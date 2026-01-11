Globo de Ouro 2026: veja todos os vencedores e como foi a cerimônia

Da esquerda para a direita: os indicados Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine; Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2; e Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra - (crédito: Alamy)

Começou a 83ª cerimônia do Globo de Ouro, que abre a temporad de grandes premiações do cinema em 2026.

Neste ano, o longa brasileiro O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, garantiu indicações históricas.

É a primeira vez que um filme brasileiro concorre em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme – Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme – Drama.

Também é a primeira indicação do país na principal categoria da premiação. Em edições anteriores, produções brasileiras haviam sido lembradas apenas na disputa de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Wagner Moura também se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme – Drama.

No Brasil, o evento terá transmissão pela primeira vez na TV Globo, a partir das 22h. Também é possível acompanhar ao vivo na TV por assinatura, pela TNT, e pela plataforma de streaming HBO Max.

O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria.

Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março.

O que esperar da cerimônia

Michael Tran / AFP via Getty Images Wagner Moura no tapete vermelho do Globo de Ouro

O primeiro prêmio da noite foi para a atriz Teyana Taylor, como atriz coadjuvante por Uma Batalha Após a Outra.

Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retorna como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.

Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic".

A transmissão do ano passado registrou uma média de cerca de 10 milhões de espectadores. Embora a audiência seja menor do que há uma década, o Globo de Ouro segue como a cerimônia de premiação mais assistida depois do Oscar e do Grammy.

Helen Mirren será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, concedido pelo conjunto da obra no cinema.

Aos 80 anos, Mirren — vencedora do Oscar por sua interpretação da rainha Elizabeth 2ª em The Queen (2006) — acumula três Globos de Ouro e concorre a um quarto neste ano, por seu papel na série Terra da Máfia.

Criado em 1952, o prêmio Cecil B. DeMille foi entregue pela primeira vez ao cineasta que lhe dá nome. Entre os homenageados estão Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks e Viola Davis.

Já Sarah Jessica Parker receberá o prêmio Carol Burnett, concedido a profissionais que tenham feito "contribuições extraordinárias para a televisão, diante ou fora das câmeras".

Aos 60 anos, Parker — vencedora de seis Globos de Ouro e dois Emmys como protagonista de Sex and the City — é reconhecida por sua trajetória como atriz e produtora.

Criado em 2019, o prêmio Carol Burnett foi entregue pela primeira vez à própria comediante. Entre os homenageados posteriores estão Norman Lear, Ryan Murphy e Ellen DeGeneres.

Favorito ao Oscar, Uma Batalha Após a Outra lidera todas as indicações, com nove no total, incluindo menções de atuação para Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti e indicação de direção para Paul Thomas Anderson.

O Globo de Ouro divide os filmes entre drama e musical ou comédia nas principais categorias, e Uma Batalha Após a Outra foi classificado como comédia. Disputando com DiCaprio estarão Timothée Chalamet, por Marty Supreme, e George Clooney, por Jay Kelly.

Diversas premiações, incluindo o Globo de Ouro, expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, analisa Steven McIntosh, repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de Melhor Filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

Há muitos filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo Valor Sentimental, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante.

O filme norueguês foi o segundo com mais indicações, com oito, incluindo uma nomeação de atuação para a protagonista Renate Reinsve. Na categoria de drama, ela concorre com Jessie Buckley, por Hamnet, Julia Roberts, por Depois da Caçada, e Jennifer Lawrence, por Morra, Amor.

Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, filme do iraniano Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão.

O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.

Entre os homens indicados em filmes de drama estão Michael B. Jordan, por Pecadores, e Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine.

Ariana Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler e Jacob Elordi estão entre os indicados nas categorias de atuação coadjuvante.

Já The White Lotus lidera todas as indicações de TV, com seis.

Confira a lista completa de vencedores abaixo.

Filmes

Melhor Filme - Drama

Frankenstein

Hamnet

Foi Apenas Um Acidente

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Filme - Comédia ou Musical

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

Foi Apenas Um Acidente

No Other Choice

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirât

The Voice of Hind Rajab

Melhor Filme de Animação

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

Guerreiras do K-pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Melhor Atriz - Drama

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Morra, Amor

Renate Reinsve - Valor Sentimental

Julia Roberts - Depois da Caçada

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Melhor Ator - Drama

Joel Edgerton - Sonhos de Trem

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine

Michael B Jordan - Pecadores

Wagner Moura - O Agente Secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2

Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois

Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra

Amanda Seyfried - O Testamento de Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

Melhor Atriz Coadjuvante

Emily Blunt - Coração de Lutador: The Smashing Machine

Elle Fanning - Valor Sentimental

Ariana Grande - Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental

Amy Madigan - A Hora do Mal

Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra (VENCEDORA)

Melhor Ator Coadjuvante

Benicio Del Toro - Uma Batalha Após a Outra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Valor Sentimental

Maior Evento Cinematográfico do Ano

Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Guerreiros do K-pop

Missão: Impossível - O Acerto Final

Pecadores

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Ryan Coogler - Pecadores

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente

Joachim Trier - Valor Sentimental

Chloe Zhao - Hamnet

Melhor Roteiro

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Ronald Bronstein, Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Pecadores

Jafar Panahi - Foi Apenas Um Acidente

Eskil Vogt, Joachim Trier - Valor Sentimental

Chloé Zhao, Maggie O'Farrell - Hamnet

Melhor Canção Original

Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen - Avatar: Fogo e Cinzas; Dream as One

Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick - Guerreiras do K-pop; Golden

Raphael Saadiq, Ludwig Göransson - Pecadores; I Lied to You

Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; No Place Like Home

Stephen Schwartz - Wicked: Parte 2; The Girl in the Bubble

Nick Cave, Bryce Dessner - Sonhos de Trem; Sonhos de Trem

Melhor Trilha Sonora

Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Pecadores

Jonny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra

Kanding Ray - Sir?t

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

Televisão

Getty Images A série The White Lotus recebeu o maior número de indicações para a categoria de série de TV, com seis nomeações

Melhor Série - Drama

A Diplomata

The Pitt

Pluribus

Ruptura

Slow Horses

The White Lotus

Melhor Série - Comédia

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Ninguém Quer

Only Murders in the Building

O Estúdio

Melhor Filme para TV ou Série Limitada

Adolescência

All Her Fault

O Monstro em Mim

Black Mirror

Morrendo por Sexo

The Girlfriend

Melhor Atriz - Drama

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Ruptura

Helen Mirren - Terra da Máfia

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - A Diplomata

Rhea Seehorn - Pluribus

Melhor Ator - Drama

Sterling K Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Ruptura

Noah Wyle - The Pitt

Melhor Atriz - Comédia ou Musical

Kristen Bell - Ninguém Quer

Ayo Edebiri - O Urso

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wandinha

Jean Smart - Hacks

Melhor Ator - Comédia ou Musical

Adam Brody - Ninguém Quer

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - O Estúdio

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - O Urso

Melhor Atriz - Série Limitada

Claire Danes - O Monstro em Mim

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - Long Bright River

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams - Morrendo por Sexo

Robin Wright - A Namorada Ideal

Melhor Ator - Série Limitada

Jacob Elordi - O Caminho Estreito para os Confins do Norte

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescência

Charlie Hunnam - Monster: A História de Ed Gein

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - O Monstro em Mim

Melhor Atriz Coadjuvante

Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescência

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O'Hara - O Estúdio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee-Lou Wood - The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante

Owen Cooper - Adolescência

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Ruptura

Ashley Walters - Adolescência

Melhor Comediante

Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart - Acting My Age

Kumail Nanjiani - Night Thoughts

Ricky Gervais - Mortality

Sarah Silverman - Sarah Silverman: PostMortem

Além de cinema e televisão, há uma nova categoria para podcasts na edição deste ano.

Melhor podcast