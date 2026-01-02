InícioMundo
Terremoto de 6,5 no México assusta moradores e discurso da presidente; veja vídeo

Tremor com epicentro no sul do país foi sentido na Cidade do México, acionou alertas sísmicos e levou à evacuação temporária de autoridades e jornalistas durante pronunciamento da presidente Claudia Sheinbaum

abalo sísmico interrompe coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (2/01) - (crédito: Yuri CORTEZ / AFP)
abalo sísmico interrompe coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum nesta sexta-feira (2/01) - (crédito: Yuri CORTEZ / AFP)

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o sul do México na manhã desta sexta-feira (2/01) e foi sentido em diversas regiões do país, incluindo a capital, Cidade do México. O abalo sísmico interrompeu uma coletiva de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum, que precisou deixar o local após o acionamento dos sistemas de alerta.

Segundo o Serviço Sismológico Nacional, o tremor ocorreu por volta das 7h58 (horário local), com epicentro próximo à cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, região costeira do Pacífico conhecida pela intensa atividade sísmica. O terremoto teve profundidade considerada intermediária, o que contribuiu para que fosse percebido em áreas distantes do epicentro.

"Ui, está tremendo", exclamou a presidente, ao pedir calma aos presentes na entrevista para deixarem a área.

Durante o pronunciamento matinal no Palácio Nacional, as sirenes de alerta soaram, levando jornalistas, servidores e a própria presidente a seguirem os protocolos de segurança e evacuarem o espaço de forma ordenada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento da interrupção e a movimentação no local.

 

Após alguns minutos, Sheinbaum retomou a coletiva e afirmou estar em contato com autoridades estaduais para monitorar possíveis danos. De acordo com a presidente, informações preliminares repassadas pelo governo de Guerrero indicavam ausência de vítimas e de danos estruturais graves até aquele momento.

O tremor foi sentido em cidades como Acapulco, na costa do Pacífico, e em bairros da capital mexicana, onde moradores relataram balanço de prédios e saída às ruas por precaução. Equipes da Defesa Civil e serviços de emergência seguem em alerta para a possibilidade de réplicas.

O México está localizado em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, na convergência das placas tectônicas de Cocos, Norte-Americana e Pacífica, o que faz com que terremotos de diferentes magnitudes sejam relativamente frequentes no país.

Até a última atualização, as autoridades mexicanas continuavam realizando vistorias em áreas próximas ao epicentro e reforçaram o pedido para que a população se mantenha atenta às orientações oficiais.

 

  • Mulheres permanecem na rua com seus cães após evacuarem suas casas durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026
    Mulheres permanecem na rua com seus cães após evacuarem suas casas durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026 Agência France-Presse
  • Pessoas permanecem na rua com seu cachorro após evacuarem suas casas durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026
    Pessoas permanecem na rua com seu cachorro após evacuarem suas casas durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026 Agência France-Presse
  • Mulheres de pijama permanecem do lado de fora de suas casas após evacuarem durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026
    Mulheres de pijama permanecem do lado de fora de suas casas após evacuarem durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026 Agência France-Presse
  • Um turista recebe assistência após ser evacuado de um hotel durante um terremoto de magnitude 6,5 em Acapulco, estado de Guerrero, México, em 2 de janeiro de 2026.
    Um turista recebe assistência após ser evacuado de um hotel durante um terremoto de magnitude 6,5 em Acapulco, estado de Guerrero, México, em 2 de janeiro de 2026. Agência France-Presse
  • Uma turista fala ao celular após ser evacuada de um hotel durante um terremoto de magnitude 6,5 em Acapulco, estado de Guerrero, México, em 2 de janeiro de 2026.
    Uma turista fala ao celular após ser evacuada de um hotel durante um terremoto de magnitude 6,5 em Acapulco, estado de Guerrero, México, em 2 de janeiro de 2026. Agência France-Presse
  • Um hóspede usa um telefone celular na rua após evacuar um hotel junto com funcionários durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026.
    Um hóspede usa um telefone celular na rua após evacuar um hotel junto com funcionários durante um terremoto de magnitude 6,5 na Cidade do México, em 2 de janeiro de 2026. Agência France-Presse

