Globo de Ouro 2026: veja as estrelas que participam da cerimônia

Grandes nomes do mundo do cinema e da televisão estão chegando ao tapete vermelho para o Globo de Ouro deste ano, uma das principais cerimônias de premiação de Hollywood, que está acontecendo em Los Angeles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Reuters Wagner Moura com a esposa, Sandra Delgado

Wagner Moura concorre a melhor ator de drama por seu papel em O Agente Secreto. Ele chegou à cerimônia com sua esposa, Sandra Delgado.

Getty Images O músico americano Benny Blanco e a atriz americana Selena Gomez.

A estrela de Only Murders in the Building, Selena Gomez, desfilou no tapete vermelho com o produtor musical Benny Blanco, com quem se casou em setembro.

Getty Images O ator americano Glen Powell.

Glen Powell, que já havia sido indicado nas categorias de cinema, é indicado neste ano por seu papel na série de comédia televisiva Chad Powers.

Getty Images Ayo Edebiri

Ayo Edebiri, da série The Bear, recebeu sua terceira indicação em quatro anos para melhor atriz em série de comédia.

Getty Images Elle Fanning

Elle Fanning foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em filme por sua atuação em Sentimental Value.

Getty Images Colman Domingo

O smoking de Colman Domingo estava salpicado de folhas prateadas cravejadas de joias.

Getty Images Minnie Driver

Minnie Driver pode ser vista atualmente nos sucessos televisivos Emily em Paris e Run Away.

Getty Images Tessa Thompson

Tessa Thompson foi indicada ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por sua atuação em Hedda, uma nova versão da peça de Henrik Ibsen.

Getty Images Aimee Lou Wood

A atriz britânica Aimee Lou Wood foi indicada por sua atuação na sátira sobre riqueza The White Lotus.

Getty Images Teyana Taylor

Cinco atores de One Battle After Another foram indicados ao Globo de Ouro, incluindo Teyana Taylor na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Getty Images Kate Hudson

Kate Hudson, de Song Sung Blue, está indicada ao prêmio de melhor atriz de comédia ou musical – 25 anos depois de ter ganhado o Globo de Ouro por Quase Famosos.

Getty Images Joe Alwyn

O ator britânico Joe Alwyn participa do filme Hamnet, que é um dos favoritos nas categorias cinematográficas.

Getty Images Damson Idris

O também britânico Damson Idris estrelou o filme F1 ao lado de Brad Pitt.

Getty Images Robin Wright

Robin Wright foi indicada ao prêmio de melhor atriz em minissérie por sua atuação em The Girlfriend.

Getty Images Nick Jonas e Priyanka Chopra

O casal Nick Jonas e Priyanka Chopra estava entre as estrelas que desfilaram no tapete vermelho.

Getty Images Wunmi Mosaku

A atriz britânica Wunmi Mosaku, que estrelou o filme Sinners, exibiu sua barriga de grávida.

EPA Miles Caton

Miles Caton também atuou em Sinners, interpretando o jovem cantor Sammie.

Reuters Hudson Williams

Hudson Williams, uma das estrelas do recente sucesso televisivo Heated Rivalry, apresentará um prêmio durante a cerimônia.

Getty Images Duke McCloud

Duke McCloud interpreta o filho pequeno de Marissa, personagem de Sarah Snook, na série de sucesso de suspense televisivo All Her Fault.

Getty Images Mark Ruffalo e Sunrise Coigney

Mark Ruffalo, que está indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática por Task, com sua esposa, Sunrise Coigney.

Getty Images Alicia Silverstone

A atriz Alicia Silverstone participou do filme Bugonia, que recebeu três indicações.

Getty Images Snoop Dogg

O rapper Snoop Dogg combinou com o tapete vermelho adicionando um toque de cor ao seu smoking.

Getty Images Sheryl Lee Ralph

Sheryl Lee Ralph estrela a série Abbott Elementary, indicada a melhor série de comédia.