Disparos são ouvidos perto do palácio presidencial da Venezuela

Tiros foram ouvidos na noite desta segunda-feira (5) nas imediações do palácio presidencial da Venezuela. Vídeos nas redes sociais mostram rajadas de tiros cruzando os céus de Caracas e correrias nas ruas.

Segundo a AFP, drones não identificados sobrevoaram o palácio de Miraflores, no centro da capital venezuelana, e ouviram-se tiros de resposta das forças de segurança após as 20h locais (21h em Brasília), segundo essa fonte.

O incidente acontece após a abdução, agora deposto, presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos, e poucas horas depois da posse de sua vice-presidente como governante interina. O ataque norte-americano ao país deixou cerca de 80 pessoas mortas, segundo o jornal The New York Times.

