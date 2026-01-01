'Luxo ostentação' e outras cinco tendências de estilo para 2026

O maximalismo é um tema evidente nos desfiles da próxima temporada, com destaque para saias e vestidos volumosos, tecidos sofisticados e jóias marcantes - (crédito: Getty Images)

Se a sua resolução de Ano Novo é parar de repetir sempre as mesmas três combinações de roupas (não se preocupe, não estou julgando), você veio ao lugar certo.

Por causa do funcionamento do calendário da moda, já é possível saber o que as principais referências do setor acreditam que estará em evidência no próximo ano.

As grifes apresentaram suas coleções para a próxima temporada de primavera/verão em desfiles realizados neste ano em Londres, Paris, Milão e Nova York.

A seguir, seis das tendências mais fortes que podem ser incorporadas ao seu guarda-roupa em 2026.

Ouse nas cores

A moda de primavera costuma ser associada a florais miúdos e delicados e a tons pastel suaves, mas as passarelas desta temporada apostaram em cores chapadas e vibrantes.

Os desfiles de grandes casas de moda como Loewe, Dior e Fendi foram dominados por amarelo, vermelho e verde intensos. Algumas marcas misturaram diferentes tonalidades para reforçar o efeito dramático.

O desfile da estilista belga Meryll Rogge também chamou a atenção, com produções em azul elétrico.

Dica de estilo: para levar essa proposta para o dia a dia, a recomendação é apostar em uma única peça de impacto, em cor forte, para que ela se destaque no conjunto do look.

Luxo ostentação

O chamado quiet luxury (luxo silencioso, em tradução livre) foi uma das principais tendências de 2025. Com foco em elegância e simplicidade, a proposta consistia em investir em clássicos atemporais, confeccionados com tecidos de qualidade, pensados para uso recorrente.

Mas tudo indica que o mundo da moda já começa a deixar essa estética para trás e a abrir espaço para uma nova fase de luxo ostensivo.

O maximalismo é um tema evidente nos desfiles da próxima temporada, com destaque para saias e vestidos volumosos, tecidos sofisticados e jóias grandes e marcantes.

Na Saint Laurent, as modelos desfilaram vestidas de couro preto da cabeça aos pés. Na Missoni, surgiram os tradicionais estampados em chevron (zigue-zague, seu nome vem da língua francesa, fazendo uma alusão à espinha dos peixes), acompanhados de colares ousados. Balenciaga e Chanel apostaram em plumas, com cores e texturas dramáticas.

Dica de estilo: para adotar esse visual, a sugestão é identificar as peças mais marcantes do seu guarda-roupa e buscar combinações que as valorizem em conjunto.

Franjas e tasséis

Getty Images Em períodos de dificuldade financeira, peças de investimento com design marcante e expressivo ganham espaço como forma de dar mais impacto a produções simples

As escolhas de moda costumam refletir o momento vivido no mundo. Segundo alguns analistas de tendências, o aumento de peças com adornos, como bolsas com tasséis (pendentes com franjas) e saias franjadas, está relacionado à incerteza econômica global.

Em períodos de dificuldade financeira, peças de investimento com design marcante e expressivo ganham espaço como forma de dar mais impacto a produções simples.

A passarela da marca australiana Aje foi dominada por peças com franjas, enquanto as modelos da Balmain desfilaram com grandes bolsas 'carteiro' de camurça.

Vestidos e calças com franjas e tasséis em tons neon, apresentados por Elie Saab e Louis Vuitton, também se destacaram, com modelos cruzando a passarela em looks de forte apelo visual.

Dica de estilo: é provável que você já tenha alguma peça nesse estilo, já que a tendência retorna com frequência. Caso contrário, uma bolsa de couro ou camurça com franjas é fácil de encontrar em sites de segunda mão, lojas vintage ou brechós.

Texturas

Getty Images Peças com texturas marcantes e elaboradas também apareceram com força em diversas passarelas

Os adornos estão entre as principais apostas para a próxima primavera e o verão. Peças com texturas marcantes e elaboradas também apareceram com força em diversas passarelas.

O desfile etéreo da Chloé trouxe bustiês florais e tops e vestidos com drapeados delicados. Na Moschino, as modelos usaram conjuntos de duas peças com babados e drapeados, em cores contrastantes.

Na Zimmermann, destacaram-se as sobreposições dramáticas e os babados. A Isabel Marant seguiu por outro caminho, com saias curtas com camadas sobrepostas de babados, conhecidas como 'rara', adornadas com pompons.

Dica de estilo: talvez o aspecto mais interessante dessa tendência seja a possibilidade de adaptá-la ao gosto pessoal. Os estilistas exploraram babados, camadas de tecido e drapeados em diferentes cores e estilos, o que permite reformar peças já existentes para reproduzir o visual propositalmente desalinhado visto nas passarelas.

A volta do trench coat

Getty Images Nesta temporada, o trench coat apareceu em praticamente todas as passarelas

O trench coat (casaco de origem militar, geralmente impermeável e usado em meia-estação) é um item básico no guarda-roupa e se adapta bem aos períodos de transição entre primavera e verão e entre outono e inverno.

Nesta temporada, a peça apareceu em praticamente todas as passarelas, em sua maioria no tradicional bege-claro. Algumas casas de moda, porém, optaram por variações, como a Celine, que apresentou modelos com forros internos vibrantes, e a Saint Laurent, que apostou em outros tecidos e cores.

O desfile de Elie Saab trouxe trench coats de caimento fluido, usados com cinturas bem marcadas. Já a Givenchy apresentou modelos em tons mais claros, com botões e fivelas pretos em destaque.

Dica de estilo: o trench coat nunca sai completamente de moda. Por isso, ao investir em um, é provável que ele seja usado por várias temporadas.

O uniforme de trabalho

Getty Images Alguns estilistas também revisitaram o conceito de uniforme, ao sobrepor vestidos a camisas e suéteres

Em meio ao maximalismo, às cores intensas e às texturas vistas nas semanas de moda desta temporada, também houve espaço para quem prefere um visual mais corporativo.

As grifes buscaram tornar o vestuário de trabalho mais atraente e lúdico. Stella McCartney e Bottega Veneta reinventaram o terno feminino, com referências evidentes ao power dressing (estilo de vestir associado à afirmação profissional e à autoridade, em resumo) dos anos 1980.

Alguns estilistas também revisitaram o conceito de uniforme, ao sobrepor vestidos a camisas e suéteres.

Thom Browne levou a ideia ao limite ao apresentar uma saia confeccionada inteiramente com gravatas.

Dica de estilo: adotar esse visual é mais simples do que parece. A sugestão é escolher uma camisa, um suéter ou um colete e apostar nas sobreposições para um look adequado ao escritório.