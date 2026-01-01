'Luxo ostentação' e outras cinco tendências de estilo para 2026

Se a sua resolução de Ano Novo é parar de repetir sempre as mesmas três combinações de roupas (não se preocupe, não estou julgando), você veio ao lugar certo.
Por causa do funcionamento do calendário da moda, já é possível saber o que as principais referências do setor acreditam que estará em evidência no próximo ano.
As grifes apresentaram suas coleções para a próxima temporada de primavera/verão em desfiles realizados neste ano em Londres, Paris, Milão e Nova York.
A seguir, seis das tendências mais fortes que podem ser incorporadas ao seu guarda-roupa em 2026.
Ouse nas cores
A moda de primavera costuma ser associada a florais miúdos e delicados e a tons pastel suaves, mas as passarelas desta temporada apostaram em cores chapadas e vibrantes.
Os desfiles de grandes casas de moda como Loewe, Dior e Fendi foram dominados por amarelo, vermelho e verde intensos. Algumas marcas misturaram diferentes tonalidades para reforçar o efeito dramático.
O desfile da estilista belga Meryll Rogge também chamou a atenção, com produções em azul elétrico.
Dica de estilo: para levar essa proposta para o dia a dia, a recomendação é apostar em uma única peça de impacto, em cor forte, para que ela se destaque no conjunto do look.
Luxo ostentação
O chamado quiet luxury (luxo silencioso, em tradução livre) foi uma das principais tendências de 2025. Com foco em elegância e simplicidade, a proposta consistia em investir em clássicos atemporais, confeccionados com tecidos de qualidade, pensados para uso recorrente.
Mas tudo indica que o mundo da moda já começa a deixar essa estética para trás e a abrir espaço para uma nova fase de luxo ostensivo.
O maximalismo é um tema evidente nos desfiles da próxima temporada, com destaque para saias e vestidos volumosos, tecidos sofisticados e jóias grandes e marcantes.
Na Saint Laurent, as modelos desfilaram vestidas de couro preto da cabeça aos pés. Na Missoni, surgiram os tradicionais estampados em chevron (zigue-zague, seu nome vem da língua francesa, fazendo uma alusão à espinha dos peixes), acompanhados de colares ousados. Balenciaga e Chanel apostaram em plumas, com cores e texturas dramáticas.
Dica de estilo: para adotar esse visual, a sugestão é identificar as peças mais marcantes do seu guarda-roupa e buscar combinações que as valorizem em conjunto.
Franjas e tasséis
As escolhas de moda costumam refletir o momento vivido no mundo. Segundo alguns analistas de tendências, o aumento de peças com adornos, como bolsas com tasséis (pendentes com franjas) e saias franjadas, está relacionado à incerteza econômica global.
Em períodos de dificuldade financeira, peças de investimento com design marcante e expressivo ganham espaço como forma de dar mais impacto a produções simples.
A passarela da marca australiana Aje foi dominada por peças com franjas, enquanto as modelos da Balmain desfilaram com grandes bolsas 'carteiro' de camurça.
Vestidos e calças com franjas e tasséis em tons neon, apresentados por Elie Saab e Louis Vuitton, também se destacaram, com modelos cruzando a passarela em looks de forte apelo visual.
Dica de estilo: é provável que você já tenha alguma peça nesse estilo, já que a tendência retorna com frequência. Caso contrário, uma bolsa de couro ou camurça com franjas é fácil de encontrar em sites de segunda mão, lojas vintage ou brechós.
Texturas
Os adornos estão entre as principais apostas para a próxima primavera e o verão. Peças com texturas marcantes e elaboradas também apareceram com força em diversas passarelas.
O desfile etéreo da Chloé trouxe bustiês florais e tops e vestidos com drapeados delicados. Na Moschino, as modelos usaram conjuntos de duas peças com babados e drapeados, em cores contrastantes.
Na Zimmermann, destacaram-se as sobreposições dramáticas e os babados. A Isabel Marant seguiu por outro caminho, com saias curtas com camadas sobrepostas de babados, conhecidas como 'rara', adornadas com pompons.
Dica de estilo: talvez o aspecto mais interessante dessa tendência seja a possibilidade de adaptá-la ao gosto pessoal. Os estilistas exploraram babados, camadas de tecido e drapeados em diferentes cores e estilos, o que permite reformar peças já existentes para reproduzir o visual propositalmente desalinhado visto nas passarelas.
A volta do trench coat
O trench coat (casaco de origem militar, geralmente impermeável e usado em meia-estação) é um item básico no guarda-roupa e se adapta bem aos períodos de transição entre primavera e verão e entre outono e inverno.
Nesta temporada, a peça apareceu em praticamente todas as passarelas, em sua maioria no tradicional bege-claro. Algumas casas de moda, porém, optaram por variações, como a Celine, que apresentou modelos com forros internos vibrantes, e a Saint Laurent, que apostou em outros tecidos e cores.
O desfile de Elie Saab trouxe trench coats de caimento fluido, usados com cinturas bem marcadas. Já a Givenchy apresentou modelos em tons mais claros, com botões e fivelas pretos em destaque.
Dica de estilo: o trench coat nunca sai completamente de moda. Por isso, ao investir em um, é provável que ele seja usado por várias temporadas.
O uniforme de trabalho
Em meio ao maximalismo, às cores intensas e às texturas vistas nas semanas de moda desta temporada, também houve espaço para quem prefere um visual mais corporativo.
As grifes buscaram tornar o vestuário de trabalho mais atraente e lúdico. Stella McCartney e Bottega Veneta reinventaram o terno feminino, com referências evidentes ao power dressing (estilo de vestir associado à afirmação profissional e à autoridade, em resumo) dos anos 1980.
Alguns estilistas também revisitaram o conceito de uniforme, ao sobrepor vestidos a camisas e suéteres.
Thom Browne levou a ideia ao limite ao apresentar uma saia confeccionada inteiramente com gravatas.
Dica de estilo: adotar esse visual é mais simples do que parece. A sugestão é escolher uma camisa, um suéter ou um colete e apostar nas sobreposições para um look adequado ao escritório.
