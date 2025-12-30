Colisão entre trens deixa um morto em rota turística no Peru

Imprensa local aponta que o maquinista de um dos trens morreu com a colisão - (crédito: Reprodução redes sociais)

Dois trens que levavam turistas colidiram de frente a caminho do Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, no Peru, nesta terça-feira (30/12). Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 30 ficaram feridas, segundo a imprensa local.

Os trens pertenciam às empresas Inca Rail e Peru Rail. Imagens que circulam nas redes sociais mostram turistas feridos sendo atendidos por equipes de emergência.

Segundo o jornal La Republica, o maquinista de um dos trens morreu com a colisão e os feridos estão sendo levados para hospitais na cidade de Cusco. A reportagem também aponta que, de acordo com a lista preliminar de passageiros, aproximadamente 54 pessoas, entre peruanos e turistas, estavam a bordo do trem da Peru Rail.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.