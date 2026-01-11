Cotado ao Globo de Ouro, Timothée Chalamet conta como treinou tênis de mesa por anos para 'Marty Supreme'

Timothée Chalamet está preparado para praticar o que for o quanto for preciso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para interpretar um jogador de tênis de mesa no filme Marty Supreme, ele passou sete anos praticando para dominar o esporte.

"Comecei este projeto em 2018", ele conta. "Por isso, basicamente, tive seis, sete anos para me preparar. Eu usava todas as minhas horas vagas para treinar o máximo possível."

A dedicação de Chalamet aos seus papéis no cinema é parte do seu sucesso. Ele chega como um dos favoritos ao Globo de Ouro deste domingo (11/1), já com uma terceira indicação ao Oscar no horizonte — a lista oficial de indicados sai no próximo dia 22.

Na verdade, Chalamet passou mais tempo se familiarizando com a mesa e as raquetes do que aprendendo a tocar violão — foram cinco anos de preparação para interpretar Bob Dylan em Um Completo Desconhecido (2024), que lhe valeu a indicação ao Oscar.

"Acho que a responsabilidade neste filme, como no filme de Bob Dylan, se você for um fã de Dylan ou tocar violão, é garantir que aquilo pareça real para você na tela", explica ele. "E, aqui, para um jogador de tênis de mesa, é preciso parecer crível."

A24 Chalamet interpreta uma versão fictícia do astro de tênis de mesa Marty Reisman (1930-2012)

Sua dedicação fez com que ele levasse sua mesa para o deserto durante as filmagens de Duna (2021). E também houve partidas entre as tomadas de Wonka (2023).

"Com certeza, tenho um vídeo da época do lançamento de A Crônica Francesa [2021]", ele conta. "Correndo o risco de parecer desconexo, eu estava em um belo Airbnb ao lado de um rochedo para o Festival de Cinema de Cannes", na França.

"E eu tinha uma mesa comigo. E tenho um vídeo de treinamento com amigos. Foi num belo pôr do sol."

Neste ponto, Chalamet se emociona, ao se transportar mentalmente de volta para aqueles dias em que ele aperfeiçoava seu domínio das raquetes na Riviera Francesa.

"Consigo ter essa vida incrível, trabalhando nesses projetos que realmente são muito queridos para mim. Muitos atores não têm a chance de trabalhar, quem dirá em coisas que são realmente apaixonantes para eles."

"Existem coisas piores na vida do que precisar aprender a tocar violão e jogar tênis de mesa em nível profissional."

Sua interpretação frenética e divertida em Marty Supreme já rendeu a Chalamet o prêmio de melhor ator do Critics Choice Awards e a indicação ao Globo de Ouro, onde concorre com o brasileiro Wagner Moura, de O Agente Secreto. E a corrida para o Oscar, atualmente, é considerada um confronto indefinido entre ele e Leonardo DiCaprio.

O filme é baseado no astro de tênis de mesa da vida real Marty Reisman (1930-2012).

Mas sua versão ficcional chamada Marty Mauser tem moral um tanto duvidosa. Ele se envolve em um assalto e tenta destruir o casamento do seu maior patrocinador, por quem tem antipatia.

Apesar do seu comportamento questionável na tela, Chalamet admira seu personagem.

"Sabe, quando você tem pouco mais de 20 anos, você é um idiota", conta ele, rindo. "E este filme, em grande parte, mostra como somos idiotas com pouco mais de 20 anos."

"E, ainda por cima, se você tiver uma paixão específica, você corre o risco de parecer tolo, além de ser um idiota."

Getty Images Chalamet deu de presente jaquetas de 'Marty Supreme' para pessoas que ele considera 'grandes'

Mas o ator acaba de sair da casa dos 20. Ele completou 30 anos de idade em 27 de dezembro, um dia depois da estreia de Marty Supreme nos cinemas internacionais.

Seu aniversário traz a oportunidade perfeita para perguntarmos como ele se observa quando estava na casa dos 20 anos, quando foi indicado duas vezes para o Oscar de melhor ator (por Me Chame pelo Seu Nome, 2017, e Um Completo Desconhecido).

Um imenso sorriso surge no seu rosto. "Foi ótimo. Sabe, foi incrível."

"Eu me sinto como se estivesse vivendo em um sonho. Estou no alto de um belo hotel em Londres, falando sobre um filme profundamente apaixonante para mim."

Seu personagem Marty Mauser exala a mesma confiança demonstrada por Chalamet quando recebeu seu prêmio de melhor ator do Sindicato dos Atores (SAG) em 2025.

Durante seu discurso de aceitação, ele destacou que está "realmente em busca da grandeza".

"Sei que as pessoas normalmente não falam desta forma, mas quero ser um dos grandes", declarou ele, relacionando pessoas com quem deseja ser comparado: Daniel Day Lewis, Marlon Brando, Viola Davis, a lenda do basquete Michael Jordan e o nadador Michael Phelps.

Getty Images Ao receber o prêmio SAG (do Sindicato dos Atores) em fevereiro de 2025, Chalamet declarou que quer ser 'um dos grandes'

Pergunto a ele de onde vem sua confiança.

"Existem altos e baixos, sabe?", responde Chalamet. "E acho que é meio o que me mantém concentrado."

"É minha mentalidade de Nova York, que faz com que, se eu estiver em um filme ou em um evento social, se estiver tudo bem, eu me sinta ótimo. Senão, o mundo está desabando." Ele mostra vulnerabilidade pela primeira vez desde que começamos a conversar.

"E acho que, cada vez mais na minha vida, agora com 30 anos, quero ser mais independente."

"Você quer se desenvolver. Mas esta é uma imensa curva de aprendizado. E tento não ser muito duro comigo mesmo, nem com as pessoas à minha volta que também estão crescendo."

A24 Chalamet é considerado um dos favoritos para o Oscar de melhor ator, em março

O que fica totalmente claro é o seu amor pela tela grande.

A Netflix anunciou sua intenção de comprar a Warner Bros, um dos principais estúdios de cinema de Hollywood. Mesmo assim, Marty Supreme teve uma grande estreia no cinema e ainda não chegou a nenhum serviço de streaming.

"Esta questão é intensa", reflete Chalamet, quando pergunto se ele acha que os cinemas realmente irão sobreviver ao longo da sua carreira.

"Acho que há menos incentivo para que as companhias de streaming tentem colocar filmes nos cinemas, o que é perigoso. Mas também acho que os cinemas irão sobreviver e progredir. E não é falso otimismo."

Getty Images Marty Supreme também marca o primeiro filme de Gwyneth Paltrow após sete anos

E ele quer desempenhar o seu papel.

"Sinto que minha responsabilidade, especialmente como jovem ator, é perguntar menos 'como fazemos as pessoas revisitarem esta forma tradicional?' e mais 'como pegamos esta forma tradicional e a trazemos para as pessoas?'"

Chalamet acredita sinceramente que Marty Supreme, de certa forma, irá ajudar os cinemas.

"Este é um filme original em um momento em que não são feitos muitos filmes originais", segundo ele.

"Não há nenhum vendedor dentro de mim dizendo isso, mas nunca tive tanta confiança ao afirmar que, se você vier assistir a este filme, não irá se decepcionar. De fato, é como uma catapulta."

Reuters Chalamet e sua namorada Kylie Jenner com suas roupas da mesma cor em uma estreia de 'Marty Supreme'

Uma das formas usadas por Chalamet para "trazer o filme para as pessoas" foi sair em uma turnê promocional muito original para Marty Supreme.

Houve uma falsa ligação "vazada" de marketing no Zoom, com Chalamet oferecendo ideias cada vez mais malucas.

Ele vestiu roupas laranja nas estreias, com sua namorada Kylie Jenner e com a mãe dele.

E, no final do ano passado, Chalamet presenteou pessoas que ele admira com jaquetas com o título do filme.

Os homenageados incluem o cantor Frank Ocean, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady e a jovem revelação de futebol do Barcelona, Lamine Yamal.

Chalamet disfarçado?

Pergunto a ele quais britânicos mereceriam o presente. "[O heptacampeão de Fórmula 1] Lewis Hamilton, David e Victoria [Beckham]" foram as primeiras respostas.

"Fakemink", prossegue ele, mencionando o rapper londrino que se associou recentemente ao músico anônimo de drill (subgênero do rap) EsDeeKid, da cidade inglesa de Liverpool. Muitos especulam se ele poderia ser o próprio Chalamet disfarçado.

"Sem comentários", responde ele, questionado sobre esta possibilidade. "Tudo será revelado."

Mas a escolha final de Chalamet vem de outro campo totalmente diferente.

Depois de uma longa pausa e de muito pensar, ele revela sua resposta: "Susan Boyle."

Getty Images Para Chalamet, Susan Boyle 'sonhou mais alto que todos nós'

Sim, um dos maiores astros de cinema do planeta é admirador da estrela do programa de TV Britain's Got Talent, hoje com 64 anos, que teve dois de seus álbuns no primeiro lugar em vendas nos Estados Unidos.

"Ela sonhou mais alto que todos nós", explica ele, sem um pingo de ironia em relação à música que trouxe fama à cantora escocesa, I Dreamed a Dream ("Sonhei um sonho", em tradução livre), do musical Os Miseráveis.

"Quem não se comoveu com aquilo?", questiona Chalamet, em relação ao clipe viral de Boyle, interpretando a canção no show de talentos.

"Eu me lembro daquilo como se fosse ontem", afirma Chalamet. "Foi como o surgimento do YouTube, sabe?"

Timothée Chalamet, agora com 30 anos de idade, está mais do que pronto para fazer emergir sua Susan Boyle interior e realizar seu próprio sonho.

Marty Supreme estreia nos cinemas brasileiros em 22 de janeiro, com sessões antecipadas em algumas cidades a partir de 8/1.