EUA admitem que Maduro não chefiava cartel de drogas

Em 2025, o suposto cartel foi designado como uma organização terrorista Departamento de Estado dos EUA - (crédito: RS/Fotos Publicas)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recuou da acusação de que o presidente Nicolás Maduro estaria por trás do Cartel de Los Soles, segundo o The New York Times. A alegação foi utilizada por Donald Trump como uma das justificativas para os ataques à Venezuela e a abdução do chavista por forças militares norte-americanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A acusação foi feita inicialmente em 2020 e, em julho de 2025, o suposto cartel foi designado como uma organização terrorista pelo Departamento do Tesouro. Em novembro, o secretário de Estado, Marco Rubio, ordenou que o Departamento de Estado fizesse o mesmo.

Leia também: As suspeitas em torno de aposta que ganhou quase meio milhão de dólares com prisão de Maduro



Agora, o Departamento de Justiça reconhece que o Cartel de Los Soles não é uma organização real e a acusação foca em “um sistema de clientelismo” e uma “cultura de corrupção” alimentada pelo narcotráfico.

Na acusação anteriormente feita, o Cartel chega a ser citado 32 vezes. Já com a atualização, a suposta organização terrorista só é citada duas vezes. Dessa forma, Maduro responderá pelos seguintes crimes:

Conspiração para o narcoterrorismo;

Conspiração para o tráfico de cocaína;

Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;

Conspiração para posse de metralhadoras para uso pelo narcotráfico.

Especialistas já apontavam desde o início das acusações de Washington que as alegações sobre o cartel eram imprecisas ou exageradas, e que a organização não operava da mesma forma que grupos da Colômbia ou México.

O NYT também mostra que o Cartel de Los Soles nunca foi mencionado pelos relatórios de ameaças da Administração de Combate às Drogas (DEA, em inglês) ou pelo Relatório Mundial sobre Drogas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Ainda assim, Marco Rubio continua se referindo ao grupo como um cartel de fato. Em entrevista ao canal NBC, no domingo, ele se referiu a Maduro como o “líder” da organização criminosa.

“Continuaremos reservando o direito de atacar barcos narcotraficantes que transportam drogas para os Estados Unidos, operados por organizações criminosas transnacionais, incluindo o Cartel de los Soles”, afirma.