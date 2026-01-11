Globo de Ouro 2026: veja as estrelas que participam da cerimônia

InícioMundo
O Globo de Ouro, uma das principais cerimônias de premiação de Hollywood, está acontecendo em Los Angeles.

Wagner Moura com a esposa, Sandra Delgado - (crédito: Reuters)
Grandes nomes do mundo do cinema e da televisão estão chegando ao tapete vermelho para o Globo de Ouro deste ano, uma das principais cerimônias de premiação de Hollywood, que está acontecendo em Los Angeles.

Wagner Moura concorre a melhor ator de drama por seu papel em O Agente Secreto. Ele chegou à cerimônia com sua esposa, Sandra Delgado.

O músico americano Benny Blanco e a atriz americana Selena Gomez comparecem à 83ª edição anual do Globo de Ouro no hotel Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, em 11 de janeiro de 2026.
Getty Images
O músico americano Benny Blanco e a atriz americana Selena Gomez.

A estrela de Only Murders in the Building, Selena Gomez, desfilou no tapete vermelho com o produtor musical Benny Blanco, com quem se casou em setembro.

O ator americano Glen Powell comparece à 83ª edição anual do Globo de Ouro no hotel Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, em 11 de janeiro de 2026.
Getty Images
O ator americano Glen Powell.

Glen Powell, que já havia sido indicado nas categorias de cinema, é indicado neste ano por seu papel na série de comédia televisiva Chad Powers.

Ayo Edebiri
Getty Images
Ayo Edebiri

Ayo Edebiri, da série The Bear, recebeu sua terceira indicação em quatro anos para melhor atriz em série de comédia.

Elle Fanning
Getty Images
Elle Fanning

Elle Fanning foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em filme por sua atuação em Sentimental Value.

Colman Domingo
Getty Images
Colman Domingo

O smoking de Colman Domingo estava salpicado de folhas prateadas cravejadas de joias.

Minnie Driver
Getty Images
Minnie Driver

Minnie Driver pode ser vista atualmente nos sucessos televisivos Emily em Paris e Run Away.

Tessa Thompson comparece à 83ª edição anual do Globo de Ouro no Beverly Hilton, em 11 de janeiro de 2026, em Beverly Hills, Califórnia.
Getty Images
Tessa Thompson

Tessa Thompson foi indicada ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por sua atuação em Hedda, uma nova versão da peça de Henrik Ibsen.

Aimee Lou Wood comparece à 83ª edição anual do Globo de Ouro no Beverly Hilton, em 11 de janeiro de 2026, em Beverly Hills, Califórnia.
Getty Images
Aimee Lou Wood

A atriz britânica Aimee Lou Wood foi indicada por sua atuação na sátira sobre riqueza The White Lotus.

Teyana Taylor compareceu à 83ª edição anual do Globo de Ouro no Beverly Hilton em 11 de janeiro de 2026 em Beverly Hills, Califórnia.
Getty Images
Teyana Taylor

Cinco atores de One Battle After Another foram indicados ao Globo de Ouro, incluindo Teyana Taylor na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Kate Hudson compareceu à 83ª edição anual do Globo de Ouro no Beverly Hilton, em 11 de janeiro de 2026, em Beverly Hills, Califórnia.
Getty Images
Kate Hudson

Kate Hudson, de Song Sung Blue, está indicada ao prêmio de melhor atriz de comédia ou musical – 25 anos depois de ter ganhado o Globo de Ouro por Quase Famosos.

Joe Alwyn
Getty Images
Joe Alwyn

O ator britânico Joe Alwyn participa do filme Hamnet, que é um dos favoritos nas categorias cinematográficas.

Damson Idris
Getty Images
Damson Idris

O também britânico Damson Idris estrelou o filme F1 ao lado de Brad Pitt.

Robin Wright
Getty Images
Robin Wright

Robin Wright foi indicada ao prêmio de melhor atriz em minissérie por sua atuação em The Girlfriend.

Nick Jonas e Priyanka Chopra
Getty Images
Nick Jonas e Priyanka Chopra

O casal Nick Jonas e Priyanka Chopra estava entre as estrelas que desfilaram no tapete vermelho.

Wunmi Mosaku
Getty Images
Wunmi Mosaku

A atriz britânica Wunmi Mosaku, que estrelou o filme Sinners, exibiu sua barriga de grávida.

Miles Caton
EPA
Miles Caton

Miles Caton também atuou em Sinners, interpretando o jovem cantor Sammie.

Hudson Williams
Reuters
Hudson Williams

Hudson Williams, uma das estrelas do recente sucesso televisivo Heated Rivalry, apresentará um prêmio durante a cerimônia.

Duke McCloud
Getty Images
Duke McCloud

Duke McCloud interpreta o filho pequeno de Marissa, personagem de Sarah Snook, na série de sucesso de suspense televisivo All Her Fault.

Mark Ruffalo e Sunrise Coigney
Getty Images
Mark Ruffalo e Sunrise Coigney

Mark Ruffalo, que está indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática por Task, com sua esposa, Sunrise Coigney.

Alicia Silverstone no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2026 (83ª cerimônia anual), realizada no Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, no domingo, 11 de janeiro de 2026.
Getty Images
Alicia Silverstone

A atriz Alicia Silverstone participou do filme Bugonia, que recebeu três indicações.

Snoop Dogg no tapete vermelho do Globo de Ouro de 2026 (83ª cerimônia anual), realizado no Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, no domingo, 11 de janeiro de 2026.
Getty Images
Snoop Dogg

O rapper Snoop Dogg combinou com o tapete vermelho adicionando um toque de cor ao seu smoking.

Sheryl Lee Ralph comparece à 83ª edição anual do Globo de Ouro no Beverly Hilton em 11 de janeiro de 2026 em Beverly Hills, Califórnia.
Getty Images
Sheryl Lee Ralph

Sheryl Lee Ralph estrela a série Abbott Elementary, indicada a melhor série de comédia.

Ian Youngs; Steven McIntosh - Repórteres de Cultura da BBC
postado em 11/01/2026 21:45
