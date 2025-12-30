InícioMundo
PERU

Colisão entre trens deixa um morto em rota turística no Peru

Acidente ocorreu em trecho que leva a Machu Picchu. Informações preliminares apontam que cerca de 54 pessoas estavam a bordo em um dos trens

Imprensa local aponta que o maquinista de um dos trens morreu com a colisão - (crédito: Reprodução redes sociais)
Imprensa local aponta que o maquinista de um dos trens morreu com a colisão - (crédito: Reprodução redes sociais)

Dois trens que levavam turistas colidiram de frente a caminho do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, no Peru, nesta terça-feira (30/12). Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 30 ficaram feridas, segundo a imprensa local. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os trens pertenciam às empresas Inca Rail e Peru Rail. Imagens que circulam nas redes sociais mostram turistas feridos sendo atendidos por equipes de emergência. 

Segundo o jornal La Republica, o maquinista de um dos trens morreu com a colisão e os feridos estão sendo levados para hospitais na cidade de Cusco. A reportagem também aponta que, de acordo com a lista preliminar de passageiros, aproximadamente 54 pessoas, entre peruanos e turistas, estavam a bordo do trem da Peru Rail. 

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 30/12/2025 19:07 / atualizado em 30/12/2025 19:09
SIGA
x