entre o urgente e o ruidoso, entre o que nos constrói e o que nos consome".

Mazzarella explica que, quando um siciliano diz futtitinni, muitas vezes está dizendo "Não deixe entrar em seu coração aquilo que não merece estar ali" ou "Não dê poder a quem quer lhe tirar o fôlego".

Para o autor, o termo tradicional não apenas não perdeu relevância como, numa época em que tudo exige atenção e em que "cada opinião vira guerra, cada imperfeição, fracasso (...)", futtitinni se tornou uma revolução.

A palavra convida à prática do "bom desapego", deixar de lado o periférico e concentrar-se no que realmente importa.

"Sua parceira te deixou? Talvez não fosse a pessoa certa. Perdeu o emprego? Encare como um novo começo", exemplifica Capodicasa.

"Há quem faça ioga, meditação, respire com o diafragma. Há quem vá à Índia para se encontrar", diz. "Na Sicília, fazemos tudo isso com uma única palavra."

Conta-se que um velho sábio, ao explicar as leis da filosofia siciliana a um jovem discípulo, em certo momento parou, olhou-o nos olhos e disse: "Filho, se você não pode mudar aquilo que te faz sofrer, então futtitinni."

Talvez, ao pronunciar a palavra, o sábio tenha feito o gesto típico que costuma acompanhá-la: levantar a mão de baixo para cima, como quem lança as preocupações ao ar.

A intenção é aliviar a tensão, deixar de se fixar no negativo.

"A vida te estressa? Vá com calma…"

"Preso no trânsito? Paciência…"