Federação Nacional de Arquitetos repudia intervenção na Venezuela

Vista de um prédio danificado em Catia La Mar, estado de La Guaira, na Venezuela, após ataques dos EUA - (crédito: AFP)

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) divulgou uma nota pública manifestando preocupação com os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. A ação ocorreu no sábado (3/1) e resultou na prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a associação, o episódio coloca em risco a paz e a estabilidade política na América Latina e representa uma ameaça à soberania dos países do continente. “Mais do que um ataque à Venezuela, o episódio confirma o avanço de medidas e políticas autoritárias sobre o continente, ato que fragiliza os governos latino-americanos e ameaça a paz e a segurança de nossas comunidades. Os princípios da convivência democrática entre as nações estão em xeque”, escreveu.

No comunicado, a FNA ainda declarou sobre a necessidade de alinhamento com outras organizações, incluindo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), no repúdio à ação. Além de ter reforçado que apenas soluções pacíficas, mediação multilateral e fortalecimento das instituições democráticas podem evitar o agravamento de crises, sobretudo entre populações mais vulneráveis.

“A cooperação entre nações, o respeito à soberania dos povos e o diálogo acima de tudo são fundamentais para a resolução de conflitos.”