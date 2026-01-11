Milhares protestam e dezenas são presos após morte de mulher por agente de imigração dos EUA - (crédito: BBC Geral)

Milhares de pessoas participaram de protestos em Minneapolis, nos Estados Unidos, no sábado (10/1), após a morte de uma mulher baleada por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) na cidade.

Autoridades municipais disseram que 30 pessoas foram presas durante os protestos do fim de semana e um policial ficou ferido após um "pedaço de gelo ter sido atirado contra eles".

Protestos contra a aplicação das leis de imigração têm ocorrido em todo os EUA depois que Renee Nicole Good, de 37 anos, foi baleada em seu carro na quarta-feira (7/1).

O governo do presidente Donald Trump afirmou que o agente que atirou agiu em legítima defesa. Autoridades locais insistem que a mulher não representava perigo.

Uma multidão se reuniu em Minneapolis na noite de sábado, apesar do frio intenso. Protestos contra o ICE também ocorreram em outras cidades americanas, incluindo Austin, Seattle, Nova York e Los Angeles.

A prefeitura de Minneapolis afirmou no sábado que a "grande maioria dos membros da comunidade se manifestou pacificamente".

Na noite de sexta-feira, a polícia de Minneapolis declarou uma reunião ilegal, pois manifestantes se reuniram em frente ao Canopy Hotel, na cidade, onde se acreditava que alguns agentes do ICE estivessem hospedados.

O departamento de polícia de Minneapolis afirmou em um comunicado que "centenas de pessoas" compareceram e que "alguns indivíduos forçaram a entrada no hotel por uma entrada lateral".

Vídeos publicados online mostraram manifestantes apontando luzes fortes para a área, soprando apitos e batendo tambores.

A polícia disse que alguns atiraram gelo, neve e pedras contra policiais, viaturas e outros veículos, mas não houve relatos de ferimentos graves.

Um policial sofreu ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico, de acordo com a rede americana CBS News.

Autoridades disseram que outro hotel na cidade também foi alvo de protestos e teve janelas danificadas e pichações.

Em uma entrevista coletiva de imprensa no sábado, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, elogiou a maioria dos manifestantes, que, segundo ele, têm se comportado pacificamente, mas observou que indivíduos que causarem danos à propriedade ou colocarem outras pessoas em perigo seriam presos.

Os presos na noite de sexta-feira foram posteriormente liberados, disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara.

Muitos moradores de Minnesota estão frustrados com a presença do ICE no Estado, e O'Hara disse que seu departamento estava recebendo dezenas de telefonemas todos os dias sobre as operações da agência federal.

No sábado, três congressistas de Minnesota também tentaram visitar uma instalação do ICE em Minneapolis. As mulheres disseram que inicialmente tiveram permissão para entrar, mas depois foram informadas de que precisavam sair.

As parlamentares democratas Ilhan Omar, Kelly Morrison e Angie Craig disseram que o ICE e o Departamento de Segurança Interna estavam obstruindo membros do Congresso de cumprirem seu dever de supervisionar as operações no local.

"Eles não se importam de estar violando a lei federal", disse Craig.

"O público merece saber o que está acontecendo nas instalações do ICE", publicou Omar no X.

Good foi baleada e morta dentro de seu carro na quarta-feira.

Vídeos do incidente mostram agentes do ICE se aproximando de um carro parado no meio da rua e ordenando que a mulher ao volante saísse do veículo. Um dos agentes puxa a maçaneta da porta do motorista.

Enquanto o veículo tenta arrancar, um dos agentes na frente do carro aponta a arma para a motorista e vários tiros são ouvidos.

O carro então continua se afastando do agente e bate na lateral da rua.

A esposa de Good disse à mídia local que o casal havia ido ao local da operação de imigração para apoiar os vizinhos.

O agente que atirou em Good é Jonathan Ross, um veterano do ICE que já havia sido ferido em serviço ao ser atropelado por um carro.

A Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que o agente do ICE atirou em Good várias vezes porque ela estava tentando atropelá-lo com seu carro. Mas o prefeito democrata de Minneapolis, Frey, disse que essa versão dos fatos é uma narrativa falsa. Para ele, Good estava tentando sair do local, e não atacar um agente.

O FBI está investigando o incidente.

Na sexta-feira, autoridades de Minnesota disseram que abririam um inquérito sobre o incidente depois de afirmarem que haviam sido excluídas da investigação federal.

O anúncio veio um dia depois de o Departamento de Investigação Criminal de Minnesota ter dito que o FBI havia inicialmente prometido uma investigação conjunta, mas depois mudou de ideia. O vice-presidente dos EUA disse que a investigação era uma questão federal.