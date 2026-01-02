Terremoto de 6,5 no México assusta moradores e discurso da presidente; veja vídeo

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sul do México na manhã desta sexta-feira (2/01) e foi sentido em diversas regiões do país, incluindo a capital, Cidade do México. O abalo sísmico interrompeu uma coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum, que precisou deixar o local após o acionamento dos sistemas de alerta.

Segundo o Serviço Sismológico Nacional, o tremor ocorreu por volta das 7h58 (horário local), com epicentro próximo à cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, região costeira do Pacífico conhecida pela intensa atividade sísmica. O terremoto teve profundidade considerada intermediária, o que contribuiu para que fosse percebido em áreas distantes do epicentro.

"Ui, está tremendo", exclamou a presidente, ao pedir calma aos presentes na entrevista para deixarem a área.

Durante o pronunciamento matinal no Palácio Nacional, as sirenes de alerta soaram, levando jornalistas, servidores e a própria presidente a seguirem os protocolos de segurança e evacuarem o espaço de forma ordenada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da interrupção e a movimentação no local.

Após alguns minutos, Sheinbaum retomou a coletiva e afirmou estar em contato com autoridades estaduais para monitorar possíveis danos. De acordo com a presidente, informações preliminares repassadas pelo governo de Guerrero indicavam ausência de vítimas e de danos estruturais graves até aquele momento.

O tremor foi sentido em cidades como Acapulco, na costa do Pacífico, e em bairros da capital mexicana, onde moradores relataram balanço de prédios e saída às ruas por precaução. Equipes da Defesa Civil e serviços de emergência seguem em alerta para a possibilidade de réplicas.

O México está localizado em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, na convergência das placas tectônicas de Cocos, Norte-Americana e Pacífica, o que faz com que terremotos de diferentes magnitudes sejam relativamente frequentes no país.

