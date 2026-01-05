Espiões, drones e maçaricos: como os EUA capturaram Maduro?

Trump assistiu a uma transmissão ao vivo da operação em sua residência na Flórida - (crédito: Donald Trump / TruthSocial)

Durante meses, espiões dos EUA monitoraram cada movimento do presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Uma pequena equipe, incluindo uma fonte do governo venezuelano, estava observando onde o líder de 63 anos dormia, o que ele comia, o que vestia e até mesmo, de acordo com altos oficiais militares, "seus animais de estimação".

Então, no início de dezembro, uma missão planejada chamada "Operação Absolute Resolve" (Operação Determinação Absoluta) foi finalizada. Foi o resultado de meses de planejamento e ensaios meticulosos, que incluíram até mesmo tropas de elite dos EUA criando uma réplica exata em tamanho real do esconderijo de Maduro em Caracas para praticar suas rotas de entrada.

O plano — que representou uma extraordinária intervenção militar dos EUA na América Latina, não vista desde a Guerra Fria — foi cuidadosamente guardado a sete chaves.

O Congresso não foi informado ou consultado com antecedência. Com os detalhes precisos definidos, os principais oficiais militares simplesmente tiveram que esperar pelas condições ideais para o lançamento.

Eles queriam maximizar o elemento surpresa, disseram autoridades no sábado. Houve um falso começo quatro dias antes, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, deu a aprovação, mas eles optaram por esperar por um clima melhor e menos cobertura de nuvens.

"Durante as semanas do Natal e do Ano Novo, os homens e mulheres das forças armadas dos Estados Unidos estavam prontos, esperando pacientemente que os gatilhos certos fossem acionados e que o presidente nos ordenasse a agir", disse o general Dan Caine, oficial militar de mais alta patente do país, em uma entrevista coletiva na manhã de sábado.

'Boa sorte e vá com Deus'

A ordem do presidente para iniciar a missão finalmente chegou às 22h46 na sexta-feira (0h46 de Brasília no sábado).

"Íamos fazer isso há quatro dias, três dias atrás, dois dias atrás e, de repente, tudo se abriu. E dissemos: vá", disse o próprio Trump à Fox News no sábado, horas após a operação noturna.

"Ele nos disse, e agradecemos... boa sorte e vá com Deus", disse o general Caine. A ordem de Trump veio pouco antes da meia-noite em Caracas, dando aos militares a maior parte da noite para operar na escuridão.

O que se seguiu foi uma missão de duas horas e vinte minutos por ar, terra e mar que surpreendeu muitos em Washington e em todo o mundo.

Em termos de escala e precisão, foi praticamente sem precedentes. E atraiu a condenação imediata de várias potências regionais, como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que a captura violenta do líder da Venezuela estabeleceu "mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional".

Trump não acompanhou a missão da sala de emergência da Casa Branca. Em vez disso, ele esteve cercado por seus conselheiros em seu residência de Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida, onde assistiu a uma transmissão ao vivo da operação, acompanhado pelo diretor da CIA, John Ratcliffe, e pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Foi uma coisa incrível de se ver", disse Trump no sábado. "Se você tivesse visto o que aconteceu, quero dizer, eu assisti literalmente como se estivesse assistindo a um programa de televisão. E se você tivesse visto a velocidade, a violência... é que foi uma coisa incrível, um trabalho incrível que essas pessoas fizeram."

Nos últimos meses, milhares de soldados norte-americanos foram enviados para a região, juntando-se a um porta-aviões e dezenas de navios de guerra na maior escalada militar em décadas, quando Trump acusou Maduro de narcotráfico e narcoterrorismo e explodiu dezenas de pequenos barcos acusados de transportar drogas pela região.

Mas os primeiros sinais da Operação Absolute Resolve estavam nos céus. Mais de 150 aeronaves — incluindo bombardeiros, caças e aviões de reconhecimento — foram finalmente lançadas durante a noite, de acordo com autoridades dos EUA.

"Foi muito complexo, extremamente complexo, toda a manobra, os pousos, o número de aeronaves", disse Trump à Fox News. "Tivemos um caça a jato para todas as situações possíveis."

Grandes explosões foram ouvidas em Caracas por volta das 2h no horário local (3h de Brasília), e nuvens de fumaça foram vistas subindo sobre a cidade. "Eu ouvi um som enorme, um estrondo alto", disse a repórter Ana Vanessa Herrero à BBC. "Ele moveu todas as janelas. Imediatamente depois, vi uma enorme nuvem de fumaça que quase bloqueou toda a visão."

Ela acrescentou: "Aviões e helicópteros estavam voando por toda a cidade".

Logo, vídeos mostrando inúmeras aeronaves nos céus — e outros mostrando as aparentes consequências das explosões — começaram a circular amplamente nas redes sociais. Um deles mostrou um comboio de helicópteros voando em baixa altitude sobre Caracas enquanto a fumaça subia de aparentes detonações.

"Acordamos por volta da 1h55 com o barulho das explosões e o zumbido dos aviões sobrevoando Caracas", disse uma testemunha, Daniela, à BBC. "Tudo estava mergulhado na escuridão absoluta, iluminado apenas pelos flashes das detonações próximas."

Ela acrescentou: "Os vizinhos estavam trocando mensagens no bate-papo em grupo do condomínio, todos confusos e sem saber o que estava acontecendo [e] assustados com as explosões".

A BBC Verify examinou vários vídeos que mostram explosões, fogo e fumaça em locais ao redor de Caracas para identificar exatamente quais locais foram alvos.

Até agora, foram confirmados cinco locais, incluindo a Base Aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, um campo de aviação conhecido como La Carlota e o porto La Guaira, o principal canal de Caracas para o Mar do Caribe.

Alguns dos ataques dos EUA tiveram como alvo sistemas de defesa aérea e outros alvos militares, disseram autoridades. Trump também sugeriu que os EUA cortassem a energia em Caracas antes do início da missão, embora ele não tenha especificado como.

"As luzes de Caracas foram apagadas em grande parte devido a uma certa experiência que temos", disse ele. "Estava escuro e era mortal."

BBC

'Eles sabiam que estávamos chegando'

Enquanto os ataques ocorriam em Caracas, as forças dos EUA entraram na cidade. Eles incluíram membros da elite Delta Force, a principal unidade de missões especiais das forças armadas dos EUA, disseram fontes à CBS, parceira de notícias norte-americana da BBC. Eles estavam fortemente armados — e carregavam um maçarico para o caso de precisarem cortar as portas de metal do esconderijo de Maduro.

As tropas chegaram à localização de Maduro logo após o início dos ataques, às 2h01, horário local, de acordo com o general Caine. Trump descreveu o esconderijo como uma "fortaleza" militar no coração de Caracas, dizendo: "Eles estavam em uma posição pronta esperando por nós. Eles sabiam que estávamos chegando."

As tropas foram recebidas a tiros quando chegaram e um dos helicópteros dos EUA foi atingido, mas ainda conseguiu voar. "A força de apreensão desceu ao complexo de Maduro e se moveu com velocidade, precisão e disciplina", disse o general Caine.

"Eles simplesmente entraram e invadiram lugares que realmente não podiam ser arrombados, você sabe, portas de aço que foram colocadas lá exatamente por esse motivo", comentou Trump.

Foi somente quando a operação — que também viu a esposa de Maduro, Cilia Flores, ser apreendida — estava em andamento que Rubio começou a notificar os legisladores sobre a ação, uma decisão que desde então provocou a ira de alguns no Congresso dos EUA.

"Deixe-me ser claro: Nicolas Maduro é um ditador ilegítimo. Mas lançar uma ação militar sem autorização do Congresso e sem um plano confiável para o que vem a seguir é imprudente", disse o deputado democrata Chuck Schumer, líder do partido no Senado.

Informar o Congresso com antecedência teria colocado em risco a missão, disse Rubio a repórteres durante a entrevista coletiva no sábado. "O Congresso tem a tendência de vazar", acrescentou Trump. "Isso não seria bom."

Getty Images Os EUA atingiram diversas localidades no entorno de Caracas, incluindo o Forte Tiuna, maior complexo militar venezuelano

No complexo de Maduro, quando tropas de elite dos EUA chegaram, Trump disse que o presidente venezuelano — que supostamente aumentou sua dependência de guarda-costas cubanos nos últimos meses — tentou fugir para uma sala segura.

"Ele estava tentando chegar a um lugar seguro, que não era seguro, porque teríamos explodido a porta em cerca de 47 segundos", disse Trump.

"Ele chegou até a porta. Ele não conseguiu fechá-la. Ele foi atropelado tão rápido que não entrou naquela [sala]."

Quando perguntado se os EUA poderiam ter matado Maduro, um líder autoritário que assumiu a presidência em 2013, se ele tivesse resistido à prisão, Trump disse: "Isso poderia ter acontecido".

Do lado dos EUA, "alguns caras foram atingidos", disse ele, mas nenhum militar dos EUA foi morto. As autoridades venezuelanas não confirmaram nenhuma vítima.

Os EUA já haviam oferecido uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 271 milhões) por informações que levassem à prisão de Maduro. Mas às 4h20, horário local, no sábado, helicópteros estavam deixando o território venezuelano com Maduro e sua esposa a bordo, sob custódia do Departamento de Justiça dos EUA e finalmente a caminho de Nova York, onde devem enfrentar acusações criminais.

Quase exatamente uma hora depois, Trump anunciou ao mundo a notícia de sua captura. "Maduro e sua esposa logo enfrentarão todo o poder da justiça americana", disse ele.

Reportagem adicional de Cristobal Vasquez

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.