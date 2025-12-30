Rússia endurece negociações com Ucrânia após ataque contra casa de Putin

A Rússia anunciou nesta terça-feira (30/12) que sua postura nas negociações sobre o conflito na Ucrânia sofrerá um "endurecimento", após acusar Kiev de atacar uma residência do presidente Vladimir Putin com drones, embora tenha se recusado a apresentar evidências.
"As consequências se traduzirão em um endurecimento da postura de negociação da Federação da Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária.
"Não acredito que deva haver qualquer evidência de que um ataque em larga escala com drones tenha sido executado e que, graças ao trabalho bem coordenado do sistema de defesa aérea, foi derrubado", afirmou, após a exigência de Kiev para que Moscou apresentasse indícios da suposta agressão.
