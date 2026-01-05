InícioMundo
VENEZUELA

Disparos são ouvidos perto do palácio presidencial da Venezuela

Drones não identificados sobrevoaram o palácio de Miraflores, no centro de Caracas, e ouviram-se tiros de resposta das forças de segurança após as 20h locais

Tiros foram ouvidos na noite desta segunda-feira (5) nas imediações do palácio presidencial da Venezuela
Tiros foram ouvidos na noite desta segunda-feira (5) nas imediações do palácio presidencial da Venezuela. Vídeos nas redes sociais mostram rajadas de tiros cruzando os céus de Caracas e correrias nas ruas.

Segundo a AFP, drones não identificados sobrevoaram o palácio de Miraflores, no centro da capital venezuelana, e ouviram-se tiros de resposta das forças de segurança após as 20h locais (21h em Brasília), segundo essa fonte.

O incidente acontece após a abdução, agora deposto, presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, e poucas horas depois da posse de sua vice-presidente como governante interina. O ataque norte-americano ao país deixou cerca de 80 pessoas mortas, segundo o jornal The New York Times.

*Com informações da AFP

Por Junio Silva
postado em 05/01/2026 22:29 / atualizado em 05/01/2026 22:43
