Já é 2026 na Austrália e Nova Zelândia! Queima de fogos celebra chegada do ano-novo

Na Austrália e na Nova Zelândia, o ano de 2026 já começou. Quando o relógio marcava 10h desta quarta-feira (31/12) no horário de Brasília, o céu de Sydney se iluminou com o tradicional show de fogos de artifício sobre a Ponte da Baía e a Ópera de Sydney, marcando oficialmente a chegada do novo ano no país da Oceania, que tem entre 10 e 14 horas de diferença em relação ao Brasil.

Ao todo, 39 fusos percorrem ao redor do mundo, alguns com variações de 15 ou 30 minutos e outros com mais de 12 horas de diferença em relação ao Tempo Universal Coordenado (UTC). Isso significa que as comemorações de ano-novo se estendem por mais de 26 horas pelo planeta.

O primeiro país a brindar 2026 foi Kiribati, um arquipélago paradisíaco do Pacífico formado por 33 ilhas. A virada ocorreu na ilha de Kiritimati, a maior do país, às 7h, no horário de Brasília. Em seguida, foi a vez da maior parte da Nova Zelândia, além de Tokelau, Samoa, Tonga e algumas regiões da Antártica.

No outro extremo do mapa, entre os últimos a celebrar estarão o Havaí, a Samoa Americana e diversas ilhas periféricas dos Estados Unidos. Nessas localidades, a chegada de 2026 só será comemorada na manhã de quinta-feira (1º), ainda no horário de Brasília.

Veja o cronograma completo

Confira quando países celebrarão o ano-novo, no horário de Brasília:

7h - Kiritimati, ilha que faz parte da nação insular de Kiribati, na Oceania;

7h15 - Ilhas Chatham, na costa leste da Nova Zelândia;

8h - A maior parte da Nova Zelândia e Tokelau, Samoa e Tonga;

9h - Fiji, uma pequena parte do leste da Rússia e várias outras ilhas do Pacífico, incluindo as Ilhas Marshall e Tuvalu;

10h - Grande parte da Austrália, incluindo Melbourne e Sydney;

12h - Japão, Coreia do Sul, uma pequena parte da Rússia, Coreia do Norte, uma pequena parte da Indonésia, Timor-Leste e Palau;

13h - China, Filipinas, Malásia, partes da Indonésia, grande parte da Mongólia, Taiwan, Brunei, região russa de Irkutsk, algumas partes da Antártica, Hong Kong, Singapura e Macau;

14h - Grande parte da Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos, algumas partes da Rússia, algumas partes da Mongólia e uma pequena região da Antártica;

14h30 - Mianmar e as Ilhas Cocos, um território australiano.

15h - Bangladesh, partes do Cazaquistão, Quirguistão, Butão, Território Britânico do Oceano Índico, a cidade de Omsk na Rússia e uma pequena parte da Antártida.

15h15 - Nepal;

15h30 - Índia e Sri Lanka;

16h - Paquistão, algumas partes da Rússia, grande parte do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Maldivas, Tajiquistão, territórios do sul da França, ilhas Kerguelen da França e uma pequena região da Antártica;

16h30 - Afeganistão;

17h - Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Armênia, uma pequena região da Rússia, Omã, grande parte da Geórgia, Ilha da Reunião francesa, Ilhas Maurício e Seichele;

17h30 - Irã;

18h - Moscou, na Rússia, Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Etiópia, Somália e Quênia, além de outros 17 locais;

19h - Grécia, Egito, Líbano, Ruanda, Romênia e 26 outros locais;

20h - Alemanha, Nigéria, Argélia, Itália, Bélgica, Marrocos, Albânia, França e 38 outros locais;

21h - Reino Unido, Portugal, Islândia, Burkina Faso, Senegal, Gana, Serra Leoa e 18 outros locais;

22h - Cabo Verde, os Açores - que são formados por nove ilhas no Atlântico, mas que fazem parte de Portugal - e uma pequena região da Groenlândia;

23h - A maior parte da Groenlândia, do estado de Pernambuco, da Geórgia do Sul e das Ilhas Sandwich do Sul;

00h - A maior parte do Brasil, Argentina, Chile com algumas exceções, Uruguai, partes da Antártica, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, São Pedro e Miquelon e Ilhas Malvinas;

00h30 - Província de Terra Nova e Labrador do Canadá;

1h - Algumas regiões do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e 23 outros locais;

2h - Costa Leste dos EUA (incluindo Nova York, Washington, D.C. e Detroit), partes do Canadá, Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre no Brasil, Panamá, uma pequena parte do México, Haiti, Bahamas, Ilhas Turks e Caicos, Jamaica, uma pequena região do Chile e Ilhas Cayman;

3h - Região central dos EUA (incluindo Chicago), grande parte do México (incluindo Cidade do México), partes do Canadá, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e uma pequena parte do Equador;

4h - EUA (fuso horário das montanhas, incluindo Denver e Phoenix), partes do Canadá (incluindo Edmonton e Calgary) e partes do México;

5h - EUA (fuso horário do Pacífico, incluindo Los Angeles e São Francisco), Colúmbia Britânica no Canadá, Baixa Califórnia no México, Ilhas Pitcairn e Ilha Clipperton;

6h - Alasca nos EUA e regiões da Polinésia Francesa;

6h30 - Ilhas Marquesas na Polinésia Francesa;

7h - Havaí nos EUA, Taiti na Polinésia Francesa e Ilhas Cook;

8h - Samoa Americana, partes das ilhas menores periféricas dos EUA (incluindo o Atol de Midway) e Niue, uma nação insular no sul do Oceano Pacífico;

9h - Grande parte das ilhas menores periféricas dos EUA (territórios não incorporados dos EUA no Pacífico), incluindo a Ilha Baker e a Ilha Howland

Um minuto de silêncio em memória de vítimas de ataque em praia



Apesar do clima festivo, a virada na Austrália também foi marcada por emoção e homenagens. Antes do espetáculo em Sydney, os organizadores realizaram um minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque a tiros ocorrido em 14 de dezembro na praia de Bondi, durante uma celebração de Hanukkah. No episódio, um pai e um filho dispararam contra os participantes, deixando 15 mortos no pior massacre a tiros no país em quase três décadas.

Multidão faz homenagem à vítimas de ataque na Austrália antes de virada do ano (foto: AFP)

A Ponte da Baía de Sydney foi iluminada de branco, e uma menorá — símbolo tradicional do judaísmo — foi projetada em seus pilares. Pessoas reunidas ao redor da baía foram convidadas a acender as lanternas dos celulares e apontar para o céu em um gesto de solidariedade à comunidade judaica e às famílias das vítimas.