Família da escritora Chimamanda Ngozi acusa hospital de negligência por morte de filho de 21 meses - (crédito: BBC Geral)

A família da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie acusou um hospital de negligência pela morte de seu filho de 21 meses.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nkanu Nnamdi morreu em um hospital na Nigéria na quarta-feira (7/1) poucos dias após adoecer, deixando a família da escritora "devastada".

A família diz que houve uma série de falhas no Hospital Euracare, em Lagos, que levaram à morte do bebê, incluindo a negação de oxigênio e a administração de sedação excessiva, que teria provocado um ataque cardíaco no menino.

O hospital expressou suas "mais profundas condolências" pela morte da criança, mas negou ter prestado atendimento inadequado. O hospital diz que o atendimento do menino seguiu padrões internacionais.

A instituição acrescentou que Nkanu chegou ao hospital em estado crítico e que uma investigação sobre a morte já está em andamento.

A cunhada de Adichie, Anthea Nwandu, fez uma série de acusações contra o hospital em uma entrevista à emissora nigeriana Arise TV no sábado.

Na entrevista, ela disse que o diretor médico do Hospital Euracare disse a Adichie que seu filho havia recebido sedação em excesso, o que posteriormente causou um ataque cardíaco.

Nwandu também acusou a equipe médica de deixar o menino sem supervisão, negar-lhe oxigênio e transportá-lo de uma maneira que não estava de acordo com os padrões de atendimento.

Ela afirmou que Nkanu sofreu uma lesão cerebral devido à falta de oxigênio.

Acusações semelhantes sobre o atendimento de Nkanu foram feitas em uma mensagem privada de Adichie que vazou online.

Sua porta-voz, Omawumi Ogbe, disse à BBC que a mensagem havia sido compartilhada originalmente em um círculo restrito de familiares e amigos e não era para o público externo.

Ogbe continuou: "Embora estejamos tristes com o vazamento de um relato tão pessoal de luto e trauma, os detalhes nele contidos destacam as falhas clínicas devastadoras que a família agora é forçada a enfrentar.

Esperamos que a essência dessa mensagem, detalhando a grave negligência médica que levou a essa tragédia, permaneça o foco central, mesmo enquanto aguardamos a verdade e a responsabilização."

Nkanu era um dos gêmeos que Adichie teve com seu marido, Ivara Esege.

Em resposta às alegações, o Hospital Euracare reconheceu a "perda profunda e inimaginável" que a família está vivenciando, mas afirmou em um comunicado no sábado que "os relatos que estão circulando contêm imprecisões".

O comunicado afirmou que Nkanu, que estava em estado crítico, foi encaminhado ao hospital após receber tratamento em dois centros pediátricos e que, ao chegar, a equipe "prestou atendimento imediato de acordo com os protocolos clínicos estabelecidos e os padrões médicos internacionalmente aceitos, incluindo a administração de sedação".

O comunicado prossegue: "Durante o seu tratamento, trabalhamos em colaboração com equipes médicas externas, como recomendado por sua família, e garantimos que todo o suporte clínico necessário fosse fornecido."

No entanto, "apesar desses esforços conjuntos", o menino morreu menos de 24 horas após chegar ao hospital, acrescentou a instituição.

Uma "investigação detalhada" está em andamento, disse a Euracare, acrescentando que permanece "comprometida em se envolver de forma transparente e responsável com todos os processos clínicos e regulatórios".

Adichie, de 48 anos, teve sua primeira filha em 2016. Seus gêmeos nasceram por meio de barriga de aluguel, em 2024.

A premiada escritora radicada nos EUA é conhecida por obras como "Americanah". Sua palestra no TED de 2012 e o ensaio "Sejamos todos feministas" foi sampleado por Beyoncé em sua música "Flawless", de 2013.

A escritora já esteve várias vezes no Brasil - a última delas, em 2025, quando participou da Bienal do Livro Rio.

O presidente da Nigéria expressou suas condolências pela morte de Nkanu.

O sistema de saúde da nação africana tem sofrido recentemente com uma grave escassez de médicos, fazendo com que profissionais de saúde trabalhem longas horas e precisem conciliar empregos em hospitais públicos e privados.

Em resposta às alegações referentes a Nkanu, a porta-voz do Ministério da Saúde do estado de Lagos, Kemi Ogunyemi, afirmou que o órgão "atribui o maior valor à vida humana e mantém tolerância zero para negligência médica ou conduta antiética".

Ela confirmou que o órgão de vigilância sanitária do estado havia iniciado uma investigação "completa, independente e transparente" sobre as circunstâncias da morte.

"Qualquer indivíduo ou instituição considerada culpada de negligência, má conduta profissional ou violações regulatórias enfrentará todo o rigor da lei", disse Ogunyemi.

Ela pediu ao público que evite especulações sobre a morte enquanto a investigação oficial estiver em andamento.