Explosão deixa 40 mortos e 100 feridos em estação de esqui na Suiça

Policiais fazem a segurança do local da explosão que atingiu o bar Le Constellation em Crans-Montana, em 1º de janeiro de 2026. Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas quando uma explosão atingiu um bar na luxuosa cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, informou a polícia suíça na manhã de 1º de janeiro. - (crédito: Agência France-Presse)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar na estação de esqui de Crans-Montana, nos Alpes suíços, na madrugada desta quinta-feira (1º/01). Cerca de 40 pessoas morreram e aproximadamente 100 estão feridas, a maioria em estado grave, durante as celebrações de Ano Novo, segundo autoridades locais. A causa da explosão ainda não está clara, mas as autoridades disseram que tudo indica que foi um acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fogo teve início por volta das 1h30 (horário local) no Le Constellation, um bar e local de festas popular entre turistas e moradores, que estava lotado de frequentadores comemorando a virada do ano. Imagens e relatos indicam que uma explosão — cuja causa ainda não foi determinada — desencadeou o incêndio que rapidamente se alastrou pelo interior do estabelecimento, levando ao colapso de partes da estrutura e dificultando a saída de convidados.

Autoridades cantonais afirmaram que não há indicativos de um ataque deliberado e que a investigação está em andamento, com foco em identificar a origem da explosão que provocou as chamas. A procuradora-geral de Valais, Beatrice Pilloud, ressaltou em coletiva de imprensa que, embora ainda seja cedo para conclusões, tudo aponta para um acidente e que as investigações continuarão nas próximas horas.

Equipes de emergência mobilizaram um contingente de 10 helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas para o resgate e atendimento às vítimas. Os feridos foram transportados a hospitais de várias cidades suíças, com unidades de terapia intensiva relatando lotação devido ao número de vítimas com queimaduras graves.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As autoridades também fecharam a área ao público, estabelecendo uma zona de exclusão aérea sobre Crans-Montana, e criaram linhas de apoio para familiares em busca de informações sobre entes queridos desaparecidos ou feridos. O presidente da Confederação Suíça adiou compromissos oficiais e expressou pesar pelo que qualificou como uma tragédia que transformou um momento de festividade em uma noite de luto.

Crans-Montana é uma das estações de esqui mais conhecidas da Suíça, localizada no cantão de Valais a cerca de 1.500 metros de altitude, frequentada por turistas internacionais por suas pistas alpinas e vida noturna ativa. O número de vítimas ainda é considerado preliminar, e as autoridades alertam que os dados podem ser atualizados conforme o avanço das buscas e da identificação de corpos.

As informações preliminares vêm da polícia suíça e foram repassadas ao Ministério das Relações Exteriores da Itália, que acompanha o caso.